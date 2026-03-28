Así operan los ‘Kamaleones’: el grupo delictivo vinculado al asesinato del profesor Neill Cubides habría sido el responsable de otros sonados ‘paseos millonarios’

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida en zona rural de Usme - crédito U. Externado

El accionar de los Kamaleones ha puesto en alerta a las autoridades de Bogotá tras destaparse su estructura criminal dedicada al secuestro y al robo bajo la modalidad de paseo millonario.

El grupo selecciona víctimas en zonas nocturnas, las obliga a abordar taxis o vehículos particulares con apariencia legal y, mediante amenazas y violencia, las despoja de recursos.

Los Kamaleones funcionan como una red especializada en elegir víctimas en sectores concurridos y de ocio.

Se apoyan en miembros denominados “marcadores”, quienes identifican a personas en estado de vulnerabilidad y señalan a los conductores para iniciar el abordaje forzado. Luego, tras el traslado, los involucrados emplean amenazas, violencia e intimidación para obtener información bancaria, realizar extracciones de dinero o compras, y algunos casos han incluido asesinatos.

El modus operandi comienza en lugares como la Zona T, Modelia, Galerías y Primero de Mayo. Alias Paula, apodada precisamente como “la marcadora”, ocupa un rol central al señalar objetivos potenciales a la salida de bares, discotecas y restaurantes, facilitando que otros integrantes ejecuten el secuestro, detalla la investigación recogida por El Tiempo.

Estructura interna y roles dentro de los Kamaleones

La estructura de los Kamaleones, según la Fiscalía y reseñada por El Tiempo, incluye funciones diferenciadas. Han sido judicializados Arnold Esteban Páez Herrera (alias Pecueca), Álvaro Andrés Gómez Méndez (alias Cabezón), Michael Andrés Chitiva Henao (alias Chirry) y Sergio David Vásquez Rivera (alias Pipo) por delitos de secuestro, hurto y homicidio. Permanecen prófugos miembros clave, como alias Paula, encargada de seleccionar víctimas, y alias Víctor, señalado como cabecilla.

Alias Paula se movía en locales nocturnos, observando a quienes salían solos o en estado vulnerable y remitiendo la información directamente a los conductores.

Esta capacidad para mimetizarse la convertía en una pieza fundamental para seleccionar objetivos sin generar sospechas.

Al menos 70 vehículos —taxis y automóviles particulares— han sido empleados en los delitos desde 2024. Muchos de ellos estaban registrados en empresas legales, lo que dificulta su rastreo y permite esquemas de alquiler o incluso el uso sin conocimiento del propietario, según las pruebas obtenidas por la Fiscalía y El Tiempo.