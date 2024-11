Liga Betplay 2024-II: así quedó la tabla de posiciones de los cuadrangulares tras el triunfo de Junior ante América

Duván Vergara fue el jugador más importante en el ataque del cuadro escarlata - crédito @AmericadeCali / X

Se cerró la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y dejó tanto a Atlético Nacional como a Junior de Barranquilla como líderes de sus grupos.

En el inicio de las finales del fútbol colombiano hubo varias sorpresas: la goleada del Verdolaga en el estadio Atanasio Girardot ante Independiente Santa Fe y la solidez de los Tiburones frente al América, que deja una primera sorpresa: los dos equipos que cayeron fueron los líderes del ‘todos contra todos’.

Junior de Barranquilla se hizo fuerte en el Metropolitano ante un América que luchó, pero no le alcanzó

Cristian Barrios intentó ser uno de los protagonistas para el cuadro dirigido por Polilla da Silva pero no fue efectivo - crédito @AmericadeCali / X

El encuentro comenzó con mucha intensidad en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con varias disputas en el mediocampo y la intención de buscar el ataque a través de las bandas tanto para Junior como América de Cali.

Aún así, Junior comenzó con su propuesta de poner intensidad en el juego e ir al frente de ataque liderado por Carlos Bacca

Aún así, fue el segundo tiempo que tuvo el mejor atractivo para el partido con varias opciones por parte de los dos equipos. América intentó llegar al minuto 10 a través de Cristian Barrios por la banda derecha, pero su remate no fue efectivo y lo controló sin ningún problema el portero Jefferson Martínez.

Dos minutos después, Junior tuvo la opción para el único gol del encuentro: al minuto 12 del partido, llegó un pase largo de Nicolás Zalazar para Yeferson Mosquera, quien centró al área del cuadro americano y dejó una pelota servida para Carlos Bacca, que definió tras la marca de Brayan Medina y marcó tras la respuesta de Jorge Soto que no fue efectiva para desviar la pelota al tiro de esquina.

A partir de dicha situación, el conjunto dirigido por Jorge Polilla da Silva, intentó acercarse a través de remates de media distancia al arco defendido por Jefferson Martínez pero el cuadro rojo no tuvo la efectividad, la puntería y la contundencia para lograr el gol del empate.

Con Luis Felipe Gómez que tuvo dos remates y un tiro libre de Daniel Bocanegra durante el primer tiempo, el gol americano nunca llegó. Así terminó el primer tiempo.

Para el segundo tiempo, el encuentro se volvió un intercambio de golpes, teniendo en cuenta que América necesitaba empatar a toda costa y Junior no quería dejar desaprovechar la ventaja.

Por este motivo, el entrenador venezolano César Farias hizo un cambio que le brindó una dinámica diferente al ataque del cuadro rojo: cambió a Jhon Vélez y en su lugar ingresó Yairo Moreno, lo que permitió que Junior tuviera más movilidad y frescura en su ataque.

Y es que apenas en instantes de haber comenzado el segundo tiempo, Junior se volvió a acercar con un remate del volante Didier Moreno tras una buena jugada de Jhon Navia por toda la banda izquierda, donde pudo ganar por potencia y velocidad.

Y Junior si tuvo la efectividad en los remates de media distancia: al minuto 50 llegó otra opción a través del delantero José Enamorado, que controló de buena forma el portero Jorge Soto.

A partir de esas dos jugadas, el delantero y capitán del América de Cali, Duván Vergara, intentó ser el guía en el ataque y remató al arco de forma cruzada al 52, pero su remate salió desviado.

Tres minutos después, América intentó llegar a través de la pelota quieta: fueron dos tiros de esquina que tuvieron un acercamiento importante para preocupar a la zaga juniorista, pero la efectividad en los remates fue deficiente para el equipo vallecaucano.

Además, Junior tuvo una noche importante del portero Jefferson Martínez quién cuando fue exigido por parte de la presión alta del cuadro americano de varias pelotas para evitar el cero en el cuadro barranquillero.

Y América de Cali, salió preocupado

Así quedó las tablas de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

Este fue el momento donde Carlos Bacca celebró su gol ante América de Cali y que a la postre le dio el triunfo en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Grupo A:

Atlético Nacional: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +5) Millonarios: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Deportivo Pasto: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1) Independiente Santa Fe: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -5)

Grupo B:

Junior de Barranquilla: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Deportes Tolima: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) América de Cali: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1)

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay:

300 partidos completó Dayro Moreno con el Once Caldas en el fútbol profesional colombiano - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

A primera hora, Once Caldas y Deportes Tolima repartieron puntos. Con un Blanco Blanco de Manizales buscando dominar el partido a través de Dayro Moreno, con el paso de los minutos, la propuesta del entrenador Hernán Darío Herrera terminó diluyéndose con el paso de los minutos.

La media distancia fue importante para ambos clubes, aunque Tolima fue más insistente con el volante Yeison Guzmán y el delantero Brayan Gil en el área defensiva del Once Caldas.

Para la segunda mitad, el ritmo de juego no bajó pero Tolima siguió con su insistencia. Jeison Lucumí y nuevamente Brayan Gil volvieron a insistir pero se encontraron con la buena actuación de James Aguirre, portero del Once Caldas. Finalmente, el encuentro terminó en tablas y no dejó ninguna novedad en ambos arcos.

24 de noviembre de 2024

Grupo A

Partido: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Departamental la Libertad de Pasto

Transmisión de TV: Win +Fútbol y Win Play

Grupo B

Partido: América de Cali vs. Once Caldas

Hora: 5:10 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión de TV: Win +Fútbol

Partido: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla

Hora: 7:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Transmisión de TV: Win +Fútbol y Win Play

25 de noviembre de 2024

Partido: Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win +Fútbol y Win Play