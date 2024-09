Cómo desinfectar las frutas que se compran en la plaza de mercado: aprenda el paso a paso

No es recomendable usar agua salada o alcohol para realizar la desinfección del alimento - Crédito Getty

Desinfectar las frutas, especialmente aquellas que se compran en plazas de mercado, es un paso esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Estas frutas suelen estar expuestas a diversas condiciones, desde el transporte hasta el almacenamiento, lo que puede generar contaminación con pesticidas, bacterias, suciedad o polvo. Aunque estas condiciones no desmeritan la calidad de los productos de la plaza, es fundamental tomar medidas higiénicas antes de consumirlas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

¿Por qué es importante desinfectar las frutas?

Las frutas, en su tránsito desde el cultivo hasta los mercados, pueden entrar en contacto con microorganismos como bacterias, hongos o virus. Además, algunas están expuestas a pesticidas o fertilizantes químicos que no deben ser ingeridos.

Al desinfectar correctamente las frutas, no solo se elimina esta capa de impurezas, sino que también se preserva la salud de los consumidores. Este proceso es aún más importante en frutas que no se pelan antes de comer, como las manzanas, uvas y fresas.

Las frutas como la manzana deben ser restregadas leventemente para quitar cualquier impureza de su cáscara - crédito Colprensa

Procedimiento para desinfectar manzanas y otras frutas

A continuación, se describen varios métodos para desinfectar frutas adquiridas en la plaza de mercado. Estos pasos no solo aseguran que los productos estén limpios, sino que también ayudan a conservar sus propiedades nutritivas.

1. Lavar con agua corriente

El primer paso para desinfectar cualquier fruta es enjuagarla bajo agua corriente. Esto ayuda a eliminar la suciedad visible, como el polvo o los restos de tierra. En el caso de las manzanas, uvas o peras, se recomienda frotar suavemente con las manos para desprender cualquier partícula que se haya adherido a la piel.

Es importante no usar jabón, ya que los residuos pueden quedar impregnados en la fruta y no son seguros para el consumo humano. Si se utiliza una esponja o cepillo suave, este debe ser exclusivo para el lavado de frutas y vegetales.

2. Remojo en agua con vinagre

El vinagre es uno de los desinfectantes naturales más efectivos. Para aplicar este método, se mezcla una parte de vinagre con tres partes de agua en un recipiente grande. Luego, se sumergen las frutas durante unos 10 a 15 minutos. Este tiempo es suficiente para que el vinagre elimine bacterias y residuos de pesticidas que puedan haber quedado en la superficie.

El vinagre blanco es el más recomendado para este proceso, aunque también puede usarse vinagre de manzana. Tras el remojo, es importante enjuagar bien las frutas con agua fría para eliminar el sabor residual del vinagre.

El vinagre blanco es uno de los productos que más se utilizan para desinfectar efectivamente alimentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

3. Solución de bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es otro método eficaz para desinfectar frutas. Para usarlo, se mezcla una cucharada de bicarbonato en un litro de agua. Se sumergen las frutas durante unos 10 minutos, frotándolas suavemente con las manos o con un cepillo para eliminar cualquier rastro de suciedad o bacterias.

Este método es particularmente útil para las manzanas, ya que la piel puede tener residuos de cera, que son difíciles de eliminar solo con agua. Al finalizar, es necesario enjuagar las frutas con abundante agua para retirar el bicarbonato.

4. Uso de productos específicos para desinfección

En el mercado existen productos especializados para desinfectar frutas y verduras, como soluciones de cloro diluido o productos comerciales a base de cítricos. Estas soluciones vienen con instrucciones precisas sobre la cantidad a utilizar y el tiempo de remojo, y suelen ser una opción segura y rápida. Sin embargo, es importante aclarar que deben usarse estrictamente siguiendo las indicaciones del fabricante para evitar residuos químicos en las frutas.

5. Enjuague final y secado

Después de utilizar cualquiera de los métodos mencionados, es crucial enjuagar nuevamente las frutas con agua potable. Este paso garantiza que no queden residuos de vinagre, bicarbonato o productos químicos en la superficie. Luego, se deben secar con un paño limpio o dejar que se sequen al aire sobre una rejilla o superficie higiénica.

Las frutas, en su tránsito desde el cultivo hasta los mercados, pueden entrar en contacto con microorganismos como bacterias, hongos o virus - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué algunos métodos tradicionales no son recomendables?

Existen prácticas tradicionales, como lavar las frutas con agua salada o con alcohol, que no son recomendables. Aunque el agua salada puede eliminar parte de la suciedad, no es tan efectiva como el vinagre o el bicarbonato para eliminar pesticidas o bacterias. Por otro lado, el alcohol no está diseñado para el consumo y puede dejar residuos que alteran el sabor o, incluso, pueden ser perjudiciales para la salud.

Ya sea usando vinagre, bicarbonato o productos específicos, el objetivo principal es eliminar cualquier residuo de contaminantes y asegurar que los alimentos sean seguros para el consumo.