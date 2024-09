Francisco Bolívar, hijo de Gustavo Bolívar, participará en un nuevo ‘reality’

El actor se unió a otros tres famosos colombianos que pondrán de cabeza a la Hacienda - crédito @telemundorealities/IG

Falta poco para que comience una nueva temporada del reality Los 50, de la cadena de televisión Telemundo, en el que ya son cuatro los colombianos que están en el sonajero. En la mañana del 30 de septiembre de 2024, se conoció a un nuevo participante, el actor Francisco Bolívar, hijo del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

El formato televisivo, que se estrenó por primera vez en 2023, tendrá un premio para el ganador de 350.000 dólares. De acuerdo con Bolívar, inicialmente se había negado a participar, pero un llamado de atención de su mamá lo llevó a tomar la decisión de participar por “estar muy amañado en la casa”.

El actor Francisco Bolívar estará en el reality de Telemundo 'Los 50' compitiendo por un jugoso premio - crédito @telemundorealities/IG

“Yo había dicho no el penúltimo día, yo soy hijo único y mi mamá me dijo ‘bueno papito le tocó moverse, ya me tiene aquí… váyase a producir algo porque está muy amañado en casa’, entonces dije ‘vámonos para el reality’”, contó el actor que formó parte de la saga Sin senos si hay paraíso.