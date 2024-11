Testigo del asesinato de dos menores en Bogotá reveló que fue lo más “desgarrador” de la escena del crimen: “Los ojos lo decían”

Así quedó registrado en una cámara de seguridad al asesino de sus hijos en el barrio Las Ferias - crédito X

El asesinato de los menores Santi Esteban Beltrán y Susan Camila Beltrán, de 4 y 7 años, sigue generando indignación en Colombia, puesto que el señalado homicida es Darwin Felipe Beltrán, padre de los niños, que habría tomado la decisión de terminar con sus vidas como represalia contra su expareja.

El video de la cámara de seguridad en la que quedó registrado el momento en el que la madre de los pequeños se enteró sobre el asesinato de los menores frente a la vivienda en la que estos estaban junto a Darwin Beltrán ha sido parte del material probatorio con el que la fiscalía busca que el imputado sea condenado a la pena mayor posible en el país.

“Caminaba acompañada hacia su lugar de residencia en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá (Bogotá), por lo que habría entrado abruptamente al inmueble y atacado con arma cortopunzante a sus hijos, un niño y una niña de cuatro y siete años, respectivamente”, indicó el ente acusador antes de que Beltrán no aceptará los cargos en su contra.

Hasta el momento, se prevé que, de acuerdo con el artículo 104 del Código Penal Colombiano, Darwin Beltrán sea condenado hasta a 50 años de prisión sin opción de que pueda recibir algún tipo de beneficio por no aceptar su responsabilidad en lo que fue una captura en flagrancia.

Testigo del hecho rompió el silencio

En el pódcast Más allá del silencio, que es presentado por Rafael Poveda, el conductor del vehículo de carga que se observa en el video mencionado, que se identificó como Oswaldo Sánchez, reveló detalles del momento de terror y desolación que vivió junto a su pareja cuando observó la escabrosa escena del crimen.

En primer lugar, indicó que estaba parqueado frente a la vivienda en la que estaba Beltrán con los menores porque un amigo “Me pidió el favor de que fuera a descargarle” y él había aprovechado esto para invitar a su esposa a almorzar en ese sector.

“Escuchamos un grito, estábamos sentados en la cabina y yo mire a la señora, pero no le preste atención, dos segundos después, se asomó ese señor lleno de sangre en la ventana. Yo estaba a dos metros de ella, venía con una persona en una bicicleta”, afirmó Sánchez.

En primera instancia, el conductor no pensó que se tratará de algo de gravedad, pero segundos más tarde observó lo que para él fue el momento más “desgarrador” del hecho, que fue observar la mirada que tenía Darwin Beltrán mientras le mostraba el cuerpo sin vida de su hijo a su expareja.

“El señor se asoma lleno de sangre, se retira y a los pocos segundos se asoma, pero con el cuerpo del niño sin vida, lo muestra como diciéndole “vea que sí lo mate”, yo creo que ese señor tuvo que haber amenazado muchas veces a esa familia porque los ojos de ira, los ojos lo decían”.

Beltrán será juzgado por el asesinato de sus hijos de 4 y 7 años - crédito Policía Metropolitana de Bogotá /@ColombiaOscura_/X

Sánchez recordó los momentos de tensión que vivió cuando intento conciliar con Beltrán, puesto que él pensaba que el niño seguía con vida y que había una oportunidad de salvarlo.

“Yo me bajo de la mula, me acerco a la ventana, trato de hablar, yo pensé en llegar agresivamente, pero de pronto el niño estaba con vida y provocaba que lo terminara de matar. “Suelte el niño, hablemos los dos”, yo le decía, le pregunté si estaba armado y me dijo que tenía un cuchillo, yo bajé una macheta de la mula porque si un tipo hace eso es porque está loco y lo puede matar a uno”.

Además de revelar que golpeó junto a otras personas al presunto asesino, el conductor también expresó que no fue, sino hasta minutos más tarde, que los demás testigos entendieron que se trataba de dos menores.

“Los niños no tuvieron oportunidad de defenderse. Yo les decía: «vengan rápido que tiene un niño», porque no sabía que había una niña adentro, Me asomo a la ventana y veo dos cuerpos tirados, yo de una vez dije: «ese desgraciado también mató a la niña»”.