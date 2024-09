Con chistes, la Gorda Fabiola le hizo ‘el quite’ a sus problemas de salud: tuvo cuatro infartos y estuvo en coma

El sobrepeso que alguna vez tuvo la Gorda Fabiola complicó su salud y derivó en enfermedades como la diabetes - crédito gorditafabiola/Instagram

La muerte de Fabiola Posada, conocida como la Gorda Fabiola (19 de septiembre de 2024), causó conmoción en el mundo del espectáculo colombiano y en todo el país. La reconocida humorista destacó por hacer reír a la gente en el programa Sábados Felices, pero también ocupó los titulares de la prensa por varios quebrantos de salud que tuvo que afrontar a lo largo de su vida.

La comediante llegó a pesar 147 kilogramos, lo que derivó en problemas de salud como la diabetes, fallas en el corazón, tensión arterial irregular y afectaciones en sus rodillas. “Tenía la visión borrosa, siempre estaba con sueño, no rendía en mi trabajo y tenía un apetito y sed insaciables, la diabetes estaba haciendo lo suyo”, contó en sus redes sociales en su momento.

La situación se volvió crítica en 2014, cuanto tuvo cuatro infartos. También pasó por una cirugía a corazón abierto, cuya recuperación se dificultó por ser paciente diabética. Tardó mucho tiempo en sanar. Todas estas experiencias le permitieron darse cuenta de sus errores al momento de cuidar su cuerpo, pero también sirvieron para tener un repertorio enriquecido para su público.

“La pelona persiguiéndome”

La Gorda Fabiola aseguró, entre chistes, que sentía que la muerte la perseguía - crédito @gorditafabiola/Instagram

En uno de sus debuts ante la audiencia de Sábados Felices, realizado en agosto de 2024, la Gorda Fabiola contó, entre chistes, todo lo que tuvo que afrontar junto con su esposo, el comediante Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, por cuenta de sus quebrantos de salud. Aseguró que fueron tantas las cosas que pasaron, que sentía que la muerte la perseguía.

“Ay, solamente pido que este año no te vayas a ensañar con mi salud, por Dios que me vaya bien, porque, conmigo, siempre la pelona persiguiéndome a mí, la muerte, con tanta gente que hay aquí”, dijo la reconocida humorista, desatando risas en el público.

Y ‘Polilla’ no se quedó atrás: “Tanta gente que hay por ahí, ¿sí o no?, de la Secretaría de Salud y todo”, añadió entre risas.

Sus cuatro infartos y los Nule

La Gorda Fabiola pasó por cuatro infartos y una cirugía a corazón abierto - crédito bgf_bylagordafabiola / X

De inmediato reconoció que, en efecto, las dificultades que habían enfrentado hasta entonces fueron muy duras. Los infartos que sufrió la humorista fueron uno de ellos, pero, a pesar de eso, la Gorda Fabiola se animó a sacar una broma al respecto, a la que añadió tintes de la realidad del país en materia de corrupción.

“Cuatro infartos, me hicieron revascularización, cuatro puentes en el corazón, menos mal que me los hizo el doctor Maldonado, porque donde me lo hubieran hecho los Nule, me jodo”, afirmó la comediante, haciendo referencia al Grupo Nule, que es un conglomerado de empresas conformado por Guido Nule Marino y sus primos Manuel y Miguel Nule, señalados de encaminar actos de corrupción relacionados con contratos de infraestructura en Bogotá. Juntos, integraron el famoso escándalo conocido como Carrusel de la Contratación.

Su esposo intervino cuestionando la desconfianza que existe hacia las EPS del país y los servicios de salud que prestan. Pues, según detalló, a su pareja le fue “bien” con las entidades, al igual que a su padre: “A mi papá le salvaron la vida en una EPS: no lo dejaron entrar”, contó, generando risas entre el público.

Polilla y la Gorda Fabiola afrontaron juntos las dificultades de salud que sufrió la humorista - crédito @gorditafabiola/Instagram

La Gorda Fabiola tomó la palabra de nuevo y agradeció a los colombianos que oraron por ella, para que recuperara su buena salud. Además, incluyó en sus agradecimientos a las personas a las que todavía no les había pagado el dinero que alguna vez le prestaron. “Hacían cadenas de oración por mí, por mi recuperación, sobre todo aquellas personas a las que les debo plata”, aseguró.

22 días en coma

Añadió: “Yo vi el túnel. Ay, qué miedo. Menos mal que no lo pasé, porque con tanto paro, tanto bloqueo, no había por donde”, dijo, haciendo reír a la audiencia que los observaba.

Igualmente, contó que duró 22 días en coma, la misma cantidad de tiempo que estuvo casada con Polilla. “Y en esos 22 días, ay Dios mío, yo viví el infierno”, afirmó. Su pareja se unió diciendo: “Pues yo viví 22 años viviendo el infierno y no digo nada”, agarrando la mano de su esposa, mientras los asistentes reían. Eso sí, aseguró que los momentos difíciles que vivieron ayudaron a unirlos más.