Westcol aseguró que no tiene que ser un ejemplo en redes sociales: “El ejemplo se lo tienen que dar sus papás”

El 'streamer' envío un mensaje en el que no se considera responsable por lo que la gente ve en redes sociales - crédito @westcol

El creador de contenido Luis Villa, conocido en el mundo de las redes sociales como Westcol, envió un contundente mensaje a sus seguidores en redes sociales, pidiéndoles que dejen de exigir a las figuras públicas o influencers ser un ejemplo para la sociedad, ya que considera que ninguno de ellos debe estar al pendiente de la crianza de un menor de edad que navega en Internet.

“Recuerden que el ejemplo se lo tienen que dar sus papás, sus padres, sus familiares allegados, no los streamer, instagramer, creadores de contenido, cantantes, etcétera”, dijo el paisa en un corto video, en donde varios de los internautas le dieron la razón.

El streamer aseguró que dar ejemplo en las plataformas no es trabajo de los ‘influencers’ - crédito @rastreandofamosos / Instagram

El video del creador de contenido desató una cantidad de comentarios divididos en donde varios internautas aseguraron que tiene razón, mientras que otras explicaron que él es una persona que atrae a muchas audiencias jóvenes, por lo que sí debería hacerlo.

“Tiene toda la razón”, “es verdad quién espera a Westcol enseñe algo bueno”, “o sea que tus padres contigo valieron verga”, “este no sabe ni que habla”, “por lo menos en eso tiene razón”, “tengo que darle la razón a Westcol por primera vez”, “o sea que la mamá de ese joven se dejó maltratar del esposo”, “ahora lo entiendo, él fue un experimento”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

En creador de contenido, en varias ocasiones ha compartido desde sus redes sociales que no le interesa hacer videos educativos, por lo que no están dentro de sus planes educar a las audiencias que lo ven, además en varias oportunidades ha confesado que no se arrepiente de lo que ha dicho en sus streamings.

El streamer pidió no ser considerado como un ejemplo en redes sociales - crédito @westcol/Instagram

Incluso el 25 de septiembre, el creador de contenido reaccionó a la prohibición que le hizo El Salvador para entrar a ese país, después de que hablara mal de las mujeres de ese lugar.

Aunque el castigo fue contundente por parte de ese gobierno, el paisa aseguró que el castigo no lo haría retractarse de considerar “feas” a las mujeres del país centroamericano, además añadió que consideraba el castigo como una falta ante su libertad de expresión.

“No voy a cambiar la opinión por lo que me diga la gente. Yo lo que siempre he dicho aquí es hablar lo que yo pienso, y creo que eso nunca debe cambiar. Todo el mundo sabe que no tengo necesidad de ir a ese país; yo no me levanto con ganas de ir, yo iba por mis seguidores”, añadió Westcol a sus declaraciones.

Luis además añadió que siente que haber sido vetado es incoherente porque siente que le están vulnerando su libertad de expresión por una opinión personal. “Esto que está pasando conmigo, espero que no le pase a otros porque eso solo está dañando la sociedad, ahora la libertad de expresión no está, ¿también metieron a la libertad de expresión a la cárcel?”.

El creador de contenido confesó que loa castigos y reclamos en redes sociales no lo van a hacer cambiar de opinión - crédito westcol / Instagram

El creador de contenido también confesó que no entiende la razón por la que le pusieron problemas para entrar al país centroamericano, pues considera que ese tipo de castigos deben ser para personas que realmente han cometido delitos, “pero que a usted no lo dejen entrar a un país porque no le gustan las mujeres, eso no tiene sentido”, añadió.

El creador de contenido fue castigado después de mencionar en un en vivo que durante su visita en El Salvador no vio mujeres lindas, “Le voy a decir dónde he visto menos mujeres lindas, yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto, pero parce en El Salvador, yo fui con un amigo y nosotros hicimos una apuesta, el que viera una mujer linda primero, gana... Nos fuimos y nunca vimos nada”, añadió.