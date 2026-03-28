Tras varios intentos y una orden de allanamiento, autoridades rescataron ocho perros y una minipig maltratados: el caso pasará a manos de la Fiscalía

La intervención fue realizada tras una orden de allanamiento en una vivienda de Fonaviemcale, donde los animales se hallaban en condiciones críticas, por lo que recibieron atención médica en el Centro de Bienestar Animal del Distrito - crédito Alcaldía de Cali

Ocho perros y un minipig fueron rescatados tras sufrir maltrato animal en una vivienda del barrio Fonaviemcale, en la Comuna 6 de Santiago de Cali, en marzo de 2026.

El propietario fue sancionado con una multa administrativa superior a 60 millones de pesos y se decomisaron los animales, con remisión del caso a la Fiscalía General de la Nación para trámite penal.

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La sanción se impuso porque los animales presentaban múltiples signos de maltrato y enfermedad, incluyendo otitis aguda, dermatitis y zonas con alopecia, de acuerdo con la inspección realizada por las autoridades.

La minipig, en particular, se halló en estado de caquexia —enfermedad metabólica que puede causar anorexia y pérdida involuntaria de peso y masa muscular—, con descenso de peso y dificultades para caminar por el crecimiento de sus uñas. Actualmente, todos los ejemplares permanecen bajo cuidado veterinario en el Centro de Bienestar Animal del Distrito.

La gravedad observada en la minipig, sumada a las condiciones de los perros afectados, derivó en la transferencia del expediente para posible acción judicial contra el responsable de los hechos - crédito Alcaldía de Cali

El operativo de rescate se produjo luego de ejecutar una orden de allanamiento, tras dos intentos fallidos de ingresar al inmueble. En la vivienda de la Comuna 6 se localizaron los ocho caninos y la minipig en condiciones críticas.

Durante la intervención, se verificaron diversas patologías en los animales y se determinó que el maltrato era leve en algunos perros y grave en el caso de la minipig.

Además de la multa, las autoridades ordenaron el decomiso de todos los animales encontrados en el lugar.

Multa y proceso penal por maltrato animal en Cali

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) inició un proceso verbal en contra del propietario de los animales.

Carmen Elena Domínguez Murillo, directora técnica de la Uaepa, subrayó la importancia de buscar medidas rigurosas en los procedimientos legales contra el maltrato animal. La cuantía de la multa y el decomiso representan una de las respuestas administrativas más contundentes en la ciudad ante estos hechos.

Tras varios intentos y una orden de allanamiento, autoridades rescataron ocho perros y una minipig maltratados: el caso pasará a manos de la Fiscalía - crédito Alcaldía de Cali

“Este operativo fue todo un éxito gracias al trabajo articulado de todo el equipo de la Unidad Administrativa Especial y las autoridades que nos acompañaron. Estamos prestos y listos para cooperar con la Fiscalía, pues la idea es que este tipo de casos tan dolorosos no se repitan en nuestra ciudad. Seguimos invitando a la ciudadanía caleña a denunciar, para que podamos continuar velando por el bienestar y la protección animal”, enfatizó Domínguez.

Protección animal y cooperación ciudadana

Domínguez destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y la eficiencia en la atención a la denuncia ciudadana. Remarcó la importancia de que la comunidad continúe alertando a las autoridades frente a posibles casos de maltrato, para garantizar respuestas oportunas y proteger el bienestar animal.

El caso refleja el compromiso de las entidades en Santiago de Cali para atender denuncias sobre maltrato animal y fortalecer la protección de los seres sintientes. El fortalecimiento de los canales de denuncia y la acción inmediata son esenciales para evitar nuevos episodios que pongan en riesgo a animales bajo custodia humana.

La presión social facilita la captura de un presunto agresor de animales en Bogotá

Un perro víctima de maltrato fue rescatado en el occidente de Bogotá tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba cómo un hombre lo lanzaba por unas escaleras al interior de un edificio en la localidad Barrios Unidos.

El rescate del canino fue posible por la presión ejercida en redes sociales y la colaboración de defensores animales y vecinos - crédito @PasaenBogota/X

La presión ejercida por la comunidad y activistas provocó la intervención de las autoridades, lo que llevó a la detención del presunto agresor y al resguardo inmediato del animal.

Este caso puso de relieve el impacto de la denuncia digital y la capacidad de respuesta de la policía ante situaciones de violencia contra animales de compañía en la capital colombiana.

El hecho ocurrió el martes 24 de marzo en el edificio Torre de Las Lajas, ubicado en el barrio JJ Vargas. Las cámaras de seguridad identificaron al responsable —vestía una pantaloneta azul oscuro y un buso gris— en el momento exacto en que perpetraba el acto de maltrato.

Imágenes del video permitieron que, tras viralizarse, la presión social creciera de forma inmediata, exigiendo no solo la protección del animal, sino también la judicialización del agresor. La policía acudió al llamado, rescató al perro el miércoles 25 de marzo y capturó al hombre implicado, bajo el cargo de maltrato animal.

Durante la inspección, las autoridades encontraron serios indicios de negligencia: el perro no tenía acceso a agua ni a comida y presentaba huellas visibles de golpes.

El informe oficial señaló que el animal permanecía en custodia temporal del presunto agresor hasta el día del ataque. Posteriormente, y luego de constatar el estado de la víctima y la identidad de los involucrados, la policía entregó al perro a su cuidadora permanente y la Alcaldía Local celebró un acta de compromiso con la responsable definitiva. El hombre recibió un comparendo por infracción a la normativa de protección animal.

El agresor fue capturado después de ser identificado en videos difundidos que mostraban el cruel acto en el edificio Torre de Las Lajas - crédito @AnimalesBOG / X/Captura video

Ante la recurrencia de casos como este, la administración local de Bogotá recordó los canales habilitados para denunciar hechos de maltrato animal: la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co y la sede presencial, ubicada en la Carrera 10 No 26-51, Piso 5.