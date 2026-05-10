Gustavo Petro confesó que le propuso a Iván Cepeda ser el candidato del Pacto Histórico: “Lo hice por dos razones”

El mandatario aseguró que pensó en Iván Cepeda como relevo presidencial dentro de su colectividad por su trayectoria en derechos humanos y paz - crédito Colprensa

En medio de la campaña electoral que se adelanta en Colombia, el presidente Gustavo reveló un detalle particular que ha llamado la atención de los colombianos: le propuso al senador Iván Cepeda que sea el candidato presidencial de su partido, el Pacto Histórico.

El comentario fue expuesto en su cuenta de X, en respuesta a una columna de opinión periodística en la que se advertía sobre la posible intromisión del jefe de Estado nacional para no permitir que el senador progresista llegara a ser su sucesor el 7 de agosto.

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En uno de los apartes del artículo de la revista Cambio, se plantea que habría una parte del “inconsciente” del mandatario que se resiste a esa posibilidad.

En su publicación, el presidente rechazó la tesis de que busque impedir la llegada de otro mandatario de izquierda a la Casa de Nariño - crédito @petrogustavo/X

Ante ello, Petro cuestionó ese enfoque y sostuvo que el autor de dicha columna no estaría realizando bien un estudio sobre sus comportamientos.

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“Para hacer psicoanálisis hay que comenzar por estudiarlo. Cómo aquí el periodista se atreve a psico analizarme de manera pública, debo acostarme en el sofá y decir unas verdades que las normas dicen que no diga. Pero mi derecho como ser humano está en la Constitución y por tanto, confieso que he vivido, el periodista me habilita”, escribió inicialmente el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Posteriormente, el presidente colombiano mencionó las consideraciones por las que, para él, Iván Cepeda debe ser el candidato del progresismo colombiano.

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La publicación del presidente reabrió el debate sobre la sucesión dentro del progresismo colombiano de cara al próximo ciclo electoral - crédito @petrogustavo/X

“Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Iván Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido. Lo hice por dos razones: 1. Por su lucha personal de defensa irreductible de los derechos humanos y la paz, y 2. Por su biografía real. Su vida”, recalcó.

El presidente agregó que conocía a Iván Cepeda desde joven, con quien discutía sobre filosofía y que ambos compartieron militancia en el partido Polo Democrático.

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“Ya conocía al joven Iván Cepeda que se exilió y a su hermana, y discutía con él de filosofía, es víctima del Estado que le arrebató la vida de su padre y como yo, tiene ancestros en el Caribe, él en Sucre, los míos llegaron al Caribe a Córdoba, antes que existiera Italia y los de él llegaron de las migraciones del levante árabe, terminamos militando juntos en el Polo y luchando juntos para que cese la guerra en Colombia para lo cual es indispensable la justicia social”, aseguró.

La respuesta presidencial buscó desmentir la idea de un liderazgo cerrado a otros nombres dentro del campo progresista - crédito @petrogustavo/X

También vinculó esa relación con la historia de violencia política en Colombia al recordar el asesinato del entonces senador Manuel Cepeda, padre del actual congresista y candidato presidencial del Pacto Histórico, y su propia condición de perseguido en esa época, tanto que recordó que hacía parte del listado de líderes políticos amenazados.

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“Fui amigo del senador Manuel Cepeda, y me dolió su asesinato por funcionarios del estado, yo era el tercero de la lista a ser asesinado que Manuel encabezaba. Cuando asesinaron al periodista y senador Manuel Cepeda, el presidente Cesar Gaviria, que conocía la lista de los que iban a ser asesinados, me llamó y me pidió que saliera del país para protegerme y acepté por breve tiempo, es algo que le agradezco a él porque quería cómo presidente salvar la paz del M19 que se firmó con Virgilio Barco”, comentó.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro reiteró que su confesión hace parte de un derecho fundamental, por lo que descarta cualquier intencionalidad de utilizar su cargo presidencial para incidir en los procesos democráticos.

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En su mensaje, Petro recordó su cercanía con Manuel Cepeda y vinculó esa historia con su respaldo político a Iván Cepeda - crédito composición fotográfica

“Por su vida pensé que podría transformar aún más lo que comenzamos con la mayoría del pueblo colombiano: la gran transformación de Colombia hacía la democracia, el progreso y las oportunidades para todas y todos. Así que he aquí una parte de mi confieso que he vivido, porque tengo derecho de rectificar al periodista que hace psicoanálisis de mí (sic)”, concluyó.

No es la primera vez que se refiere a Iván Cepeda durante el proceso electoral.

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En febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro había expresado su descontento con el Consejo Nacional Electoral (CNE) al no incluirlo en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo, al calificar la decisión como un “golpe electoral”.

El candidato del Pacto Histórico no estuvo en la consulta del 8 de marzo - crédito Reuters

Argumentó que el organismo nacional, “mediante una mayoría opositora”, estaba impidiendo que su fuerza política pudiera inscribir listas y participar libremente en procesos democráticos. Para el mandatario, esta medida no fue un ajuste legal técnico, sino “una estrategia para debilitar al sucesor de su proyecto político”.

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Los comentarios de Petro generaron diferentes cuestionamientos en el país, al considerar que estaría participando activamente en la contienda electoral en favor de uno de los aspirantes a la Casa de Nariño.