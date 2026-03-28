Autoridades colombianas confirmaron la muerte de Eric Gutiérrez: el auxiliar de vuelo estadounidense de origen salvadoreño había desaparecido en Medellín

Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo desaparecido, habría sido encontrado sin vida - crédito crédito Secretaría de Seguridad Medellín

El cuerpo encontrado en una zona rural de Antioquia fue identificado como el del auxiliar de vuelo Eric Gutierrez, ciudadano estadounidense que había sido reportado como desaparecido en Medellín hace varios días, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez en declaraciones a Noticias Caracol.

La ubicación del cadáver se produjo en el área comprendida entre Jericó y Puente Iglesias, lugares donde se centraron las labores de búsqueda tras el reporte de la desaparición de Eric Gutierrez. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Medellín, donde se realizó la identificación definitiva.

Previo a la confirmación oficial, el mandatario local había indicado la existencia de una “muy alta probabilidad” de que el cuerpo correspondiera a Gutiérrez, que portaba ciudadanía de Estados Unidos. Las pesquisas continúan en curso, según informaron las autoridades locales a Noticias Caracol.

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Desaparición del extranjero en Medellín

Eric Gutiérrez Molina es un auxiliar de vuelo con base en Dallas, Texas, que desapareció en Medellín el 22 de marzo de 2026. Las primeras hipótesis oficiales señalan que el robo mediado por escopolamina podría ser la causa principal de su ausencia, según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

En Colombia se habilitó la línea (+57) 305 404 5379 para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar detalles para dar lo más pronto posible con el paradero del ciudadano salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín

La noche en que se perdió el rastro de Gutiérrez Molina, el hombre había salido de un establecimiento nocturno en la capital antioqueña junto a una colega. Los reportes confirman que la acompañante logró regresar al alojamiento, pero presentaba signos claros de desorientación, lo que aumentó la preocupación de las autoridades y de la comunidad local.

Desde su desaparición, la búsqueda se extendió por todo el Valle de Aburrá y zonas cercanas, involucrando a fuerzas de seguridad, medios de comunicación y la opinión pública tanto en Colombia como en Estados Unidos. El seguimiento mediático ha traspasado fronteras, con publicaciones en medios como el New York Post, debido al perfil profesional y la nacionalidad del desaparecido.

Funcionarios nacionales y voceros de la aerolínea American Airlines, empresa para la que trabajaba Gutiérrez Molina, manifestaron su respaldo a las investigaciones. La Embajada de los Estados Unidos también ofreció apoyo y asistencia a la familia, colaborando con las autoridades locales para esclarecer las circunstancias y dar con el paradero del auxiliar de vuelo.

Mensaje de Fico Gutiérrez sobre el cuerpo de Eric Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

Las autoridades han recabado pruebas materiales que refuerzan la hipótesis de un robo mediante el uso de escopolamina, supuestamente ejecutado por redes criminales dedicadas a este tipo de actos en Medellín. El hecho ha generado un fuerte impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos y en el sector aeronáutico internacional.

Testimonio de la pareja de Eric

La reacción de Ernesto Carranza, pareja de Eric Gutiérrez Molina, dejó claro que rechaza los rumores sobre el comportamiento del auxiliar de vuelo antes de su desaparición. Carranza insistió en que quienes lo conocían saben que “decir que él se fue a Medellín a buscar problemas, eso no es Fernando”, y pidió respeto tanto para la memoria del ciudadano estadounidense como para su familia, que afronta días de angustia.

Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo estadounidense que desapareció en Medellín - crédito redes sociales

Según la información recabada, Gutiérrez Molina había llegado a Colombia desde Miami y salió en compañía de colegas a un establecimiento nocturno en El Poblado. Posteriormente, el grupo se trasladó hacia Itagüí, municipio donde fue visto por última vez. Las autoridades han revisado grabaciones y testimonios para establecer con precisión la secuencia de movimientos durante esa noche.

Ernesto Carranza también se refirió a la colega que estuvo con Gutiérrez Molina la noche de la desaparición. Aunque la mujer ha preferido no dar declaraciones públicas, Carranza mencionó que “sabe que fue una experiencia con traumas”, lo que podría aportar elementos clave a la investigación.

En declaraciones recientes, Carranza relató que la información recibida por los familiares ha sido limitada y que solo han logrado reconstruir parte del trayecto de Gutiérrez Molina gracias a datos de ubicación compartidos. Según detalló, el último rastro digital ubica al joven en al menos dos sitios distintos, alejados de áreas turísticas y de los lugares donde acostumbraba hospedarse.

La investigación se mantiene activa con varias líneas abiertas. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, informó que ya han identificado algunos de los vehículos y personas que acompañaron a Gutiérrez Molina antes de que se perdiera todo contacto. La principal hipótesis sigue apuntando a un robo, posiblemente facilitado por el uso de escopolamina.