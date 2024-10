Elianis Garrido contó la triste historia detrás de la llegada de su familia a Barranquilla: “Soy la única costeña”

Elianis Garrido conmovió al revelar el origen de su nombre, y el motivo por el que es la primera costeña de su familia - crédito @elianisgarrido/Instagram

No cabe duda de que Elianis Garrido es una de las figuras del entretenimiento que más reconocimiento alcanzó entre los colombianos. Desde su aparición en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, la barranquillera destacó por su carisma y temperamento, lo que le permitió probarse en distintas facetas, ya fuese como actriz, presentadora de televisión, empresaria, creadora de contenido en redes sociales, y sobre todo como bailarina, labor que desempeña de tiempo completo a través de su academia, tras finalizar su etapa como presentadora en Lo sé todo a inicios de 2024.

Pese a ello, su actividad en redes sociales sigue siendo destacada y se mantiene como una figura muy apreciada por los usuarios en redes sociales, a tal punto que acumula 6,3 millones de seguidores en Instagram. Por ese motivo, Elianis pasó por los micrófonos de Impresentables, de Los 40 (y que se transmite también en televisión a través del Canal 1), y abordó aspectos tanto de su vida en los medios como del apartado personal.

Uno de los más reveladores se relacionó con el porqué de su particular nombre, lo que la llevó a recordar a los oyentes del espacio llevado por Roberto Cardona, Valentina Taguado y Pipe Flórez que sus padres no son del Caribe colombiano.

“A mí me pusieron Elianis por un poema. Mi mamá quedó embarazada de mí a los 16 años, estaba muy niña todavía y mi ‘mami’ es adicta a la lectura, ella se encontró en esa época una poesía que decía “para Elianit”, y a mi papá no le gustó la ‘T’ al final, porque él quería ponerme Samantha. (...) Él quería que me llamara Samantha Elianis, pero pelearon justo antes de que yo naciera y me pusieron solo Elianis”, comentó.

Elianis Garrido reveló que su mamá fue desplazada por la violencia cuando era una niña - crédito @elianisgarrido/Instagram

La mujer de 36 años reveló que sus padres llegaron a Barranquilla huyendo del conflicto armado en Colombia, en busca de una mejor calidad de vida. “Mi mamá es paisa, de Yarumal, Antioquia. Soy la primera costeña de mi familia. Yo llegué a Barranquilla porque la guerrilla se puso intensa en el pueblo, le quitaron la finca a mi ‘abuelito’ y lo desplazaron. En búsqueda de oportunidades, mi abuela Blanca, que tenía un hermano que se dedicaba al negocio de los camiones, se fue para allá con sus siete ‘muchachitos’ al hombro. Mi mamá llegó cuando tenía 13 años y a los dos años y medio conoció a mi papá y se enamoró”, explicó.

Elianis se mostró arrepentida de su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Elianis Garrido se mostró arrepentida de su participación en 'Protagonistas de Nuestra Tele' - crédito Canal RCN

Uno de los puntos de la entrevista en los que más se extendieron se relacionó con el paso de la barranquillera por Protagonistas de Nuestra Tele, en el que se hizo viral en redes sociales por su recordada pelea con Óscar, al que mechoneó.

Al recordar su paso por el reality show del Canal RCN, Elianis reconoció que se sentía arrepentida de participar, calificando la experiencia como decepcionante.

“Fui demasiado honesta, demasiado real y, ya que no tengo contrato de confidencialidad, cuando salí me decepcioné mucho de ver la edición” comentó, añadiendo que la producción en su día editó 23 horas de grabaciones para presentar solo una hora al aire. Con esto, Elianis acusó que muchas situaciones se sacaron de contexto, llevando a que el público la juzgara sin conocer todo el trasfondo.

De todos modos, Elianis aceptó haber jugado un papel en esa percepción de los televidentes. “Asumo mi responsabilidad como adulta porque fue mi personalidad; yo dejé que jugaran con mi mente y mis emociones”, manifestó. En cuanto a la posibilidad de participar de un reality show en un futuro, la barranquillera reveló que preferiría un formato que no restringiera tanto su vida cotidiana, como Masterchef Celebrity.