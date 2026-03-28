La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El hijo de Marcela Gallego fue asaltado dos veces en una semana en Bogotá y la actriz exige respuestas - crédito @marcelagallego70/ Instagram

La actriz Marcela Gallego denunció a través de sus redes sociales que su hijo fue víctima de la delincuencia en dos ocasiones en menos de una semana en Bogotá.

El caso generó indignación en plataformas digitales y entre ciudadanos que reclamaron mayor atención y acciones por parte de las autoridades ante el aumento de la inseguridad en la ciudad.

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Gallego, reconocida por su trayectoria en la televisión y también como creadora de contenido, compartió detalles sobre la difícil situación que vivió su familia. Según relató, hace pocos días su hijo fue víctima de un robo mientras caminaba por las calles de Bogotá.

“Uno más para sumar a la cifra de víctimas de la criminalidad”, expresó la actriz en su cuenta oficial de X. También manifestó su frustración ante lo que percibe como falta de respuestas: “Parece ser que es un tema que no le importa a nadie y que, por ahora, nada va a pasar”. En ese momento, concluyó su mensaje diciendo: “A llorar al mono de la pila”, el pasado 18 de marzo.

Marcela Gallego denunció en redes sociales que su hijo fue víctima de dos robos en menos de una semana en Bogotá - crédito @marcela_gallego/ X

Lo que parecía un hecho aislado se repitió tan solo cinco días después. En la tarde del viernes 27 de marzo, el hijo de Marcela Gallego volvió a ser víctima de un atraco en la ciudad, una situación que, según la actriz, resultó difícil de asimilar incluso para sus seguidores. En esta ocasión, su llamado fue más enfático y directo a las autoridades: “Volvieron a robar a mi hijo, lo atracaron caminando por el barrio. Maldita ciudad, ya lo robaron dos veces esta semana. Hagan algo y no nos dejen solos”.

La actriz también señaló que “las autoridades los dejaron a merced de los delincuentes” y cuestionó la falta de acciones concretas para proteger a los ciudadanos. “No entiendo qué debe hacer uno para que los protejan”, añadió, mostrando su preocupación y desamparo frente a la situación.

El testimonio de Gallego se viralizó rápidamente, sumándose a las voces de otros ciudadanos que han denunciado hechos similares en distintas zonas de Bogotá. Sin embargo, la denuncia también recibió comentarios negativos por parte de algunos usuarios en redes sociales, quienes pusieron en duda los hechos o restaron importancia a la gravedad de la situación.

Ante estas críticas, Gallego respondió con otro mensaje en X: “A los que hicieron comentarios horribles, poco empáticos y desconectados de la realidad, con respecto al atraco con arma de fuego del que fue víctima mi hijo, les digo que ojalá ni a ellos, ni a ningún ser querido los amenacen con un arma de fuego. Ojalá. Pero nadie está exento”.

Gallego expresó su frustración y desamparo, señalando que “las autoridades los dejaron a merced de los delincuentes” y preguntándose qué debe hacer una familia para recibir protección - crédito @marcela_gallego/ Instagram

“La inseguridad en Bogotá está terrible, así muchos lo quieran negar. Quién arregla esto? Parece que nadie tiene responsabilidad“, añadió la actriz en otra publicación.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre los atracos ni sobre avances en materia de seguridad, mientras tanto, la alerta y el reclamo de la artista y de quienes la apoyan persisten ante el incremento de la criminalidad en la capital.

Violento robo de camioneta en el norte de Bogotá agrava la preocupación por la inseguridad en la ciudad

El caso del hijo de Marcela Gallego se une en un escenario de creciente inseguridad que atraviesa Bogotá, donde los reportes de robos violentos y asaltos a mano armada se han vuelto cada vez más frecuentes en distintas zonas de la ciudad. El temor y la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos aumentan a medida que surgen nuevos episodios de violencia urbana.

Recientemente, un violento robo ocurrido frente a un local de comida rápida en el norte de Bogotá evidenció la gravedad del problema. En ese caso, hombres armados, utilizando tapabocas, gorras y guantes, interceptaron a una familia que salía del parqueadero de un establecimiento abierto las 24 horas. Bajo amenaza de muerte, las víctimas fueron obligadas a bajar de su vehículo y a tirarse al piso, mientras uno de los delincuentes escapaba en la camioneta de alta gama.

Las imágenes del atraco, captadas y difundidas en redes sociales, generaron alarma y se sumaron a la indignación generalizada que ya provocan casos como el denunciado por Marcela Gallego.

Delincuentes armados interceptaron a una familia en la calle 127 de Usaquén y se llevaron su camioneta Toyota Corolla Cross mientras huían en un Mazda 3 con placas presuntamente falsas - crédito CNC/X

Las autoridades, por su parte, han iniciado investigaciones para rastrear un automóvil Mazda rojo involucrado en el robo, y buscan determinar si su placa fue clonada para dificultar la labor policial. Además, se intenta establecer vínculos entre los responsables de este hecho y otras bandas que han venido operando en la zona, especialmente en los alrededores de las calles 125 y 127, donde se han reportado hurtos similares en parqueaderos de locales comerciales.

Las víctimas, como en tantos otros casos recientes, esperan respuestas y acciones concretas. Mientras tanto, la preocupación ciudadana se mantiene en aumento y los llamados a reforzar los planes de seguridad se hacen cada vez más urgentes, en medio del reclamo por una mayor protección y la necesidad de detener la ola de criminalidad que afecta a Bogotá.