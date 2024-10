Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de Bolivia, elogió a Luis Díaz: “Es muy peligroso”

Marcelo Moreno Martins resaltó el compromiso que muestra Luis Díaz por la banda, dando una mano en labor defensiva y contribuyendo al ataque - crédito Gol Caracol

Luis Díaz, una de las grandes estrellas actuales del fútbol sudamericano, sigue recibiendo elogios por su destacada actuación tanto en el Liverpool como en la selección Colombia.

En esta ocasión, las palabras de admiración llegaron de una de las más grandes figuras del fútbol boliviano, Marcelo Moreno Martins, que en una entrevista exclusiva con Gol Caracol no dudó en expresar su admiración por el delantero guajiro.

Moreno Martins, conocido por ser el máximo goleador en la historia de la Selección de Bolivia con 31 goles y el jugador con más partidos disputados con la camiseta del altiplano (108 encuentros), colgó los guayos a los 37 años, pero su legado en el fútbol sigue intacto.

Durante la entrevista, en la antesala del partido entre Bolivia y Colombia por las eliminatorias, el exdelantero habló sobre el presente del fútbol sudamericano y no escatimó en elogios hacia Luis Díaz, a quien considera uno de los jugadores más peligrosos en la cancha de la actualidad.

Marcelo Moreno Martins, quien ya 'colgó los guayos', a sus 37 años , es el máximo artillero en la historia de Bolivia, con 31 tantos, y el futbolista con más partidos disputados con esa camiseta, con 108 - crédito Gol Caracol

Este nivel de juego no ha pasado desapercibido para los aficionados ni para los expertos del fútbol, quienes reconocen en Díaz a uno de los jugadores más completos del continente. Marcelo Moreno Martins no fue la excepción y, en su entrevista, no dudó en señalar a Díaz como el jugador más destacado de la actual convocatoria de Colombia.

Elogios de un goleador histórico

“Sin duda, Luis Díaz”, respondió Marcelo Moreno Martins cuando se le preguntó qué jugador de la Selección Colombia le gustaba más en la actualidad. Aunque destacó también a James Rodríguez, subrayó que Díaz es especialmente peligroso en el campo.

“Por supuesto que James Rodríguez no se queda atrás y me encanta, pero ‘Lucho’ es muy peligroso, está demasiado bien, preparado físicamente, se nota cómo corre, pelea la pelota, todo”, expresó el exdelantero, alabando el despliegue físico y la garra del guajiro en cada partido.

Moreno Martins también destacó la capacidad de Díaz para adaptarse tanto a los esquemas de su club como a los de la selección. Según el exgoleador boliviano, la clave está en el uso que los entrenadores hacen del jugador, sabiendo cómo aprovechar sus habilidades.

Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Liverpool - Selhurst Park, London, Britain - October 5, 2024 Liverpool's Luis Diaz in action Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

“Siempre se entrega por su equipo y aún más cuando está en la Selección Colombia. Entonces eso es muy importante en un plantel y para los objetivos de cualquier escuadra. Si el entrenador lo sabe usar, saca su mejor versión, y eso se ve con Néstor Lorenzo, que lo ubica en una posición donde se desenvuelve perfecto”, señaló Moreno Martins.

Compromiso y sacrificio: las claves del éxito de Luis Díaz

Uno de los aspectos que más admira Marcelo Moreno Martins en el juego de Luis Díaz es su capacidad para combinar el ataque con el sacrificio defensivo. En un fútbol moderno donde cada jugador debe estar dispuesto a colaborar en ambas facetas del juego, Díaz se ha destacado no solo por su habilidad ofensiva, sino también por su capacidad de recuperar balones y ayudar en defensa, algo que no pasa desapercibido para los expertos.

Argentina's defender Gonzalo Montiel (C) and Colombia's forward Luis Diaz fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Argentina, at the Metropolitano Roberto Mel�ndez stadium in Barranquilla, Colombia, on September 10, 2024. (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP)

“Lo que más me gusta de Díaz es su sacrificio por el equipo. Ver a un jugador de su nivel bajar a defender, recuperar balones y luego sumarse al ataque es algo increíble. Ese sacrificio siempre va a ser muy importante para un equipo”, comentó el exjugador boliviano, quien también augura un futuro brillante para Díaz tanto en la Selección Colombia.

Luis Díaz, un referente en ascenso

Los elogios de Marcelo Moreno Martins hacia Luis Díaz no son aislados. El delantero colombiano ha captado la atención de todo el mundo del fútbol gracias a su explosividad, técnica y compromiso dentro del campo.

En el Liverpool ha sabido ganarse un lugar entre los titulares, mientras que en la Selección Colombia ha asumido un papel protagónico que lo convierte en uno de los principales referentes del equipo.