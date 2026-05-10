Policía de Bogotá exigió sanciones a la barra de Nacional tras riña en El Campín: “Me lesionaron tres policías, vandalizaron una ambulancia y también un vehículo de la policía”

El general Giovanni Cristancho exigió sanciones para la barra de Nacional tras los enfrentamientos que dejaron policías heridos y daños materiales. - crédito @nacionaloficial/X

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlayI-2026 entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional terminó disputándose en el Estadio Metropolitano de Techo, lejos de las pretensiones iniciales del club bogotano.

Las autoridades mantuvieron la decisión de prohibir la presencia de hinchada visitante, marcando un precedente en la organización de este tipo de encuentros.

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La controversia se originó cuando el Internacional de Bogotá expresó su deseo de jugar en el estadio El Campín, con público de ambos equipos, apostando a un alto recaudo por taquilla gracias a la masiva presencia de seguidores de Nacional en la capital.

Sin embargo, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá desestimó la solicitud y negó la habilitación del escenario más importante de la ciudad.

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La decisión de disputar el partido a puerta cerrada coincide con la celebración del Día de la Madre y busca prevenir incidentes durante la fecha - crédito Club Atlético Nacional Oficial﻿/Facebook

La comisión no solo vetó El Campín, también descartó el ingreso de simpatizantes visitantes. La principal razón oficial fue la coincidencia del partido con la celebración del Día de la Madre, aunque, según se conoció después, factores de seguridad específicos pesaron más en la balanza.

El antecedente de disturbios en el último partido de Nacional en Bogotá pesó más que cualquier otro factor. En aquel encuentro, seguidores del club paisa protagonizaron enfrentamientos internos que terminaron con daños materiales y lesionados entre la fuerza pública.

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El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, relató en entrevista con Alerta Bogotá: “Se enfrentaron entre ellos mismos. Cuando salen de El Campín, ese día me lesionaron tres policías, vandalizaron una ambulancia y también un vehículo de la policía”.

Cristancho recordó que lleva semanas solicitando una sanción para la barra implicada y fue tajante: “No es posible, yo con las hinchadas de Millonarios y Santa Fe no he tenido un problema”.

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Comandante de la Policía de Bogotá habló de los hinchas problemáticos de Millonarios y Santa Fe - crédito Colprensa

La determinación no fue arbitraria ni genérica, según subrayó el general. “Espero la sanción de la comisión para esa barra. No pueden venir a golpear policías, a generar desorden y que no pase nada, tiene que haber una sanción”, afirmó para la emisora mencionada.

Para Cristancho, se trata de un asunto de justicia y coherencia: “Si hubiera sido con otros equipos, pues los otros han tenido un comportamiento ejemplar. Hay que premiar al que se porta bien, y al que se porta mal, debe tener una sanción”.

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Las autoridades recalcaron que el antecedente con la barra de Nacional fue determinante para negar el acceso y que, de haber sido otro el rival, la postura podría haber sido distinta. Así, la medida quedó sustentada en la necesidad de preservar el orden y evitar nuevos episodios de violencia.

Riña en el centro de Bogotá entre hinchas de Junior y Nacional terminó con dos muertos

Los hechos se registraron en una calle de la localidad de Santa Fe, donde un conflicto entre simpatizantes de equipos rivales derivó en la muerte de dos de ellos - crédito Captura video Noticias Caracol

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, brindó detalles sobre la secuencia de la agresión: “Hay una persecución, inicia una riña múltiple en el cual muchas personas empiezan a agredirse. Lamentablemente, en medio de la riña, justo en este lugar, sale una persona con un arma de fuego y genera unos heridos”.

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La violencia se desató pasadas las nueve de la noche, cuando grupos de hinchas realizaban cánticos y organizaban desplazamientos en el sector de La Rebeca antes de trasladarse a Santa Fe. El encuentro entre seguidores de ambos equipos se produjo en la calle 24 con carrera 15, cerca de un antiguo establecimiento de entretenimiento para adultos.

Según el reporte policial, la confrontación comenzó con una discusión que rápidamente derivó en una pelea colectiva. En medio del caos, un hincha del Junior desenfundó un arma de fuego y disparó. Otros involucrados respondieron con armas blancas, lo que multiplicó la gravedad de la situación.

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El saldo inicial fue de seis personas lesionadas: tres por impactos de bala y tres por heridas cortopunzantes. Todos los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, entre ellos la Clínica Méderi y la Clínica San José. Dos de los lesionados murieron poco después debido a la gravedad de sus heridas.