Estos son los barrios más baratos de Bogotá para adquirir vivienda en 2026, según el precio por metro cuadrado

Imagen de referencia. Diana Turbay y Arboleda Sur destacan por tener apartamentos usados con los precios más bajos en la capital - crédito Colprensa

La búsqueda de vivienda asequible en Bogotá se intensificará en 2026, con las opciones más económicas concentradas en barrios del sur y suroccidente de la ciudad.

El mercado de vivienda usada se posiciona como alternativa principal ante el encarecimiento de la vivienda nueva y la escasez de suelo urbanizable, según un análisis de más de 87.000 inmuebles realizado por Metrocuadrado.com.

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El estudio identificó zonas en las que todavía es posible encontrar valores inferiores al millón de pesos por metro cuadrado en apartamentos y casas usadas con antigüedad entre dos y quince años.

De acuerdo con el portal especializado, Diana Turbay, ubicado en la localidad de Rafael Uribe-Uribe, se destaca como uno de los sectores con menor valor: un apartamento con entre dos y ocho años de antigüedad ronda los 924.499 pesos por metro cuadrado, lo que significa que una vivienda de 80 m² costaría $73.959.920, mientras que uno entre nueve y quince años alcanza los 873.138 pesos, costaría $69.851.040, teniendo la misma área.

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El sur y suroccidente de Bogotá concentran las viviendas usadas más económicas en 2026, según Metrocuadrado.com - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El aumento acelerado en los precios de la vivienda nueva y la valorización en varios sectores de Bogotá han provocado que el mercado de vivienda usada gane protagonismo para quienes buscan adquirir propiedad en la capital, según el portal citado.

Los precios se han visto presionados por proyectos de infraestructura y desarrollo urbano impulsados por el Estado, factores que han reducido la oferta de tierra disponible y elevado el costo de los inmuebles en general.

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Entre los barrios destacados para la compra de apartamentos usados económicos figura también Arboleda Sur, en la misma localidad, en el que el metro cuadrado alcanza $954.545 en viviendas entre dos y ocho años de antigüedad, y $901.515 en propiedades de mayor antigüedad.

León XIII, en la localidad de Bosa, presenta valores de $1.022.727 por metro cuadrado en apartamentos relativamente recientes, y $965.909 para inmuebles construidos entre nueve y quince años atrás.

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En Arborizadora, zona del suroccidente de la capital de la República, se encuentran apartamentos con un valor por metro cuadrado que oscila entre $1.028.683 y $1.089.194; en Alquería La Fragua Norte los valores varían entre $1.042.946 y $1.104.296, según el estudio de Metrocuadrado.com.

El segmento de casas usadas refleja la misma tendencia. Vista Hermosa lidera como uno de los sectores más económicos, con casas de entre dos y ocho años de antigüedad valoradas en $909.091 por metro cuadrado, mientras que las construidas entre nueve y quince años bajan a $858.586.

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Los precios elevados de la vivienda nueva y la escasez de suelo impulsan la preferencia por la vivienda usada en Bogotá - crédito Colprensa

En Chuniza, el metro cuadrado se sitúa en $912.919 para viviendas más recientes y $862.201 para las más antiguas. Por su parte, San Benito ofrece casas de dos a ocho años por $942.458 y de mayor antigüedad por $890.099 el metro cuadrado.

El análisis también resaltó Santa Inés Sur y San Javier, ambos barrios ubicados en la localidad de San Cristóbal entre las zonas en las que las casas usadas se mantienen con los precios más bajos, aunque sus valores ya se acercan al millón de pesos por metro cuadrado. En Santa Inés Sur, el rango va de $896.732 a $949.481. En San Javier, los valores oscilan entre $907.185 y $960.549.

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Para quienes buscan adquirir vivienda usada en Bogotá en 2026, los barrios con menor valor por metro cuadrado se ubican predominantemente en el sur y suroccidente, regiones donde todavía es factible encontrar alternativas por debajo del millón de pesos por metro cuadrado.

A diferencia de lo que ocurre en esos corredores económicos, los barrios centrales y de alta valorización registran precios muy superiores, en parte debido al impacto de desarrollos urbanos recientes y la conectividad mejorada por nuevas infraestructuras.

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La valorización urbana y las mejoras de infraestructura inciden en los precios y el potencial de inversión en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Metrocuadrado.com aclaró que el análisis consideró principalmente viviendas de entre dos y ocho años para filtrar propiedades que aún ofrezcan condiciones modernas, pero sin el sobrecosto asociado a las nuevas construcciones.

La localización periférica y el grado de consolidación urbana de estos barrios inciden directamente en la menor valoración del suelo. Sin embargo, estas zonas presentan ventajas que las hacen atractivas para inversión y residencia a largo plazo, como el desarrollo de infraestructura pública, servicios comunitarios y potencial de valorización.

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Encontrar vivienda asequible dependerá tanto del monitoreo de los valores por metro cuadrado como de una evaluación de la oferta de servicios y la proyección de valorización urbana en cada barrio.