Shakira quedó sorprendida por la acogida del concurso para quedarse con su Lamborghini: “Voy a necesitar un poquito de ayuda”

Shakira confirmó que va a regalar el Lamobrghini Urus que apareció en el videoclip de "Soltera" - crédito @shakira/Instagram

Mientras avanzan los preparativos del Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira mantiene en expectativa a sus fans de cara al inicio de la gira, tras anunciar su decisión de regalar su vehículo de lujo, un Lamborghini Urus morado, especialmente modificado para ella y que apareció en el videoclip de Soltera.

Aunque inicialmente hubo cierto escepticismo cuando comentó la idea en una conversación con Sebastián Yatra, la barranquillera confirmó que regalar el Lamborghini es una realidad y ya ha dado a conocer las condiciones para participar.

Para demostrar que va en serio, Shakira anunció la creación de una página web dedicada exclusivamente al concurso (elcarrodeshakira.com), donde los interesados pueden registrarse. El concurso está dirigido exclusivamente a ciudadanos residentes en los Estados Unidos, y el ganador será anunciado el próximo 6 de diciembre en el programa Despierta América, de la cadena Univisión. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de noviembre.

Los participantes deberán subir reels en TikTok e Instagram en los que aparezcan bailando al ritmo de Soltera, utilizando el hashtag #ElCarroDeShakira en la descripción. Según explicó la cantante, cuanto más creativo sea el video, mayores serán las posibilidades de ganar el Lamborghini. De todas las solicitudes se elegirán cinco finalistas, y será el público, compuesto por los mismos fans de Shakira, quien vote por el clip más creativo.

Entre las condiciones que puso Shakira para participar en el concurso, señaló que los participantes deben residir en los Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram

Como era de esperarse, el entusiasmo de sus admiradores para ser los que se lleven el Lamborghini no tardó en verse reflejado en las redes sociales, y todo indica que también en la cantidad de videos con coreografías de Soltera, algo de lo que se declaró sorprendida en las últimas horas.

En sus historias de Instagram, Shakira afirmó que la cantidad de videos que subieron a la web para participar en el concurso superó sus expectativas, a tal punto que necesitaría ayuda, de acuerdo con sus propias palabras.

La cantante se declaró sorprendida por la cantidad de videos de sus fans, que desean ganarse el Lamborghini - crédito @shakira/Instagram

“Wow, qué cantidad de videos. Voy a necesitar un poquito de ayuda de mis amigos para poder verlos y seleccionar los finalistas...”, escribió. Más abajo, añadió en inglés que “estaré regalando a mi bebé morado con algo de ayuda de mis amigos”.

Shakira contó por qué decidió regalar su Lamborghini

Pese al éxito de Soltera y el entusiasmo renovado que dejó ver durante 2024 gracias al éxito en reproducciones de Las mujeres ya no lloran, la decisión que la llevó a realizar este concurso vino motivada por la necesidad de sobrellevar su vida sin Gerard Piqué.

Así lo dio a conocer la propia cantante en sus historias de Instagram. “En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté y celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme al comenzar mi etapa de soltera y pronto descubrí que lo que nos ayuda son los vínculos humanos”, expresó la cantante en sus historias instantáneas.

Shakira compartió un emotivo mensaje con el que confirmó que regala su carro - crédito @shakira/IG

Sin embargo, en el proceso y gracias al cariño que recibió y todavía recibe de sus admiradores, entendió que adquirir el auto de lujo no iba a llenar los vacíos ni le ayudaría a dar el paso adelante que necesitaba.

“El carro, la ropa, las cosas materiales… No nos transforman, los vínculos sí, la familia, los amigos, los vecinos … Es mi forma de agradecer tanto amor y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo. Sigamos bailando que nos hace bien”, concluyó.