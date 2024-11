Andrea Valdiri reveló cuántos hijos desea tener: “Quiero la fábrica”

Andrea Valdiri desea ampliar su familia - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La modelo y bailarina barranquillera Andrea Valdiri comenzó en el modelaje a los 14 años y se consolidó en 2015 al obtener el título de Señora Colombia, representando al departamento del Atlántico.

En su vida personal, es madre de dos hijas: Isabella, nacida en 2011, y Adhara, fruto de su relación con el cantante Lowe León.

En abril de 2022, contrajo matrimonio con el influencer Felipe Saruma; sin embargo, anunciaron su separación el 23 de noviembre de 2023, tras un año y siete meses de matrimonio.

La bailarina e influencer contó que quiere tener más de 5 hijos - crédito @Andreavaldirisos/Instagram

En la actualidad, la empresaria reveló sus deseos de ampliar su familia. En una reciente publicación en sus redes sociales, mostró que estaba una cita médica con su ginecóloga y expresó su intención de tener al menos cinco hijos.

Valdiri, que cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram, compartió un video en el que se le ve conversando con su ginecóloga. En tono jocoso, pidió que la dejaran “como nueva” para poder quedar embarazada nuevamente el próximo año, es decir 2025.

“Ella me recibe los partos. Ya le dije déjamela como de 15 porque el otro año voy pa’ esa”, comentó la influencer.

Además, la bailarina barranquillera confesó cuántos hijos desea tener: “Es que dime si no tengo un vientre bendito, mis hijas son bellas, quiero la fábrica, los cinco pelados, que se preparen”.

Isabella y Adhara son las hijas actuales de Andrea Valdiri - crédito @Andreavaldirisos/Instagram

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos manifestaron su entusiasmo por la posibilidad de verla convertirse en madre nuevamente, mientras que otros cuestionaron su situación sentimental actual.

Andrea había mencionado anteriormente que estaba saliendo con alguien, aunque desde su mediática relación con su exesposo, el productor Felipe Saruma, ha optado por mantener su vida amorosa en privado.

“¿Qué he aprendido a mis 33 años? Te voy a explicar: uno muchas veces hace pública sus relaciones. Mi vida es pública desde que la gente supo quién era yo. Yo dije: ya aquí todo el mundo va a hablar lo que es y lo que no es. Ya uno tiene que aceptarlo y convivir con eso. No necesariamente la gente te tiene que insultar, porque no debería ser así (…) Ahora a mis 33 años si me doy la oportunidad con alguien no lo quiero hacer pública. ¿Por qué? Porque entendí que ese amor se tiene que vivir entre dos”, contó la bailarina en una entrevista en el programa Dímelo King.

Asimismo, dijo que busca un hombre con el que pueda construir un hogar y que no trabaje en el medio en el que ella trabaja.

Andrea Valdiri prefiere mantener en privado su vida amorosa - crédito @Andreavaldirisos/Instagram

“No es un tema de dinero. Al punto en el que yo estoy no es un tema de dinero. Yo busco amor, algo real. Sí es jodido por cómo vemos hoy todo, la juventud de hoy. Ya no quieren casarse, no es como los abuelos de uno. ¿Cuántos años duraron casados? Es un tema de egos, hay muchas cosas (…) Prefiero buscar a una persona que no sea del medio [farándula y mundo digital]. No quiero a alguien del medio”, añadió para el programa citado.

Además, la empresaria anunció un ambicioso proyecto de su propio reality show. Inspirada en el estilo de Kim Kardashian, Valdiri planea mostrar su vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de una plataforma que asegura tener todos los permisos necesarios para este tipo de contenido.

El concepto del programa de la bailarina incluye una cabaña equipada con 30 cámaras, lo que promete ofrecer una experiencia única a su audiencia: “Siempre he querido tener un reality donde yo pueda aportar algo nuevo y emocionante”.

La noticia llega en un momento en que se promociona La casa de los famosos Colombia, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible competencia entre ambos programas. Valdiri, que cuenta con 9,5 millones de seguidores en Instagram, compartió la noticia en sus redes sociales, aunque no reveló detalles específicos sobre el formato o la fecha de estreno.