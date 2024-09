La presentadora Melissa Martínez abrió su corazón y habló de su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier

Melissa Martínez y Matías Mier habrían terminado por excusas del futbolista, así lo dejó en evidencia la presentadora - crédito @melissamartineza/Instagram

La periodista deportiva Melissa Martínez ha roto el silencio tras dos años de su ruptura amorosa con el futbolista uruguayo Matías Mier. En un largo podcast, Martínez habló del detalle que más le dolió del divorcio y compartió aspectos inéditos de su vida personal y laboral.

La comunicadora sorprendió al abordar el matrimonio que sostuvo con Mier, el cual terminó hace dos años debido a una infidelidad del futbolista.

En medio del diálogo y al ser consultada por lo que más le dolió de la ruptura amorosa, Martínez explicó que, más que la traición de su expareja, sufrió mucho con lo que vio en las redes sociales y en los medios de comunicación.

“Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces…”, empezó diciendo la periodista de 38 años.

La pareja se divorció por confusiones emocionales del futbolista uruguayo - crédito @melissamartineza/Instagram

Melissa argumentó que la exposición mediática de una persona sin conocer las causas y demás puede ser muy dañina, pero que no tendría que ser más dañina de lo que uno mismo está sintiendo. Explicó esto en el podcast SiSePuedeCast, donde aceptó la invitación para exponer sus sentimientos y reflexiones.

La periodista reveló que suele tener citas con su psicóloga, señalando que después de dos años ha sanado, aunque destacó que el tratamiento del divorcio por parte de los medios y la exposición mediática pudo ser diferente.

“Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado. Creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales”, manifestó la periodista.

Martínez afirmó que su separación con Mier le dejó la importante lección de no compartir toda su vida privada en las redes sociales. “Entendí que no debo exponer toda mi vida íntima en mis redes sociales y eso me ha blindado”, puntualizó la comunicadora.

Melissa Martinez permaneció en RCN hasta 2018, cuando confirmó su vinculación a Fox Sports - crédito @melissamartineza/Instagram

Melissa Martínez cerró su colaboración en el podcast destacando que, aunque la exposición mediática le causó un gran dolor, también le permitió aprender y crecer en varios aspectos de su vida. Las revelaciones y reflexiones compartidas en el podcast han despertado numerosas reacciones entre sus seguidores y en la opinión pública.

La periodista deportiva ha transformado la dolorosa experiencia en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Ahora, Melissa Martínez se muestra más cautelosa con la información que comparte sobre su vida privada y destaca la importancia de mantener un equilibrio entre su vida pública y personal. Este nuevo enfoque le ha permitido blindarse ante posibles críticas y preservar su bienestar emocional.

Por su parte, el futbolista Matías Mier no ha realizado declaraciones públicas recientes sobre su relación pasada con Martínez. La infidelidad que puso fin a su matrimonio sigue siendo un tema delicado y de interés para muchos, pero ambos parecen haber tomado caminos diferentes y enfocados en sus respectivos proyectos personales y profesionales.

La presentadora deportiva es hincha del Junior de Barranquilla - crédito Melissa Martínez/ Instagram

En una industria que constantemente examina y juzga la vida de figuras públicas, el caso de Melissa Martínez resalta la importancia de la privacidad y el manejo cuidadoso de la información personal. Su testimonio en el podcast no solo ofreció una visión íntima de su proceso de sanación, sino que también sirvió como recordatorio de las repercusiones que puede tener la exposición mediática en la vida de las personas.

Actualmente, la barranquillera se dedica a su trabajo periodístico y a sus proyectos personales en los cuales es seguir creciendo como empresaria por medio de su tienda de ropa y accesorios Melissa Martínez. Aún no se le conocen pretendientes a la presentadora.