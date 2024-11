“Hoy me fui un poco clandestino”: Gustavo Petro se gozó el concierto de Paul McCartney

Concierto de Paul McCartney en Bogotá - crédito Colprensa

La noche de 1 de noviembre fue para muchos seguidores colombianos de The Beatles una noche mágica. 12 tardó Paul McCartney en regresar a Bogotá, al estadio Nemesio Camacho El Campín, donde cantó y tocó varios de sus éxitos, himnos para los seguidores de uno de los músicos que más historia han marcado en el rock. En el público, desde un palco, el presidente Gustavo Petro recordó el primer concierto del británico en Bogotá y aseguró lo que fue su gestión en la primera visita del ‘beatle’.

“Hoy me fui un poco clandestino, estoy algo acostumbrado, al concierto de Paul McCartney en el estadio El Campín de Bogotá. Es el último de Paul y creo, al final, de los Beatles: el comienzo de una revolución donde los jóvenes atacaron el sistema de la codicia y condujeron el mundo culturalmente”.

Video del concierto de Paul McCartney grabado por Petro

El primer mandatario no desaprovechó su pronunciamiento para lanzar pullas en contra de quienes critican sus políticas y discurso de justicia social.

“Yo traje a McCartney al Campín, no como empresario, que ahora nos odia, sino como alcalde; me amenazó el procurador Ordoñez con destituirme por permitir prestar el campin, pero el campin no era solo para empresarios privados del fútbol, sino para el pueblo. Un 19 de abril en la Bogotá Humana, los Beatles cantaron en Bogotá a través de Paul, Un 19 de abril. Quizá Paul y yo ahora nos separemos de las grandes aglomeraciones de jóvenes, quizás no, pero valió la pena, el riesgo, la revolución y el amor”, señaló.

Post de Petro en concierto del Paul McCartney - crédito @petrogustavo

Algunos de los usuarios de esa misma red social criticaron la publicación, señalando que, a toda costa, el presidente quería algo de protagonismo en relación con el concierto.

El impacto económico del concierto de Paul McCartney en Bogotá

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), la cita musical tuvo un impacto económico para la ciudad que supera los $33.000 millones.

“El concierto de Paul McCartney en Bogotá no es solo un hito cultural para nuestra ciudad, sino también una oportunidad invaluable para impulsar nuestra economía. El estudio que hemos presentado hoy revela el significativo impacto que este evento tendrá en diversos sectores”, indicó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos del Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La música del exBeatle se volvió en un motor de crecimiento económico para Bogotá. Y es que el furor por ver a McCartney en vivo no solo llena El Campín, sino que también activa toda una cadena de beneficios, tanto así que la venta de entradas lidera el impacto con más de $21.000 millones, indicó el estudio.

Otro sector beneficiado es el comercio, que a través de la compra de camisetas, recuerdos y demás productos relacionados con el concierto dejará unos $1.900 millones. Mientras que, la movilización de los asistentes a El Campín por medio del transporte público y privado dejará a este sector unos $1.800 millones.

Paul McCartney sorprendió hablando español durante su concierto - crédito Masterlive

En este contexto económico, la SDDE estima que “efecto McCartney” representará el 0,02% del PIB semestral de Bogotá.

Un concierto histórico

El show arrancó con una proyección de imágenes de los Beatles, mientras el equipo preparaba los últimos detalles del escenario.

Casi media hora después, haciendo sonar su bajo con las notas de ‘A hard day’s night’ y acompañado de los gritos de las miles de personas que llenaron el estadio, McCartney salió a la tarima.

“Hola Colombia! Buenas noches, rolos (como se conoce a los bogotanos). Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo”, manifestó el cantante en un fluido español.

Paul McCartney tiene 82 años y más de 60 años de trayectoria - crédito Masterlive

McCartney paso del bajo a la guitarra, al piano e incluso al ukelele con toda facilidad, demostrando que ante todo es músico, aunque también se atrevió con algún baile entre canción y canción, algo que el público respondió con risas y aplausos.

Con 82 años, la voz de McCartney parece no haber cambiado ni envejecido con los años, manteniéndose prácticamente intacta durante las casi tres horas de espectáculo.

Acompañado de dos guitarristas, un baterista y tres músicos tocando los instrumentos de viento, que aparecieron inmersos entre el público, el conjunto musical estuvo más que completo y compenetrado.

‘My Valentine’ sembró el tono romántico con Johnny Depp y Natalie Portman en las pantallas, canción que dedicó a su mujer Nancy, que estaba en el público.

Sin embargo, la parte más emotiva llegó con ‘Let it be’; ‘Live and let die’, que estuvo acompañada de un colorido espectáculo de fuego y pirotecnia, y ‘Hey Jude’, que llevó al público a corear con McCartney el popular “la-la-la-la”.

El concierto, como todos los de la gira, tuvo un espacio para recordar a su “compadre”, como lo dijo en español, John Lennon al cantar ‘Here Today’, momento en el que cambió el ambiente y señaló al cielo, a los que los fans se unieron con las linternas de sus móviles en un emotivo homenaje al fallecido Beatle.