Yina Calderón lanza dardo a Jessi Uribe: “Soy un demonio, pero tú eres un fracasado”

Yina Calderón intensificó sus ataques verbales contra varias figuras del mundo del entretenimiento, generando controversias que acapararon la atención del público y las redes sociales. Calderón, quien además de ser una reconocida influenciadora también se desempeña como DJ, ha estado envuelta en una serie de conflictos con otros famosos. Hace unas semanas, su blanco fue la cantante Ana del Castillo, sobre quien hizo comentarios despectivos. La situación escaló cuando del Castillo le respondió de manera contundente, calificándola de “frustrada”, lo que avivó aún más la disputa entre ambas.

Pero la polémica no terminó allí. Luego de su enfrentamiento con Ana del Castillo, Yina Calderón dirigió sus críticas hacia otro artista popular: Jessi Uribe. En esta ocasión, Calderón se mostró molesta por unas declaraciones recientes del cantante de música popular, y no dudó en expresar abiertamente su desacuerdo con él. Aunque Uribe no respondió directamente a las críticas, la creadora de contenidos generó gran revuelo con sus comentarios negativos, alimentando la especulación sobre una posible nueva confrontación mediática.

La polémica inició cuando Uribe, en una entrevista, se refirió a algunos influenciadores, incluyendo a Yina Calderón, a los que calificó como “demonios”, argumentando que no contribuyen positivamente a sus seguidores en las redes sociales. Estas palabras no solo generaron revuelo, sino que provocaron una rápida y airada reacción por parte de Calderón, que no perdió la oportunidad para responderle con dureza.

Calderón, conocida por su carácter frontal y su participación en el reality ‘Protagonistas de Novela’ del Canal RCN, arremetió contra el cantante, criticando no solo su vida personal, también su carrera artística. En su respuesta, Calderón recordó la polémica relación de Uribe con Paola Jara, señalando que el cantante dejó a su exesposa para estar con Jara.

Sin embargo, su crítica no se limitó a ese aspecto, ya que también cuestionó la relevancia musical de Uribe en los últimos años. En su mensaje, Calderón fue tajante al afirmar: “Yo soy un demonio, pero él un fracasado que no volvió a pegar un solo tema”, lanzando así un ataque directo contra la trayectoria musical del artista.

Así mismo, afirmó que, “desde que hizo lo que hizo con la mujer que lo amaba, con esa otra, no volvió a pegar un solo tema”. Lejos de detenerse allí, continuó lanzando dardos contra Uribe, insistiendo en que sus palabras no eran más que la verdad, y que, según ella, la gente se sentía incómoda cuando se les enfrentaba con realidades incómodas. “A la gente le duele que le digan la verdad”, expresó la creadora de contenido.

Con una mezcla de ironía, Calderón también quiso restar importancia a las palabras de Uribe, asegurando que sus declaraciones no afectaban en lo más mínimo su vida personal o profesional. “Mi mundo no se va a acabar porque Jessi Uribe haya dicho que soy una ‘demonia’”, comentó. A su vez, dejó claro que, independientemente de las opiniones que recibiera, no dejaría de seguir con sus proyectos personales, como la venta de sus populares fajas.

Recientemente, Calderón manifestó su anhelo de convertirse en reina de belleza, un sueño que se vio truncado por la difusión de un video erótico en redes sociales. En esa ocasión, la también DJ reveló su nuevo look, optando por un cabello negro para su participación en el certamen.

A pesar de la negativa para competir, la empresaria mantuvo su compromiso con un estilo de vida fitness y continuó asistiendo regularmente al gimnasio. En sus historias de Instagram, compartió que recibió un cumplido de un hombre que la reconoció en el centro de entrenamiento, lo que la dejó muy animada.

“Estaba en el gimnasio cuando vi que se acercaba un hombre, uno de esos musculosos del lugar, y me dije: ‘Ahí viene’. Entonces, se acercó y me preguntó: ‘¿Puedo decirte algo?’. Le respondí que sí, y me dijo: ‘Te queda hermoso el cabello negro, me gusta más que los colores fantasía, te ves genial’. Eso me hizo sentir bien, porque confirma que el color negro realmente le gusta a la gente, no solo a mí”, compartió la huilense en su publicación.