Colombia

Aura Cristina Geithner se suma a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la fecha de ingreso de la reconocida actriz

La reconocida actriz, cantante y modelo se incorpora al reality en una fase decisiva, con la promesa de alterar estrategias y alianzas tras semanas de tensión y cambios en la dinámica del programa

Guardar
Aura Cristina Geithner entra a La casa de los famosos Colombia - crédito @crissgeithner/ Instagram
Aura Cristina Geithner entra a La casa de los famosos Colombia - crédito @crissgeithner/ Instagram

La llegada de Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia marca un punto de inflexión en la competencia. La actriz, cantante y modelo se suma al reality en una etapa clave, justo después de varias eliminaciones y en medio de cambios en la dinámica del programa.

El anuncio de su ingreso está programado para el lunes 30 de marzo mediante una llamada del Jefe a los participantes, mientras que su entrada física a la casa se realizará el martes 31 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este movimiento ocurre tras la reciente salida de Manuela Gómez y la expectativa generada por el posible regreso de dos mujeres entre Beba, Luisa y Marilyn, quienes compiten por volver al programa a través del voto del público. La inclusión de Geithner responde a la intención de renovar alianzas y refrescar los liderazgos en la casa, luego de varias semanas de competencia sin interrupciones.

El ingreso de la actriz será anunciado a los participantes con una llamada del Jefe el lunes 30 de marzo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
El ingreso de la actriz será anunciado a los participantes con una llamada del Jefe el lunes 30 de marzo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Aura Cristina Geithner cuenta con una trayectoria consolidada en la televisión de Colombia y México desde la década de los noventa, destacándose en actuación, modelaje y música. Actualmente, suma más de 1,8 millones de seguidores en redes sociales. Su experiencia en realities, como MasterChef Celebrity Colombia, la posiciona como una competidora llamativa para algunos seguidores del programa.

Entre los seguidores del programa, la noticia ha generado especulación respecto al impacto que puede tener la actriz en la convivencia y en las alianzas internas del reality, pero también críticas por el bajo rendimiento que ha tenido la temporada.

“Nojodaaaaa yo si sabía y pilas que la otra semana entra petro”, “Ya no aguanto más! 😭😭“, ”Nosotros sacando gente y la producción metiendo como locossss", “No jodaaaaa, así de mal está el rating”, “No saben que hacer más en serio que pena este año” (Sic), dicen algunas de las reacciones en rede sociales.

Aura Cristina Geithner habló de las reglas que tiene con su trabajo en la plataforma de OnlyFans
El anuncio de su ingreso ha generado debates entre la audiencia, con opiniones divididas sobre el impacto que podría tener la actriz en la convivencia - crédito @crissgeithner/Instagram

Geithner ha manifestado estar preparada para asumir retos mediáticos y adaptarse a escenarios de alta visibilidad, como ya ha demostrado en otros realities.

Beba y Marilyn Patiño regresan a La casa de los famosos Colombia

En el más reciente giro de La casa de los famosos Colombia, la competencia se reconfiguró con el regreso de dos exparticipantes: Beba de la Cruz y Marilyn Patiño. La dinámica de resurrección fue presentada con una ambientación inspirada en el universo de Harry Potter. En esta ocasión, los concursantes debieron emitir un voto silencioso, colocando su elección en un cáliz, sin explicar sus motivos.

El primero en votar fue el líder de la semana, Juanda Caribe, seguido por el resto de los famosos, quienes de manera individual depositaron su voto en la urna. Tras finalizar la ronda, la presentadora Carla ingresó a la terraza para revelar en vivo los resultados del escrutinio. La votación estuvo especialmente reñida entre Beba y Marilyn, mientras que Luisa Cortina solo recibió un voto por parte de sus compañeros.

Finalmente, Beba fue seleccionada por sus colegas para reincorporarse oficialmente al reality, decisión que generó celebraciones entre varios participantes. Paralelamente, la decisión del público se anunció en la misma gala: Marilyn Patiño obtuvo el 68,46% de los votos y así aseguró su retorno a la competencia.

En una reciente gala, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño regresaron a la competencia tras una votación inspirada en el universo de Harry Potter - crédito cortesía Canal RCN
En una reciente gala, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño regresaron a la competencia tras una votación inspirada en el universo de Harry Potter - crédito cortesía Canal RCN

La definición dejó a Luisa Cortina fuera del programa. Durante su segunda salida, intentó despedirse de sus compañeros, pero al notar la falta de atención, optó por no continuar con su mensaje. “Mejor no digo nada”, expresó antes de abandonar la casa.

Por su parte, Marilyn Patiño manifestó su agradecimiento por el respaldo recibido y, visiblemente emocionada, dedicó unas palabras a las cámaras. El regreso de ambas participantes no solo modificó la convivencia, sino que también impactó en las alianzas y estrategias internas, justo en una semana marcada por la llegada de Aura Cristina Geithner, quien suma un nuevo factor de incertidumbre a la competencia.

Temas Relacionados

Aura Cristina GeithnerLa casa de los famosos ColombiaAura Cristina Geithner La casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La ronda catalana tendrá su fin el 29 de marzo de 2026, y en la jornada entre Berga y Queralt (contando con 158 kilómetros), y la alta montaña como protagonista

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Celsia reporta crecimiento en 2025, aunque advierte retos para financiar proyectos energéticos en el país

El informe presentado destacó los avances durante el último año, al tiempo que identificó desafíos relacionados principalmente con el entorno financiero y el cambio de tendencias en el sector

Celsia reporta crecimiento en 2025, aunque advierte retos para financiar proyectos energéticos en el país

De practicante a CEO: Jorge Mario Velásquez deja Grupo Argos con dividendo de $750 por acción

La remuneración, que será entregada en cuatro cuotas a partir de abril de 2026, representa un incremento del 9% respecto al año anterior, de acuerdo con el balance presentado

De practicante a CEO: Jorge Mario Velásquez deja Grupo Argos con dividendo de $750 por acción

Cuál es la verdad sobre el video de la lesión a un policía en caravana de Westcol: la institución aclaró el caso y habló de piques ilegales

Reacciones y especulaciones sobre la autenticidad del material reflejaron el efecto de la desinformación en plataformas sociales

Cuál es la verdad sobre el video de la lesión a un policía en caravana de Westcol: la institución aclaró el caso y habló de piques ilegales

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

El cantante Andrés Franco relató cómo una decisión de último minuto lo llevó a evitar el accidente en el que perdió la vida Yeison junto a su equipo

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

Deportes

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Estos son los jugadores que repiten del último amistoso entre Colombia y Francia: James Rodríguez y Kylian Mbappé encabezan el listado

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo

Esta es la fuerte sanción que le impuso Conmebol a Atlético Nacional por mala conducta en juego contra Millonarios en la Copa Sudamericana

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay