Padre de joven que murió en accidente en la vía La Mesa compartió desgarrador testimonio: “Volví a llamarla y me contestó un teniente”

Desgarrador relato de padre de joven que murió en accidente en la vía La Mesa - crédito Bomberos Cundinamarca y Redes sociales/X

En el sector de Puerto Araujo, en la vía Bogotá-La Mesa, ocurrió el trágico accidente de tránsito que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 23 heridas.

El siniestro ocurrió cuando un bus de la empresa Turiscol, que transportaba a estudiantes de auxiliar en clínica veterinaria de la Corporación Educativa Nacional, se volcó en el kilómetro 94.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El autobús llevaba a bordo a 28 estudiantes que se dirigían a una actividad académica. Según las autoridades, el sector donde ocurrió el accidente es conocido por su peligrosidad, lo que podría haber contribuido al suceso. Las causas exactas del volcamiento aún están bajo investigación, pero se presume que las condiciones de la vía y el clima podrían haber influido.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años; Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años; Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años; Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años; Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.

El padre de una de las estudiantes, Juan Carlos Blanco, relató los momentos previos al viaje. De acuerdo con su testimonio, recibió una foto de María Alejandra antes de iniciar la salida académica hacia Bojacá.

“La niña no me había contestado el celular en toda la mañana; entonces volví nuevamente a llamarla y me contestó un teniente, quien me informó que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente”, dijo Juan Carlos en diálogos con Noticias Caracol.