Vicky Dávila aseguró que el avance de Iván Cepeda en las encuestas fue gracias al aumento del salario mínimo: “Hoy sería presidente”

Vicky Dávila advirtió que un gobierno de Iván Cepeda representa una amenaza significativa para Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, financiada por El Tiempo, presentó un nuevo escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con Iván Cepeda liderando con 37,5% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 20,2% y Paloma Valencia con 19,9%.

Estos resultados, retomados por la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila en la red social X, generan debate en el entorno político nacional.

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En su publicación, Dávila calificó el panorama como inquietante para los sectores opositores, afirmando: “Estas cifras dicen que hoy Cepeda sería presidente, la peor amenaza para Colombia”.

La comunicadora reconoció el avance de Valencia y el sostenimiento del abogado Abelardo de la Espriella en las preferencias, aunque consideró insuficiente el respaldo alcanzado hasta el momento por ambos.

Vicky Dávila alertó por fragmentación del voto opositor tras resultados de Guarumo y EcoAnalítica - crédito @VickyDavilaH/X

De acuerdo con sus palabras, “el crecimiento de Paloma es excelente, aún no es suficiente y toca seguir trabajando duro. Que Abelardo se sostenga, es valioso, tampoco es suficiente”.

La periodista advirtió sobre los riesgos que implica la fragmentación del voto opositor, señalando: “¿De qué sirve tener 40,1% de intención de voto de la oposición, si estamos divididos? Es un riesgo que estamos corriendo”.

Desde su perspectiva, la dispersión del electorado entre candidatos alternativos podría facilitar el triunfo del aspirante de izquierda en una eventual segunda vuelta.

En el análisis de las proyecciones para un balotaje, Dávila expresó preocupación ante la posibilidad de que Cepeda, con el respaldo del presidente Gustavo Petro, logre consolidar una mayoría.

“Cepeda, con Petro haciéndole la campaña, puede ganar, tienen la chequera y el aparato del Estado”, subrayó la periodista en su mensaje. Además, puntualizó que la reciente subida en la intención de voto de Cepeda coincide con el anuncio del aumento del salario mínimo, lo que, según su criterio, impulsó las cifras del candidato sin necesidad de acciones adicionales.

Vicky Dávila advirtió sobre riesgos de una oposición dividida tras encuesta que favorece a Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa

La discusión en redes sociales se ha centrado en el impacto de la encuesta y las advertencias de Dávila sobre el futuro de la oposición.

“Tenemos que ser conscientes, aquí lo que está en juego es el futuro de Colombia y hoy, estamos perdiendo”, sentenció la comunicadora, haciendo un llamado a la acción y a la unidad de los sectores no oficialistas.

Abelardo de la Espriella descartó alianzas y aseguró que Cepeda no ganará en primera vuelta

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, abordó el panorama electoral de cara a la primera vuelta. Aseguró que Iván Cepeda no tiene opciones de imponerse en esa instancia.

“Lo importante aquí es que Cepeda no tiene cómo ganar en la primera vuelta”, expresó durante un espacio de entrevistas. De la Espriella descartó alianzas anticipadas y afirmó que la contienda debe resolverse en las urnas, sin acuerdos previos entre aspirantes.

El candidato explicó que su estrategia consiste en competir directamente con otros postulantes, entre ellos Paloma Valencia, a quien identificó como contendiente dentro del mismo espectro político.

Abelardo de la Espriella propuso enfrentar la primera vuelta sin acuerdos previos - Luisa González/Reuters

Consultado sobre la propuesta de Álvaro Uribe para promover acercamientos entre campañas, De la Espriella señaló que existen restricciones legales para quienes participaron en consultas previas. Además, enfatizó que no contempla retirarse: “Voy a primera vuelta y voy a ganar la primera vuelta”.

El aspirante describió su proyección electoral: espera avanzar a la segunda vuelta para enfrentar a Cepeda. “Esa es la democracia”, afirmó. Sobre la financiación de su campaña, indicó que los gastos previos a la inscripción suman “mil y pico millones de pesos”, reportados conforme a las normas.

Sostuvo que no acepta aportes externos y que las cuentas no reciben consignaciones, además de haber contratado una auditoría internacional para el control de recursos.

De la Espriella detalló que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, desempeñaría funciones clave en política internacional y economía, mientras él recorrería el país. Propuso instalar puestos de mando temporales en los 32 departamentos para atender problemas locales.

En el ámbito de seguridad, mencionó la existencia de 330.000 hectáreas de coca y sugirió intervenir mediante fumigación, drones y erradicación manual, junto con programas de sustitución. Afirmó que el 70% de la cocaína mundial se produce en Colombia y planteó cooperación internacional para combatir el narcotráfico.

Por último, en materia económica, propuso reducir el tamaño del Estado, señalando que existen más de 600.000 cargos y contratos sujetos a ajustes, lo que permitiría disminuir impuestos.