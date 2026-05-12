Así van los ingresos y gastos de campaña de los candidatos presidenciales: solo ocho aspirantes han reportado sus cuentas

La campaña presidencial de Colombia reporta ingresos por más de 64.865 millones de cara a la primera vuelta - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

A 20 días de la primera vuelta presidencial en Colombia, la contienda, que definirá al sucesor de Gustavo Petro el 7 de agosto, ha estado marcada por un intenso movimiento financiero.

Los ingresos reportados por las campañas para la primera vuelta ya superan los 64.865 millones de pesos, mientras los gastos registrados alcanzan los 25.383 millones de pesos, conforme a los datos consignados en la plataforma Cuentas Claras.

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A la fecha, solo ocho de doce candidaturas han presentado reportes de ingresos y egresos, pese a que los topes aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para esta fase se fijaron en 39.003 millones de pesos.

Entre tanto, seis candidatos presidenciales no han presentado aún sus informes de ingresos y egresos, incumpliendo con la directriz del órgano electoral.

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Entre los aspirantes rezagados en la obligación de informar se encuentran Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero y Gustavo Matamoros, además de Clara López y Luis Gilberto Murillo, quienes desistieron de sus candidaturas sin reportar tampoco sus movimientos de campaña.

Reporte de ingresos y gastos

Uno de los hechos distintivos de este proceso es que Abelardo de la Espriella, candidato por el movimiento Defensores de la Patria, lidera tanto en captación de fondos como en ejecución de gastos.

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Según el aplicativo Cuentas Claras, su campaña ha reportado $32.000 millones en ingresos, provenientes exclusivamente de créditos bancarios: Banco de Bogotá aportó $15.000 millones, Bancolombia COP 12.000 millones y Banco Vizcaya Argentaria (BBVA) $5.000 millones.

En el capítulo de egresos, el abogado también destaca con $14.794 millones en gastos, de los cuales el principal destino es la propaganda electoral, que representó $9.853 millones hasta el 11 de mayo. Los gastos administrativos sumaron $3.958 millones, mientras que otras partidas menores se asignaron a actos públicos y transporte.

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Detrás de Abelardo de la Espriella se sitúa Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con reportes de $15.000 millones en ingresos, respaldados igualmente por créditos de Bancolombia. El uso de estos fondos también priorizó la propaganda electoral, con una asignación que superó los $5.000 millones.

Los gastos totales de Valencia se elevaron a $7.862 millones, dedicando otros $996 millones a administración y $500 millones a costos financieros.

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En la tercera línea de gasto se encuentra la campaña oficialista de Iván Cepeda. Según Cuentas Claras, el senador del Pacto Histórico reportó igualmente $15.000 millones en ingresos, todo a través de la Confiar Cooperativa Financiera distribuida en tres giros.

No obstante, los desembolsos de Cepeda alcanzaron solo $1.532 millones, con $1.082 millones dirigidos a propaganda y más de $325 millones a transporte y entrega de correspondencia.

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Sergio Fajardo reportó gastos por $1.401 millones, ligeramente por debajo de Cepeda, mientras que su ingreso total se ubicó en $1.576 millones.

Por su parte, Claudia López consignó cifras significativamente menores: $87 millones ingresados y $86 millones gastados, siendo la última del grupo con mayor intención de voto en reportar gastos.

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Entre otras campañas, Sondra Macollins Garvin documentó $663 millones en ingresos y $595 millones en gastos; Mauricio Lizcano declaró ingresos por $468 millones, pero no ha actualizado el apartado de egresos en la plataforma; y Roy Barreras figura con $100 millones ingresados y un gasto reducido de $49,2 millones.