Colombia

Ministro de Defensa se reunió con las esposas de los funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN: “Ellos van a regresar”

Se trata de Mayra Alejandra Díaz, esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y de Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada

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Pedro Sánchez señaló que al encuentro también asistió Yurley Pacheco, hermana de Jesús Antonio Pacheco - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro en Arauca con las esposas de los dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que fueron secuestrados en 2025 por el Ejército de Liberación (ELN).

Se trata de Mayra Alejandra Díaz, esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y de Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada. El alto funcionario señaló que al encuentro también asistió Yurley Pacheco, hermana de Jesús Antonio Pacheco.

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“Me reuní con Yurley Pacheco y Mayra Alejandra Díaz, hermana y esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y con Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, ambos integrantes de la Dirección de Protección de la Fiscalía y secuestrados por el cartel criminal del ELN”, expresó Sánchez.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro en Arauca con las esposas de los dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que fueron secuestrados en 2025 - crédito @mindefensa/X

Según el jefe de la cartera de Defensa, con motivo del Día de la Madre se tomó la decisión de acompañarlas y escucharlas, con el mensaje de que no están solas.

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“En el marco del Día de la Madre quise acompañarlas, escucharlas y reconocer su fortaleza. No están solas. Sabemos que, además de enfrentar esta ausencia, siguen siendo el pilar de sus hogares acompañando a sus hijos e hijas sosteniendo su mundo con amor y mantienen viva la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos”, aseveró.

Pedro Sánchez reconoció que son conscientes de que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja tener un familiar secuestrado, pero precisó que continúan trabajando para lograr la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía.

“Sabemos que ninguna palabra llena ese vacío, pero sí queremos que sepan que seguimos trabajando con todas nuestras capacidades para traer a sus seres queridos de vuelta. No los olvidamos. Todo un país las reconoce y camina junto a ustedes. Hoy honramos su capacidad de seguir adelante, de cuidar y ser símbolo de fortaleza”, aseveró Sánchez.

Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez reconoció que son conscientes de que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja tener a un familiar secuestrado - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa también compartió un video en el que ratificó que harán todo lo posible desde la cartera para recuperar la libertad de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

“Haremos todo lo necesario para que regresen. No solo vengo como ministro, también lo hago como persona, como colombiano, para decirles que no están solas. Como dice su camisa: la esperanza nunca se apaga”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Sé que no pueden abrazar físicamente a sus hijos, a sus seres queridos, a sus hermanos, pero al menos reciban este abrazo de nuestra parte, con un sentimiento de compañía hacia ustedes. A pesar del dolor, no los olvidamos ni nos rendimos”.

Pedro Sánchez aseguró que está convencido de que los dos integrantes de la Fiscalía van a regresar a sus hogares, motivo por el cual les entregó una serie de obsequios a las mujeres.

“Estoy convencido de que ellos van a regresar. Por eso quiero entregarles unos pequeños detalles. Reciba esta virgen, que lleva una capa de la fuerza pública y representa la energía que esperamos llegue hasta donde se encuentran secuestrados nuestros miembros de la fiscalía, de la fuerza pública y todos los colombianos en esa situación. Que les brinde energía y una luz de esperanza. También le entrego este ramo. Feliz Día de la Madre. Sabemos que es un día difícil, pero si algo nos da tranquilidad es saber que están vivos y que seguirán presentes en nuestros corazones mientras así lo deseemos”, expresó.

Una de las mujeres le expresó al ministro Pedro Sánchez que por favor no se olviden de los secuestrados y que hagan todo lo posible para liberarlos.

“Mi petición, y creo que es la de toda la familia, es que no los olvidemos. Por favor”, indicó una de las mujeres.

Pedro Sánchez aseguró que está convencido que los dos integrantes de la Fiscalía van a regresar a sus hogares - crédito Luisa González/REUTERS
Pedro Sánchez aseguró que está convencido que los dos integrantes de la Fiscalía van a regresar a sus hogares - crédito Luisa González/REUTERS

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comprometió a no olvidar a los funcionarios de la Fiscalía y a lograr su liberación.

“Me encargaré de eso. Haré todo lo posible, incluso una campaña, para que Colombia nunca los olvide. Son colombianos, además de padres, hermanos e hijos“, aseveró

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