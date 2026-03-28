Francia vs. Colombia: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo

El duelo entre las estrellas del Bayern Múnich y el Real Madrid será uno de los más atractivos en Washington-crédito Brian Snyder/REUTERS-Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Colombia y Francia jugarán el último partido de la doble fecha FIFA en Washington, con miras a lo que será la preparación para el Mundial de Norteamérica de 2026.

Tanto Didier Deschamps anunciando cambios en la nómina para el partido ante los Cafeteros, como Néstor Lorenzo trabajan la parte táctica de sus equipos para saber que tendrán de cara su debut en México, Estados Unidos y Canadá.

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La selección Colombia tendrá su última prueba de fuego ante la subcampeona del mundo

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará reaccionar de la derrota ante Croacia-crédito Winslow Townson/Imagn Images-Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 29 de marzo de 2026 en el estadio Northwest, en Landover, Maryland (Washington) a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu y a través de los canales de YouTube de ambos canales.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente de enfrentamientos directos

Francia

Casemiro y Gabriel Martinelli junto a Ibrahima Konate y Malo Gusto en el partido entre Brasil y Francia-crédito Brian Snyder/REUTERS

La selección de Francia tuvo una sonrisa durante su primer partido de la fecha FIFA.

El 26 de marzo de 2026, los dirigidos por Didier Deschamps sacaron su jerarquía como subcampeones del planeta, y vencieron por 2-1 a Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachussets.

Las anotaciones de Kylian Mbappé (figura del Real Madrid de España) al 32 de partido, y de Hugo Ekitike (goleador del Liverpool de Inglaterra) al 65, encaminaron a los Galos para llevarse la victoria, pese al descuento del defensor Bremer al 78 de partido.

Es importante recordar que la última caída de los franceses en competencias oficiales se dio el 5 de junio de 2025 en el estadio MHP Arena de Stuttgart, cuando protagonizaron un auténtico partidazo al vencer por 5-4 ante España en las semifinales de la UEFA Nations League.

Las anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y el doblete de Lamine Yamal le dieron la victoria a los ibéricos dirigidos por Luis de la Fuente.

El descuento de los franceses llegó a través de Kylian Mbappé de tiro penal, Rayan Cherki, autogol de Dani Vivian y autogol de Randal Kolo Muani.

Desde el encuentro en mención, llevan 8 partidos sin perder

A continuación, así viene Francia en sus últimas 5 salidas:;

26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 1-2 Francia

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: Azerbaiyán 1-3 Francia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: Francia 4-0 Ucrania

13 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: Islandia 2-2 Francia

10 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: Francia 3-0 Azerbaiyán

Colombia

Jefferson Lerma y Davinson Sanchez junto a Martin Erlic Petar Sucic en la victoria por 2-1 de Croacia ante Colombia-crédito Travis Register/Imagn Images

Por su parte, la selección Colombia vivió un rato amargo en su partido disputado en el estadio Camping World, de Orlando (Florida), cuando cayó por 2-1 ante Croacia, el 26 de marzo de 2026.

Pese al gol inicial de Jhon Arias, los dirigidos por Zlatko Dalić remontaron gracias a las anotaciones de Luka Vušković e Igor Matanović.

De esta forma, la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo volvió a caer en competencias oficiales, desde la última vez que perdió ante Brasil por 2-1 en las Eliminatorias Sudamericanas, el 20 de marzo de 2025 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Con este resultado, la Tricolor perdió el invicto ante rivales europeos, que mantenía desde hace 15 años (9 de febrero de 2011 cuando cayó ante España por 1-0 en Madrid),y finalizó la racha de 22 partidos sin perder de la Tricolor en amistosos FIFA (siendo la última vez cuando perdió Argelia por 3-0, el 15 de octubre de 2019).

A continuación, así viene la selección Colombia en sus últimos cinco juegos:

26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-2 Croacia

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 3-0 Australia

15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 2-1 Nueva Zelanda

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá 0-0 Colombia

11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia

El historial entre Francia y Colombia

La última vez que se vieron colombianos y franceses fue en el Stade France de París, el 23 de marzo de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X

El duelo entre “Cafeteros” y “Les Bleus” será el quinto en la historia, con un balance de tres victorias para los europeos y una victoria para la Tricolor.

El primero de los enfrentamientos se dio el 18 de junio de 1972, en Salvador de Bahía, durante la Copa Independencia Brasil, donde los franceses se impusieron 3-2. Los tantos colombianos fueron obra de Hernando Piñeros y Orlando Mesa.

En la Copa Confederaciones 2003, tras ganar la Copa América 2001, Colombia volvió a medir fuerzas ante Francia, que se llevó la victoria 1-0 gracias a Thierry Henry.

El cuarto duelo entre entre ambas selecciones ocurrió en 2008 en París, con un triunfo francés por 1-0 tras un gol de penal de Franck Ribery.

Mientras que el último duelo se dio el 23 de marzo de 2018, y allí Colombia en el stade de France, comenzó con el control del equipo dirigido por Didier Deschamps. Francia se puso en ventaja temprano gracias a un gol de Olivier Giroud a los 11 minutos, seguido por otro tanto de Lemar a los 26, después de una jugada iniciada por Mbappé. Colombia, superada en el arranque, logró reaccionar. Un error del arquero Lloris permitió a Muriel descontar casi de inmediato.

En la segunda mitad, Colombia mostró otra actitud y controló el juego. Falcao empató a los 62 minutos tras una combinación con James Rodríguez. Hacia el final, Samuel Umtiti cometió una falta en el área sobre Izquierdo y Quintero, desde el punto penal, selló la remontada a cinco minutos del cierre. Así, la selección dirigida por José Pekerman obtuvo su primera victoria frente a Francia, revertiendo un 2-0 en contra y dejando una imagen alentadora antes del Mundial.

18 de junio de 1972 - Amistoso internacional: Colombia 2-3 Francia

18 de junio de 2003 - Copa Confederaciones: Francia 1-0 Colombia

3 de junio de 2008 - Amistoso internacional: Francia 1-0 Colombia

23 de marzo de 2018 - Amistoso internacional: Francia 3-2 Colombia