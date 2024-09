Sara Corrales habló de los desafíos que afrontó para triunfar en México: “Se te abre un mundo entero”

La actriz radicada en México desde hace 11 años, habló de los desafíos que debió afrontar para triunfar en la televisión de ese país - crédito @saracorrales/Instagram

A partir de los años 2000, la televisión colombiana dio pasos para convertirse en una industria atractiva y exportadora de talento, incluyendo producciones, directores, libretistas, actores y actrices. Uno de los ejemplos de esa tendencia es Sara Corrales, que primero se ganó un lugar entre los colombianos gracias a sus apariciones en Todos quieren con Marilyn y La marca del deseo, pero principalmente dando vida a Jessica Morales en Vecinos.

La telenovela de Caracol Televisión le abrió oportunidades por su interpretación de una de las principales villanas de la trama, pero también la dejó envuelta en la controversia una vez se conoció su fugaz romance con el protagonista, Robinson Díaz, cuando este se encontraba casado. Pese a ello, la antioqueña mantuvo su ritmo de trabajo habitual, destacando cada vez más en producciones extranjeras.

Prueba de ello es que desde 2011 no volvió a figurar en una producción netamente colombiana, desde que participó en El Secretario, de Caracol Televisión. El resto de participaciones en televisión fueron producciones principalmente mexicanas, con excepciones como Mujeres asesinas, que se desarrolló para el Canal RCN y Telemundo, de manera conjunta. Sus papeles en El clon y El señor de los cielos le garantizaron en 2017 un contrato de exclusividad con la cadena mexicana Televisa que duró cinco años en los que su actividad fue mayor que nunca.

Ese nivel de confianza de la cadena sirve como evidencia del impacto que tuvo Sara entre el público mexicano, dando muestras de su versatilidad para interpretar papeles protagónicos y antagonistas por igual. No obstante, para llegar a ese nivel de reconocimiento tuvo que afrontar una serie de desafíos que suelen afrontar los actores y actrices foráneos que buscan triunfar en el país azteca.

De estos retos habló la paisa en Kienyke, comentando que a pesar de tener una carrera consolidada en Colombia, decidió aceptar el desafío de probar suerte en México por un proyecto que surgió, al punto de radicarse en el país. “Soy una mujer de retos y yo quiero, y si quiero, puedo, y lo voy a lograr. Entonces, creo que la reflexión más grande es esa, es cuando te mentalizas de tu capacidad, de que no tienes miedo, cuando te rodeas de personas que te apoyan, que te fortalecen, que te animan, que te alientan” afirmó.

Tras su llegada a México, Corrales habló de los desafíos que afrontó inicialmente. “El primero es como una delgada línea en la que el mexicano es muy regionalista. O sea, el mexicano quiere a su gente, a su talento, a sus actrices, a sus actores, y eso es de aplaudir. Entonces, cuando logras pasar esa línea y logras entrar en el corazón de ellos, creo que ahí se te abre un mundo entero, mil posibilidades”, afirmó.

La actriz explicó que debió ganarse tanto al público como a los distintos actores de la industria, probando tener cualidades para triunfar en el medio. “Tu profesionalismo, tu disciplina, tu puntualidad, tu entrega… una cantidad de cosas que creo que son los ingredientes necesarios para que esa combinación dé resultado aquí o en cualquier lugar”, dijo.

Sara no dejó pasar la oportunidad de sentir orgullo del recibimiento que le dio México, especialmente desde que se radicó allí en 2013, sin olvidarse de sus raíces colombianas. “Es un país que me ha recibido muy bien, que me ha abierto las puertas de par en par. Yo lo considero mi segundo hogar, o sea, vivo acá hace 11 años ya. Creo que mi corazón se divide entre estos dos países que me han dado todo su amor, todo su apoyo y les debo muchísimo los dos”, afirmó.