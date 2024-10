Karoll Márquez se confesó sobre su situación sentimental: “Para mí es primero lo primero”

El actor confesó como maneja las relaciones sentimentales en su vida - crédito @karollmarquez / Instagram

El actor, cantante y bailarín Karoll Márquez estuvo en una entrevista con Los 40 Colombia en donde dio detalles de su vida privada, aún más enfocándose en su vida sentimental y cómo ha llevado el amor de la mano con su pasión por la actuación.

Además de revelar que lleva más de cinco años soltero, y aunque aseguró que se ha gozado su etapa estando solo, también cree que ya es momento de volver a estar con alguien.

“A mí me gustaría volver a estar con alguien, ya es hora, pero yo me gozo mucho la soltería y sobre todo porque camello un montón, y este trabajo demanda mucho tiempo, y es que yo soy una persona que vive 24/7 pensando en mi carrera”, dijo el actor.

Karoll Márquez habló sobre cómo maneja sus relaciones sentimentales - crédito @karollmarquez / Instagram

En los últimos años, Karoll ha enfocado su carrera a los escenarios teatrales y musicales, por lo que se ha alejado un poco de la televisión, sin embargo, él aseguró que el entrenamiento para estas en escena lo ha mantenido ocupado, pues debe estar en forma y entrenar no solo su cuerpo sino su voz.

“Como artista escénico debes estar preparado todo el tiempo con la voz, el estado físico. Esto es una carrera que demanda mucho tiempo, de esto vivimos”, dijo el actor confesando que parte de su tiempo como actor lo distrae de estar buscando una pareja.

El amor en palabras de Karoll

En la entrevista con Los 40 Colombia, el actor aseguró que dentro de las relaciones que ha sostenido se considera una persona amorosa, “soy una persona muy amorosa, pero no soy enamoradizo, o sea, no soy de picar en un lado y otro, soy más pragmático, soy capricornio”.

Karoll además añadió que en las oportunidades en las que se ha enamorado ha entregado todo de él, pero asegura que siempre pone límites en la relación cuando se trata de su carrera “creo que soy buen novio, pero hay algo con lo que no hago concesiones y es con mi carrera, pero para mí es primero lo primero, no me ha tocado, pero la gente que se me acerca siempre ha estado muy clara con eso”.

Karoll encontró disciplina en su carrera

Él bailarín y cantante confesó que en varias ocasiones le han comentado que se ve muy exigente con las decisiones que toma en su vida personal, pues él confesó que se trata de una disciplina que ha logrado adoptar desde muy joven, cuando inició su carrera artística.

El actor confesó que tiene muchas situaciones claras por haber trabajado desde muy joven - crédito @karollmarquez / Instagram

“Yo siempre he pensado que por lo que comencé muy joven en esto, desde muy chiquito eres muy viejo, por ejemplo, aprendes a tener todo muy claro, y a medida que vas pasando la vida vas estando mucho más a gusto con los que haces y la tienes más clara con la carrera y quien soy”.

Además, respondió a algunas críticas que se le ha llegado sobre su carrera, pues en varias oportunidades los actores son juzgados por el éxito o trayectoria que llevan, cuando según Karoll se trata de un proceso individual de cara artista.

“Estoy muy a gusto con quién soy, con lo que he hecho en mi carrera, pero es posible que mucha gente ponga en tela de juicio tu proceso y tu carrera, también critican mucho el nivel de éxito que tienes, pero yo estoy muy tranquilo y eso me pone en un lugar de mucha satisfacción”, dijo.

El peor comentario que afectó a Karoll

En la larga trayectoria que ha tenido Márquez en la televisión y el espectáculo, ha recibido varios comentarios fuera de lugar que ha logrado afectarlo, pues asegura que uno de los que más le molestan son aquellos que cuestionan el éxito como artista.

Karoll confesó que se molesta cada vez que alguien le cuestiona su trayecto como actor - crédito @karollmarquez / Instagram

“A mí que me digan maricón o ese tipo de cosas, a mí no me molestan, pero lo que más me molesta es que cuestionen tu nivel de trabajo, comentarios como cuando dicen ‘no ha hecho un culo en toda su vida’, eso es súper injusto si tenemos en cuenta que he trabajado desde pequeño”.