Concejal del Centro Democrático en Envigado desata polémica en redes sociales luego de tildar a Jaime Garzón de guerrillero

En el municipio de Envigado, un mural en honor a Jaime Garzón ha generado una intensa controversia. Todo comenzó cuando el concejal Alejandro Sánchez, del partido Centro Democrático, expresó su descontento con la obra durante una sesión ordinaria del Concejo de Envigado.

Sánchez, vicepresidente primero del Concejo, calificó a Garzón como un “guerrillero”, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y entre la comunidad local.

El mural, pintado en una institución educativa del municipio, fue el detonante de las declaraciones de Sánchez.

“Como concejal del Centro Democrático y egresado de la Institución Educativa La Paz, no puedo permitir que se pinte un mural de alias ‘Heidy’ dentro de la institución. Alias ‘Heidy’ fue representante y militó en el frente José Solano Sepúlveda de la red urbana del ELN”, afirmó Sánchez, refiriéndose a Garzón.

“Como periodista, felicitaciones; como guerrillero, no puedo aceptar que esté dentro de una institución educativa pública de Envigado”, señaló Sánchez.

Las palabras del concejal provocaron una fuerte reacción entre los estudiantes, líderes estudiantiles y sociales, y usuarios de redes sociales. Uno de los participantes en la creación del mural exigió a Sánchez que se retractara o presentara pruebas de sus acusaciones.

“Perdónenme por ponerlos a escuchar las brutalidades que dice este concejal del Centro Democrático en Envigado (...) quizás él hubiera preferido que hubiéramos pintado un mural con el rostro del papá de su madrina política que es Paola Holguín. Él sí comprobado testaferro del cartel de Medellín. Le exijo que se retracte o demuestre con pruebas con un fallo, con una sentencia, con una condena las injurias que usted está lanzando en contra Jaime Garzón. Respeta el legado de paz que él dejó respeta la iniciativa del estudiantado de la Paz de plasmar en la pared el mensaje de lucha por la vida de Jaime Garzón”, dijo en un video difundido en redes sociales Camilo Restrepo, una de las personas que firma el mural de Garzón.

El concejal Sánchez reiteró su postura, aseguró: “Ahí está pintado en el mural el nombre de él Camilo Restrepo, él es integrante, trabaja con el Pacto Histórico. Entonces pintaron con una intención completamente guerrillera y de izquierda, hace parte de una columna guerrillera”.

Ante las palabras de Sánchez, Restrepo uso el metraje para responder: “Alejandro usted pareciera que no supiera en qué municipio estamos en el mismo municipio en el que me ha tocado recibir decenas de amenazas en el que se han metido a mi casa para que usted ahora venga a criminalizar me y a mentir diciendo que yo trabajo con guerrilleros. Yo trabajo con firmantes de paz, ahora soy asesor, en el Congreso de la República y usted no puede seguir utilizando los micrófonos para seguir estigmatizando los políticos, el Centro Democrático no pueden seguir utilizando la institucionalidad para relacionarnos con la guerrilla para dañar nuestra honra con mentiras y para estigmatizar a quienes pensamos diferente a ellos, respete”.

La figura de Jaime Garzón, reconocido por su trabajo como comediante y periodista, sigue siendo un tema sensible en Colombia. Garzón fue asesinado en 1999 y su legado ha sido objeto de múltiples homenajes y controversias a lo largo de los años. Por lo anterior, varias personalidades, incluso el presidente Petro, se pronunciaron.

“Increíble la irracionalidad de este concejal de la extrema derecha. El lenguaje de odio y la discriminación son delitos”, dijo el mandatario, que además etiquetó a la Fiscalía en su mensaje.

Asimismo, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, expresó su solidaridad con Restrepo a través del siguiente mensaje: “No podemos dejar que en la política triunfen los que hostigan, calumnian y ponen en riesgo la vida de los otros. Este Concejal del CD se pasó la raya”.