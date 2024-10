Primo de Sofía Delgado hizo desgarrador relato sobre la menor: “Si yo hubiera estado con ella, no le hubiera pasado nada”

El cuerpo de Sofía, de 12 años, apareció en un cañaduzal con signos de violencia - crédito montaje Infobae redes sociales y Warren Andrews Torres/Facebook

Luego de que el 17 de octubre de 2024, las autoridades confirmaran el feminicidio de Sofía Delgado a manos de Brayan Campo, las reacciones no se han hecho esperar; incluso, la familia de la menor compartió detalles sobre la vida de la niña que fue reportada como desaparecida desde el 29 de septiembre en el corregimiento de Villa Gorgona, en Candelaria, Valle del Cauca.

Una de las reacciones sobre el asesinato de Sofía Delgado fue la de Emanuel Delgado, primo de la menor, que no ha dejado de estar junto al ataúd de su familiar desde que su cuerpo fue entregado a la familia para darle sepultura.

Y es que la muerte de la menor ha sacudido profundamente a su comunidad y, en particular a Emanuel Delgado, que, con apenas entre 10 y 15 años, compartió con Noticias RCN sus recuerdos sobre la niña con la que creció jugando y compartiendo momentos cotidianos.

En su relato, Emanuel Delgado describió a su prima como una niña alegre con la que mantenía una relación cercana, pues ambos solían estar juntos en casi todo momento. Por tal motivo, el niño recordó con dolor cómo se acompañaban mutuamente a hacer tareas simples como ir a la tienda y cómo disfrutaban de jugar juntos desde pequeños.

Sofía Delgado es recordada como una niña alegre y simpática por su primo, Emanuel Delgado - crédito AP

“Nosotros íbamos para todo lado juntos, ella me acompañaba a la tienda, yo también. La pasábamos muy rico. He pensado en cómo jugábamos, en cuando éramos chiquitos”, expresó el menor.

El lamento de Emanuel Delgado se hizo aún más desgarrador cuando afirmó que su presencia el 29 de septiembre de 2024, día en que Sofía fue secuestrada por Brayan Campo, podría haber evitado la tragedia: “Si yo hubiera estado con ella, no le hubiera pasado nada”, dijo entre lágrimas, en una muestra de la carga emocional que lleva consigo por la pérdida de su prima.

El llamado de los niños por justicia

El caso de Sofía Delgado ha generado indignación no solo entre los adultos, sino también entre los niños de la comunidad, quienes se han sumado al pedido de justicia.

Martín Ramos, amigo cercano de Sofía, se pronunció públicamente a través de Noticias RCN, pues pidió a las autoridades que tomen medidas para castigar a los responsables de su asesinato y proteger a otros niños de sufrir tragedias similares.

El papá de Sofía Delgado reveló haber hablado con Evelyn Rodas mientras estaban en las búsqueda de la menor - crédito montaje Infobae/X

“Les digo a las autoridades que les pongan mucho cuidado a las personas que hacen daño y a los papás que no dejen salir a los niños a la calle en cualquier momento”, afirmó Ramos.

El asesino y la revelación del crimen

El autor del crimen, Brayan Campo, un vecino del barrio donde vivía Sofía Delgado, confesó ser el responsable del asesinato tras más de 20 días de búsqueda. En ese sentido, Campo reveló que abandonó el cuerpo de la menor en un cañaduzal cercano. Esta confesión trajo consigo un shock adicional para la familia y los vecinos, quienes, hasta ese momento, habían estado buscando desesperadamente a la niña.

Momento de la captura de Brayan Campo confeso asesino de la niña Sofía Delgado - crédito Policía Nacional

El padre de Sofía Delgado, Cristian Delgado, compartió en una entrevista con la emisora W Radio el desconcierto y la desesperación que junto a su familia vivieron durante los días de incertidumbre. En su relato, reveló que, incluso, llegaron a preguntar a Evelyn Julieth Rodas, esposa de Brayan Campo y también vecina, si tenía alguna información sobre el paradero de Sofía; sin embargo, ella siempre afirmó no saber nada: “Nosotros a ella le preguntamos si sabía algo de la niña y nunca decía nada, que no sabía nada, que no la había visto. Siempre veníamos acá a donde mi hermana y la veíamos en el local, pero, de conocerla, no se conocían, ellos eran nuevos”, señaló.