Judy Henríquez reveló algunos secretos de sus producciones en el pasado: “Nosotros llevábamos nuestra ropa”

Judy Henríquez es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, recordada por su papel de Doña Doña en la novela Las Juanas, así como por su participación en producciones como Escalona y La ley del corazón. Con más de 50 años en la actuación, es considerada como la primerísima actriz con importantes personajes en su carrera.

Recientemente, la también conocida como la señora actriz sostuvo una conversación con el periodista Carlos Ochoa, con quien habló sobre diferentes temas de su carrera en la televisión. Entre los diferentes temas de los que hubo oportunidad de recordar con Henríquez, llamó la atención una anécdota que contó de aquellos años en los que los actores debían improvisar cuando se olvidaban del texto del libreto.

Y es que con el avance de la tecnología en la televisión, los estudios de grabación y la forma en la que se desarrollan las diferentes producciones, por lo que algunos cuentan con apuntador para este tipo de situaciones. Sin embargo, la actriz puntualizó varios trucos que tenían en su época cuando ocurrían este tipo de impasses.

Según le contó a Ochoa, en ocasiones movían sus labios para intentar recordar el texto que seguía en los diálogos de las grabaciones, pero había otros dos: El primero de ellos consistía en ubicarse detrás de la persona que estaba acompañándolos y, sobre su espalda, dibujaban la letra con la que abrían, haciendo una referencia a lo que continuaba en la conversación o le decían la letra dándole la espalda a la cámara.

“Como me pasó a mí con un compañero que él me tenía que echar una cosa de agua y se le olvidó la letra, por lo que yo le dije: ‘Ay, yo sé que tú me odias y sé que quieres hacerme daño’ y pum, me echó el agua”, agregó a la entrevista con el periodista de las celebridades.

Otro dato que reveló la actriz fue acerca del vestuario, pues aseguró que en el pasado eran los actores quienes debían llevar su propia ropa para el personaje que interpretaban: “La ropa antes la llevábamos nosotros, antes no nos daban ropa, hoy en día sí”. Finalmente, Judy Henríquez aseguró que siente que a los actores de su edad hoy en día no les dan tanto trabajo, pues no se enfocan en producciones como las de antaño.

Por qué dejó el cigarrillo después de 40 años

Henríquez fue una de las invitadas del programa The Suso’s Show de Caracol Televisión y en medio de la conversación con el comediante hizo una revelación que tenía que ver con su salud. De acuerdo con lo que relató la periodista en el programa, sus dos nietas subieron un día al carro y allí se percataron que el vehículo tenía un olor que las incomodaba, pues se trataba del aroma a cigarrillo proveniente de la abuela.

En ese momento, las niñas le pidieron que dejara de consumir dicha sustancia y así fue como la actriz abandonó ese hábito. “Lógicamente, tenía que hacerlo, ellas me lo pidieron y hoy en día llevó ya 15 años sin fumar. Duré 40 años haciéndolo, era de café y cigarrillo todos los días”, expresó Henríquez en el programa.

Sumado a esto, Henríquez estuvo radicada varios años en México con su esposo, el director y libretista Bernardo Romero Pereiro, con el que se casó en 1968 en ese país. Él fue también gran parte de su inspiración para cambiar de hábitos y actualmente llevar una vida mucho más saludable.