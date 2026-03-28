Aura Cristina Geithner se suma a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la fecha de ingreso de la reconocida actriz

Aura Cristina Geithner entra a La casa de los famosos Colombia - crédito @crissgeithner/ Instagram

La llegada de Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia marca un punto de inflexión en la competencia. La actriz, cantante y modelo se suma al reality en una etapa clave, justo después de varias eliminaciones y en medio de cambios en la dinámica del programa.

El anuncio de su ingreso está programado para el lunes 30 de marzo mediante una llamada del Jefe a los participantes, mientras que su entrada física a la casa se realizará el martes 31 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este movimiento ocurre tras la reciente salida de Manuela Gómez y la expectativa generada por el posible regreso de dos mujeres entre Beba, Luisa y Marilyn, quienes compiten por volver al programa a través del voto del público. La inclusión de Geithner responde a la intención de renovar alianzas y refrescar los liderazgos en la casa, luego de varias semanas de competencia sin interrupciones.

El ingreso de la actriz será anunciado a los participantes con una llamada del Jefe el lunes 30 de marzo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Aura Cristina Geithner cuenta con una trayectoria consolidada en la televisión de Colombia y México desde la década de los noventa, destacándose en actuación, modelaje y música. Actualmente, suma más de 1,8 millones de seguidores en redes sociales. Su experiencia en realities, como MasterChef Celebrity Colombia, la posiciona como una competidora llamativa para algunos seguidores del programa.

Entre los seguidores del programa, la noticia ha generado especulación respecto al impacto que puede tener la actriz en la convivencia y en las alianzas internas del reality, pero también críticas por el bajo rendimiento que ha tenido la temporada.

“Nojodaaaaa yo si sabía y pilas que la otra semana entra petro”, “Ya no aguanto más! 😭😭“, ”Nosotros sacando gente y la producción metiendo como locossss", “No jodaaaaa, así de mal está el rating”, “No saben que hacer más en serio que pena este año” (Sic), dicen algunas de las reacciones en rede sociales.

El anuncio de su ingreso ha generado debates entre la audiencia, con opiniones divididas sobre el impacto que podría tener la actriz en la convivencia - crédito @crissgeithner/Instagram

Geithner ha manifestado estar preparada para asumir retos mediáticos y adaptarse a escenarios de alta visibilidad, como ya ha demostrado en otros realities.

Beba y Marilyn Patiño regresan a La casa de los famosos Colombia

En el más reciente giro de La casa de los famosos Colombia, la competencia se reconfiguró con el regreso de dos exparticipantes: Beba de la Cruz y Marilyn Patiño. La dinámica de resurrección fue presentada con una ambientación inspirada en el universo de Harry Potter. En esta ocasión, los concursantes debieron emitir un voto silencioso, colocando su elección en un cáliz, sin explicar sus motivos.

El primero en votar fue el líder de la semana, Juanda Caribe, seguido por el resto de los famosos, quienes de manera individual depositaron su voto en la urna. Tras finalizar la ronda, la presentadora Carla ingresó a la terraza para revelar en vivo los resultados del escrutinio. La votación estuvo especialmente reñida entre Beba y Marilyn, mientras que Luisa Cortina solo recibió un voto por parte de sus compañeros.

Finalmente, Beba fue seleccionada por sus colegas para reincorporarse oficialmente al reality, decisión que generó celebraciones entre varios participantes. Paralelamente, la decisión del público se anunció en la misma gala: Marilyn Patiño obtuvo el 68,46% de los votos y así aseguró su retorno a la competencia.

En una reciente gala, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño regresaron a la competencia tras una votación inspirada en el universo de Harry Potter - crédito cortesía Canal RCN

La definición dejó a Luisa Cortina fuera del programa. Durante su segunda salida, intentó despedirse de sus compañeros, pero al notar la falta de atención, optó por no continuar con su mensaje. “Mejor no digo nada”, expresó antes de abandonar la casa.

Por su parte, Marilyn Patiño manifestó su agradecimiento por el respaldo recibido y, visiblemente emocionada, dedicó unas palabras a las cámaras. El regreso de ambas participantes no solo modificó la convivencia, sino que también impactó en las alianzas y estrategias internas, justo en una semana marcada por la llegada de Aura Cristina Geithner, quien suma un nuevo factor de incertidumbre a la competencia.