Estas son las propuestas de los alcaldes a los candidatos presidenciales: “El Gobierno ha sido el obstáculo”

Alcaldes hagblaron sobre las problemáticas que deja el Gobierno Petro - crédito Asocapitales y Europa Press

Los alcaldes de las principales ciudades colombianas buscan dejar atrás las tensiones mantenidas con el Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro.

Frente a las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026, 23 mandatarios locales acordaron presentar un pliego de solicitudes a los candidatos, con el objetivo de establecer un nuevo canal de diálogo entre la Nación y los territorios.

El principal interés es clarificar desde ahora cómo sería la futura relación entre las capitales y el Estado central, y qué compromisos adquirirán los aspirantes sobre proyectos fundamentales en ejecución.

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Meses antes de que concluya el mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, los alcaldes expresaron preocupación por la gestión de los recursos, tema que consideran insatisfecho incluso en regiones políticamente afines al partido oficialista, el Pacto Histórico.

El caso de Pasto, Nariño, destaca entre los ejemplos señalados por las autoridades locales, que se quejan de la ausencia de transferencias, aun para administraciones cercanas al gobierno saliente.

Galán aseguró que el problema que tienen para cumplir su tarea esta ligado a su relación con el Gobierno nacional - crédito Alcadía de Bogotá

En este contexto, los alcaldes hicieron énfasis en la expectativa de que la nueva administración presidencial establezca una comunicación directa y un trato equitativo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que espera que el ganador de las elecciones vea en ellos a “aliados para cumplir los planes de gobierno y no a enemigos políticos”.

Los mandatarios locales pidieron a las aspirantes a la Casa de Nariño que hagan pública su postura sobre el vínculo con las ciudades y definan sus compromisos en materia de continuidad y respaldo a los programas ya en marcha en cada territorios - crédito @FicoGutierrez/X

Galán subrayó la importancia de comprometerse con proyectos como la construcción del metro en la capital, advirtiendo que “en estos dos años y medio el Gobierno ha sido el obstáculo de ese proyecto”.

Este llamado a los candidatos presidenciales incluye una petición concreta para que hagan pública su postura sobre el vínculo con las ciudades y definan sus compromisos en materia de continuidad y respaldo a los programas ya en marcha en cada territorio. La demanda de claridad responde a la incertidumbre sobre lo que les depara la relación con el poder central bajo la próxima administración.

Los alcaldes exigieron compromisos para la transferencia de recursos y la seguridad urbana

Alex Char insistió en la falta de recursos y la necesidad de trabajar en conjunto para desarrollar el país - crédito Asocapitales

Entre las inquietudes compartidas se encuentra el modelo de gestión de recursos asignado a la Policía Nacional, puesto que, según aseguró el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en su ciudad “la Policía depende de los recursos de la administración local para asuntos tan básicos como las motos y la gasolina”. Char solicitó que la Presidencia asuma estas responsabilidades y acompañe a los mandatarios locales en la gestión de los desafíos cotidianos.

El mandatario de Cartagena, Dumek Turbay, enfatizó sobre la necesidad de que en el próximo ciclo presidencial los alcaldes no deban “mendigar” respaldo para desarrollar sus agendas de gobierno. Turbay advirtió que, de mantenerse la dinámica actual, los planes de desarrollo, que deberán ejecutarse en los siguientes 20 meses, podrían enfrentar obstáculos de tipo financiero e institucional.

Por su parte, Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó, pidió que el debate nacional sobre la reforma al Sistema General de Participaciones contemple las necesidades de las capitales con menor capacidad de recaudación, recordando que la tarea es especialmente urgente ante la próxima discusión legislativa sobre la ley de competencias.

La falta de recursos es una de las principales preocupaciones de los alcaldes - crédito Luisa González/Reuters

La transferencia de recursos constituye el eje central de la agenda alcaldicia. El nuevo Congreso de la República deberá definir el alcance de la mencionada ley de competencias, que podría traducirse en mayores asignaciones financieras, pero también en nuevas obligaciones para los gobiernos locales. “Algunos alcaldes no saben si podrán ejecutar todas las tareas que les sean asignadas”.

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Marín, destacó que las propuestas por parte de los candidatos deben especificar su postura en temas como seguridad urbana, autonomía territorial, marcos de relación con el Estado central, políticas de lucha contra la pobreza, alcance de la movilización social y proyectos de desarrollo urbano.

Hasta la fecha, ninguno de los 14 candidatos presidenciales ha sostenido encuentros formales con los titulares de los principales gobiernos capitalinos. No obstante, los alcaldes esperan concretar este diálogo institucional antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se producirá el cambio de jefe de Estado en la Casa de Nariño.