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Resultado Dorado Mañana hoy 28 de marzo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

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Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 28 Marzo 2026

Resultados: 9732 - 6

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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