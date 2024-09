Martín de Francisco confesó que evitó saber la verdad sobre su hijo desconocido: “No era capaz de buscarlo”

Esta es la razón pro la que Martín de Francisco evitó indagar sobre el hijo que no conocía - crédito cortesía prensa Teatro Aztor Plaza y @Margaritarosadf/X

Martín de Francisco habló con Infobae Colombia sobre las “cagadas” de la vida y esos momentos en los que ha sentido que quedó como ‘un culo’. Uno de ellos fue el hecho de negarse a dar la cara para resolver la verdad a cerca del hijo suyo del que tanto se hablaba en los medios y que él no había reconoció.

“La verdad es que no fue algo positivo, pero ya luego hablamos y solucionamos”, confesó De Francisco.

Según relató el presentador vallecaucano de 58 años de edad, después de muchos años empezaron a llegar a sus oídos las versiones de que tenía un primogénito, sin embargo, no se atrevió a buscarlo por temor a que se confirmara la noticia. “Para mí era algo muy raro, como de película, pasó mucho tiempo. No, yo no era capaz de preguntar, me daba miedo”, agregó.

Luego de 30 años, Pablo, hijo mayor de Martín decidió dar el primer paso y buscó acercarse al también comediante para conversar con él.

“Pablo supo de una presentación que tuve en Medellín a la que asistió y cuando terminé el show me buscó y hablamos. Ese día todo fue como de película, porque me contó cómo se enteró, una cosa muy rara”, relató De Francisco.

Martín de Francisco contó por qué tardó tanto tiempo en conocer la verdad sobre su hijo desconocido - crédito Infobae Colombia

En ese primer encuentro, Pablo y Martín intercambiaron teléfonos y no pararon de hablar. “Acordamos hacernos la prueba de ADN, él vino hasta Bogotá, fuimos a un laboratorio por la calle 100, nos hicimos la prueba y efectivamente salió positiva”, relató el presentador vallecaucano.

Pablo y Martín ya eran amigos y, desde que se confirmó la noticia, el primogénito del comentarista deportivo pasó a ser uno de los más consentidos de la familia, especial de su tía Margarita Rosa de Francisco con la que comparte muchas ideas.

“Recuperar el tiempo perdido es difícil, pero nos estamos llevando bien, sobre todo él con Margarita son muy íntimos, conectaron demasiado, en parte porque estudian lo mismo, entonces se pasar hablando mucho y hacen largas tertulias”, añadió Martín en su entrevista con Infobae Colombia.

Martín de Francisco tendrá a su hermana Margarita Rosa de Francisco como invitada a 'Qué vergüenza con ustedes, el show' - crédito Infobae Colombia

Esta historia que ocupó la atención del público puesto que Martín de Francisco no acostumbra a hablar de su vida privada, hará parte de su nuevo espectáculo al que llamó Qué vergüenza con ustedes, el show, un formato en el que expondrá sus “embarradas”, motivo por el que inicialmente llevaba el nombre de ‘plasta de mierda’, pero los promotores del evento no se lo permitieron.

Martín de Francisco tendrá a ‘La Mencha’ como invitada a su show

Por primera vez en un espectáculo de comedia, Martín sacará a la luz datos inéditos de su familia y con los que espera por un lado divertir a sus seguidores y por el otro, dar motivos a sus detractores para que lo critiquen, hablen mal de él y aumenten su repudio.

Martín de Francisco habló de su primogénito Pablo y su hija Antonia - crédito @redmastv/Instagram

“Sí, Margarita va estar en Qué vergüenza con ustedes, el show, contando cómo yo fui un problema para mi papá que no sabía qué hacer conmigo y qué ponerme a hacer. Hablaremos de otros temas familiares y personales para que quienes piensan diferente tengan material para darnos palo”, adelantó Martín.

Por otra parte, dentro de las sorpresas, el locutor oriundo de Zarzal, Valle del Cauca, reveló que su hijo Pablo también estará presente en su espectáculo y, en el cierre de su presentación contará cómo fue la experiencia de conocerlo 30 años después.

“Yo conocí a la mamá, todo pasó muy rápido y ella viajó a París. No tuvimos más contacto. Pablo empieza a ver comentarios en redes y era televidente de El siguiente programa, ahí yo alguna vez mencioné algo y se quedó con ese comentario grabado hasta que cayó n cuenta que se podía tratar de su mamá, además, de que todo el mundo le decía que se parecía a mi”, añadió Martín a Infobae Colombia sobre la forma en la que su hijo descubrió que él era su padre.