Colombia

Esposa de Rodolfo Hernández demandó a fórmula vicepresidencial de Santiago Botero por deuda superior a $350 millones: Carlos Fernando Cuevas respondió a Infobae

Carlos Fernando Cuevas afirmó a Infobae Colombia que la demanda interpuesta por Socorro Oliveros obedece a intereses políticos y no a un incumplimiento financiero. Además, indicó que ofreció una camioneta como parte de pago, pero la propuesta fue rechazada

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Carlos Fernando Cuevas reconoció deuda con Socorro Oliveros y aseguró: “Siempre he cumplido con los pagos” - crédito Infobae Colombia - @socorrooliveros_rh/IG
Carlos Fernando Cuevas reconoció deuda con Socorro Oliveros y aseguró: “Siempre he cumplido con los pagos” - crédito Infobae Colombia - @socorrooliveros_rh/IG

Socorro Oliveros, esposa del empresario fallecido Rodolfo Hernández, denunció ante la revista Semana que Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero, mantiene una deuda de 354 millones de pesos desde hace más de un año.

Según Oliveros, “me siento estafada”, al describir la situación que enfrenta con quien consideraba una persona de confianza. La deuda habría surgido tras un préstamo realizado por la esposa del fallecido exalcalde de Bucaramanga con la expectativa de un negocio en el sector de alimentos.

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Oliveros explicó que Cuevas entregó un contrato con fechas y valores pactados, pero nunca cumplió con el pago del capital. “Primero prometió pagar antes de diciembre de 2025, luego en enero, después en marzo y finalmente el 30 de abril de 2026, pero nunca cumplió”, sostuvo.

La presunta afectada señaló que el proceso civil se tramita en un juzgado de Bucaramanga y que todas las cuentas del demandado están embargadas.

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La denunciante aseguró que “es un embaucador” y que su interés al hacer pública la situación es advertir a la ciudadanía sobre la conducta de la fórmula vicepresidencial de Botero. Oliveros cuestionó la capacidad de Cuevas para ejercer cargos públicos y afirmó: “No me lo imagino ni de presidente de una Junta de Acción Comunal”.

Ilustración en acuarela de un hombre mayor, una mujer y un hombre joven con gafas, uno frente al otro, con un fondo abstracto tricolor.
Vicepresidenciable Carlos Fernando Cuevas ofreció una camioneta como parte de pago a la esposa de Rodolfo Hernández - crédito Visuales IA

Respuesta de Carlos Fernando Cuevas a la esposa de Rodolfo Hernández: “Siempre he reconocido la deuda”

El candidato a la vicepresidencia de Colombia por la fórmula de Santiago Botero, Carlos Fernando Cuevas, ofreció su versión sobre la controversia por la deuda con Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández.

Durante una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Cuevas aseguró que el monto adeudado asciende a 388 millones de pesos, no 354 millones, y sostuvo que “siempre he reconocido la deuda, tanto que pago intereses de 100 millones anuales puntualmente”.

Según Cuevas, el origen del conflicto radica en un negocio fallido de ganado en el año 2023, en el cual ambos participaron como socios. “Ella invirtió una camioneta de 230 millones más efectivo y yo más de 250 millones. El negocio se afectó por una inundación en la finca”, explicó el candidato, quien afirmó que el capital se transformó posteriormente en una deuda que asumió en su totalidad.

Cuevas afirmó a Infobae Colombia que propuso entregar una camioneta modelo 2024, avaluada en 340 millones de pesos, como parte de pago, oferta rechazada por Oliveros. “Le dije: ‘recíbame la camioneta si quiere recoger su deuda’, y me dijo que no”, puntualizó el dirigente. Además, sostuvo que desde el inicio ha pagado intereses mensuales de 9,7 millones de pesos y que existen soportes de cada pago.

Carlos Fernando Cuevas mostró evidencias de los pagos realizados a la esposa de Rodolfo Hernández - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Carlos Fernando Cuevas mostró evidencias de los pagos realizados a la esposa de Rodolfo Hernández - crédito Suministrado a Infobae Colombia

“He pagado 20 meses de intereses, lo que suma 194 millones”, precisó. El aspirante a la vicepresidencia subrayó que la demanda presentada por Oliveros obedece a motivaciones políticas y no a un incumplimiento financiero.

Esto es netamente político. No hay una sola cuota de intereses que no haya sido pagada”, sentenció Cuevas, quien manifestó respeto hacia la denunciante, aunque la considera “equivocada”.

Durante el diálogo con Infobae Colombia, Cuevas indicó que tras un debate en Canal Uno, donde confrontó a candidatos de derecha, recibió amenazas y ataques en redes sociales.

“Desde el día siguiente me amenazaron de muerte. También he recibido apoyo de la gente en la calle”, afirmó el candidato, quien atribuyó la controversia a una estrategia para afectar su campaña. Añadió que la Policía Nacional reforzó su esquema de seguridad tras los incidentes y que la Fiscalía investiga las amenazas.

En cuanto a los intereses pactados, el candidato justificó el porcentaje elevado aludiendo a las condiciones de acceso al capital en el país: “30% anual es barato si se compara con lo que muchos pagan en créditos informales”.

Comprobantes de pago de Carlos Fernando Cuevas a deuda con Socorro Oliveros - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Comprobantes de pago de Carlos Fernando Cuevas a deuda con Socorro Oliveros - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Cuevas insistió en que la relación con Oliveros siempre se manejó bajo términos claros y que ninguna cuota de intereses ha sido omitida. “Si tienen un interés político, díganlo de frente. No intenten mancillar la imagen de una persona responsable con sus compromisos”, declaró.

Respecto al impacto de la controversia en la campaña de Santiago Botero, Cuevas afirmó que el escándalo no ha perjudicado su imagen. Según el entrevistado, “la gente se ha puesto de parte mía porque ven que he cumplido con los compromisos”.

Botero, por su parte, fue informado desde el principio sobre el litigio, de acuerdo con la versión recogida por el medio. “Me dijo: ‘Fernando, no se preocupe, yo lo apoyo’”, relató el candidato.

Infobae Colombia detalló que Cuevas considera que la controversia responde a la reacción de sectores políticos y económicos ante sus recientes intervenciones públicas. “Yo vine aquí a hacer lo que tengo que hacer. No me arrodillo ante políticos ni ricos. Siempre diré la verdad”, concluyó el aspirante a la vicepresidencia.

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