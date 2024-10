Carmen Villalobos reaccionó al compromiso entre Sebastián Caicedo y Juliana Diez

La actriz y presentadora habría dado su opinión sobre este compromiso - crédito Juliana Diez / Instagram

La relación entre los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos llegó a su fin en julio de 2022, después de 13 años. Incluso, llegaron al altar y este matrimonio duró tres años, siendo uno de los eventos más mediáticos, pues contó con asistencia de grandes personalidades de la farándula criolla.

Después de un tiempo, cada uno de ellos intentó rehacer su vida, involucrándose en nuevas relaciones. Sin embargo, el 20 de octubre de 2024 el famoso actor compartió a través de sus redes sociales cómo fue el compromiso con su actual pareja Juliana Diez.

Esta noticia sorprendió a muchos de sus seguidores y aquellos que eran fanáticos de su relación con Carmen Villalobos, por lo que todos estaban a la espera de una reacción de la actriz y presentadora que ha dejado huella en las pantallas de los colombianos.

Aunque a través de sus cuentas oficiales, la actriz no ha revelado detalles directamente sobre este tema, el periodista Ariel Osorio, conocido como el gordo Ariel, y reconocido por ser expresentador del programa Lo sé todo, se refirió a la reacción que habría tenido la barranquillera.

El actor pidió la mano de su compañera de vida con un emotivo discurso - crédito Sebastián Caicedo / Instagram

“Mis amores ha dicho lo siguiente: ‘Desde que sea feliz, yo me siento tranquila’. Le deseó de esta manera la mejor suerte en esta nueva relación”, relató el presentador de entretenimiento, que hace aproximadamente un mes salió del programa que se transmitía por Canal Uno y que se acabó de forma inesperada.

Del mismo modo, habló de los supuestos problemas en la relación de Carmen Villalobos: “Pero ustedes saben que se rumora mucho entorno a la relación de Carmen con Frederick, que está embarazada, que ya no están juntos, lo cierto es que el que se arrodilló primero fue Sebastián Caicedo”.

Y es que la actriz se encuentra en una relación con Frederik Oldenburg, periodista y comentarista deportivo venezolano, con el que se muestra en público en las redes sociales y en los eventos del medio, como los Premios Billboard de la Música Latina, donde se les vio muy felices, acabando con todos los rumores de una supuesta ruptura.

Carmen y Frederik están más felices que nunca

El 19 de abril de 2024, un día antes de que se anunciara el compromiso entre Sebastián Caicedo y Juliana Diez, Carmen Villalobos hizo una romántica publicación en su cuenta de Instagram en la que le dedicó unas emotivas palabras a su pareja.

“Amor mío de mi vida, Frederik Oldenburg, solo puedo decirte gracias por ser mi polo a tierra 💫 Gracias porque me calmas en los momentos donde siento que no hay salida! Gracias por darme las palabras indicadas cuando mi cabeza es un torbellino (casi siempre 🙈). Vivo tan acelerada con mi vida y con todo lo que me rodea que eres el complemento perfecto para darme esa serenidad que tanto necesito 🫠 Ya te lo había dicho, pero te lo repito, te veías demasiadoooooo papacitooooooo 🤤Fui muy feliz de tenerte conmigo y agarrada de tu mano! Te amo con todas las fuerzas de mi corazón”.

Los seguidores del romance de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg destacan su felicidad - crédito @cvillaloboss y @fredefutbol / Instagram

Entre tanto, no paran los rumores de que Carmen y Frederik están esperando un bebé y estos se intensificaron durante la premiación de los Billboard, pues ella lució un vestido ajustado y después de que compartiera las fotografías en Instagram, sus seguidores afirmaron que estaba en estado de gestación.

“Está superembarazada”, dijo uno de los internautas que desató la conversación y otro de los usuarios de la red social agregó: “Esta chica está embarazada! La pancita, en cualquier momento tira la noticia”. Entre tanto, hay algunos que afirman que no es necesario hacer este tipo de comentarios.