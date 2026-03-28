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Esta es la fuerte sanción que le impuso Conmebol a Atlético Nacional por mala conducta en juego contra Millonarios en la Copa Sudamericana

Esto incluye exhibir un cartel con dicha frase durante el protocolo inicial del encuentro, mostrar el mensaje en la pantalla gigante del estadio desde KO -2h hasta el final del partido, y difundir una campaña en las redes sociales oficiales del club durante los tres días previos al evento

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Millonarios venció en Medellín a Atlético Nacional y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito @nacionaloficial/X
Millonarios venció en Medellín a Atlético Nacional y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito @nacionaloficial/X

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol sancionó al club Atlético Nacional con una multa de USD 100.000 por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario durante competiciones organizadas por la entidad, como ocurrió en el juego ante Millonarios en la fase 1 de la Copa Sudamericana, según resolución publicada en el sitio oficial de la confederación.

El monto será descontado de los fondos que el club reciba por conceptos de derechos de televisión o patrocinio.

Como parte de la sanción, la Conmebol ordenó al conjunto Verdolaga implementar, en su próximo partido como local, una serie de activaciones orientadas a promover el mensaje “El respeto es titular”.

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Esto incluye exhibir un cartel con dicha frase durante el protocolo inicial del encuentro, mostrar el mensaje en la pantalla gigante del estadio desde KO -2h hasta el final del partido, y difundir una campaña en las redes sociales oficiales del club durante los tres días previos al evento, todo bajo la supervisión y aprobación del área de marketing de la confederación.

Adicionalmente, el club recibió una multa de USD 10.000 por violaciones a los literales b) y d) del artículo 12.2 del Código Disciplinario, suma que también será debitada automáticamente. La comisión advirtió que la reincidencia en este tipo de infracciones comportaría la aplicación del artículo 27, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias más severas.

Atlético Nacional fue notificado formalmente de la decisión y mantiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol. Según el artículo 64.1, el plazo es de 7 días corridos desde la notificación. La cuota de apelación se estableció en USD 3.000, a abonar mediante transferencia bancaria, conforme a los requisitos de procedimiento establecidos por el reglamento disciplinario del organismo.

Sanción de la Conmebol a Atlético Nacional por malas acciones de la hinchada en juego de Copa Sudamericana contra Millonarios - crédito Millonarios
Sanción de la Conmebol a Atlético Nacional por malas acciones de la hinchada en juego de Copa Sudamericana contra Millonarios - crédito Millonarios

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado

La goleada por 3-0 sufrida por Atlético Nacional ante Cruz Azul en el PayPal Park de San José, California, profundizó el malestar que atraviesa el equipo colombiano tras su reciente eliminación en la Copa Sudamericana. El revés en suelo estadounidense no solo dejó secuelas deportivas, sino que también desató una ola de tensión entre jugadores y aficionados verdolagas.

La escena que más llamó la atención se produjo en los minutos finales del partido amistoso. Un hincha, identificado por su gorra blanca y camiseta negra, recorrió el borde del segundo piso de la gradería principal hasta llegar cerca del banco de suplentes, donde lanzó duras críticas a los futbolistas.

El delantero del cuadro verde se molestó con un hincha que le reclamó desde la tribuna del estadio PayPal Park en San José, California - crédito @dimeloalexjr/TikTok

La reacción de Dairon Asprilla fue inmediata: el delantero, visiblemente molesto, le pidió al aficionado que bajara para encararlo directamente. La intervención de un colaborador del cuerpo técnico evitó que el incidente escalara, mientras otros presentes optaron por apartarse de la zona.

En ese contexto, el club de Antioquia solo tiene un objetivo inmediato: disputar la Liga BetPlay con la mira puesta en el campeonato del primer semestre. Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Diego Arias ven en el torneo local la única vía para calmar las críticas y asegurar la continuidad del entrenador.

La derrota frente a Cruz Azul, que se produjo pese a la presencia de las principales figuras del plantel, dejó al descubierto el momento delicado que vive la institución. Los seguidores de Nacional, que viajaron hasta Estados Unidos para presenciar el encuentro, manifestaron su descontento tras el tercer gol, anotado por Mateo Levy, exigiendo mayor compromiso y resultados a los jugadores.

Atlético Nacional
Este fue el aficionado de Atlético Nacional que encaró a Dairon Asprilla - crédito @dimeloalexjr/TikTok

La actuación de Dairon Asprilla, titular durante 54 minutos antes de ser sustituido por Alfredo Morelos, también fue blanco de cuestionamientos. Los aficionados, especialmente en redes sociales, le recordaron que no ha logrado recuperar la influencia que tuvo en temporadas pasadas y le exigieron nuevas demostraciones de liderazgo en el campo.

La situación interna de Atlético Nacional, marcada por la presión de los hinchas y el reto de revertir la imagen en la Liga BetPlay, se refleja en episodios como el cruce entre Asprilla y el aficionado. El club deberá gestionar con inteligencia la tensión generada tras la derrota internacional para evitar que el clima adverso afecte el rendimiento en el torneo local.

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