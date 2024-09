Lina Tejeiro respondió si ha recibido ‘hate’ por hablar de sus exparejas y la canción que estrenaron

La actriz aseguró que movió algunas fibras entre los que no piensan como ella - crédito @linatejeiro/Instagram

Lina Tejeiro está en el ojo del huracán, debido a las declaraciones que entregó en el pódcast Vos podés de Tatiana Franko, sobre el sencillo que lanzaron Andy Rivera y Juan Duque. Esta composición musical para los seguidores del triángulo amoroso, relata la historia que se esconde detrás de la historia de amor que protagonizaron en diferentes momentos.

En sus declaraciones, Tejeiro aseguró que los dos cantantes sabían muy bien en qué aguas estaban navegando, por lo que tampoco se sintió molesta por el hecho de que utilicen su imagen para promocionar el sencillo. “La gente lo relaciona conmigo y ellos no son bobos, ellos saben lo que están haciendo, ellos saben muy bien lo que están haciendo y aquí tenemos que ganar los tres”, puntualizó.

La actriz e influencer confirmó su noviazgo con Juan Duque en septiembre, y un mes más tarde anunciaron su separación - crédito @linatejeiro/Instagram

Después de ese pronunciamiento, la actriz no había emitido comunicación alguna respecto a la canción de sus exnovios; sin embargo, algunos de sus seguidores comenzaron a especular en redes sociales con que Tejeiro estaría cargada de rabia por el uso de su imagen. En vista de la situación, la llanera decidió aclarar dudas con sus fans en una dinámica de preguntas y respuestas, en la que un curioso seguidor preguntó se fue víctima de hate.

Inicialmente, la actriz aseguró que “han sido más los comentarios positivos que los negativos”, pero que sí ha sufrido un poco de hate por lo expresado en la entrevista con Tatiana Franko. Algo que también llamó la atención fueron las críticas por el hecho de decir abiertamente que no necesitaba de ningún hombre para sentirse completa en cualquier ámbito.

La actriz de 32 años, se sinceró con sus seguidores sobre el 'hate' que recibió por sus comentarios sobre la canción de sus exparejas -crédito @linatejeiro/Instagram

Y agregó: “Creo que si herí a muchos hombres por ahí y muchas mujeres también que no están de acuerdo con mi manera de pensar y ellos son los que están como atacados, como que dicen que estoy muy herida de la vida y le tengo mucha rabia a los hombres”, puntualizando además que, si llega un hombre a su vida del que se enamore será bienvenido.

Otro de los aspectos que destacó en sus historias de Instagram, red social donde acumula más de 10 millones de seguidores, fue lo que realmente la enamora de una persona: “La admiración que puedo sentir por las cualidades de una persona, que yo diga ‘wow, es inteligente, es gracioso, es caballeroso’ que sea una admiración hacia eso de una persona”.

La pareja inició una relación en 2022, pero decidieron ponerle punto final meses después sin revelar mayores detalles del motivo - crédito @juanduque/Instagram.

Los comentarios de los internautas en la publicación que circula en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que algunos hicieron énfasis en que la actriz no logra superar el tema de sus exparejas. Entre los más destacados están: “Yo creo que la hicieron comer tanta mierd* esos dos niños que, ahora si se le acerca alguien lo espanta a modo de defensa”; “Lina supéralos ya, no más, déjalos ir”; “a veces se vuelve cansoncita con el mismo tema, pero tiene razón, culpa suya no es”, entre otros.

Qué más dijo Lina sobre el junte de Andy Rivera y Juan Duque

Los cantantes Juan Duque y Andy Rivera quienes fueron pareja de la actriz Lina Tejeiro estarían próximos a hacer una colaboración -crédito @linatejeiro @juanduque y @andyrivera/Instagram

Según mencionó en entrevista con Tatiana Franko, la idea se le pudo haber ocurrido a cualquiera de los dos que evaluó los efectos de sacar un tema que hablara sobre una ruptura, llevando a que se despertaran cierto tipo de especulaciones que estarían lanzando una indirecta a la involucrada. En este caso, la historia de amor Lina Tejeiro, Andy Rivera y Juan Duque.

“Dios los hace y yo los junto ... Tal vez a uno de ellos se le ocurrió hacer una canción con el otro y qué genialidad. Pero, tú sabes lo que va a decir la gente, porque tú no dejas perder oportunidades. Entonces, habrán dicho, seguramente la gente va a hablar con ella y va a resonar con ella, así no tenga nada que ver”, puntualizó inicialmente la actriz, del tema que habla sobre una mujer y una relación fallida.