Claudia Bahamón y Maleja Restrepo le celebraron los 40 años a Tatán Mejía: cuál es el particular regalo que le iba a dar la presentadora

Hace unos días la presentadora y actriz Maleja Restrepo reveló a través de sus redes sociales que está viviendo una divertida situación con su esposo, el motociclista Tatán Mejía, porque él no quiere festejar sus 40 años.

De acuerdo con sus declaraciones, el exparticipante de Masterchef Celebrity pasa por un momento en el que no está entusiasmado con la idea de celebrar su cumpleaños, incluso, sin importar las propuestas que le ha presentado Maleja, entre ellas, organizar una fiesta o hacer un viaje juntos.

Sin embargo, en la ‘tarde noche’ del 18 de septiembre, un grupo de familiares y amigos se juntaron para hacerle el precumpleaños a Mejía en su casa en La Calera.

El motociclista, conocido por su estilo relajado y su enfoque hacia la vida familiar, tuvo la oportunidad de compartir un espacio con algunos familiares de Maleja, la exreina Gabriela Tafur (que es prima de Restrepo) amigos y la presentadora Claudia Bahamón, que se ha vuelto muy cercana a ellos después de la participación de Mejía en el programa de cocina.

“Hoy vinimos a un propósito muy especial. Vinimos a celebrar los 40 de Tatán”, explicaron Maleja y Claudia, mientras la presentadora de Masterchef Celebrity cuestionaba a la esposa del deportista por gritar en los videos.

En las publicaciones compartidas se puede ver que le prepararon un par de tortas con velas y el número 40. Le cantaron el cumpleaños, aunque faltaran 4 días para la verdadera celebración, y se tomaron un par de copas de vino, mientras contaban anécdotas.

Sin embargo, hubo una que llamó más la atención de los seguidores por lo curiosa que fue, pero además por la broma que dijeron porque terminó causando reacciones divididas.

Según Claudia Bahamón, estuvo buscando el regalo ideal para Tatán, en medio de esa búsqueda llegó a un vivero y cuando le preguntaron la razón por la que decidió ir allá aseguró que era por la edad que estaba por cumplir el motociclista.

“Yo le estaba comprando un regalo a Tatán y no lo compré porque llegué a un vivero y mi mamá me dice: ‘¿Qué vas a hacer acá?’, esto es real, y yo le dije: ‘Mami, porque va a cumplir 40 y uno a los 40 ya recibe matas’”, reveló la presentadora.

En ese momento la interrumpe Maleja y en medio de risas dice que sí, pero que una mata de marihuana. Así que Bahamón responde que como no había de ese tipo, pues entonces por eso no pudo comprar nada y no llevo regalo.

“Mentiras, es molestando”, aclaró Restrepo con burla.

Durante esa misma celebración, Maleja y Tatán aprovecharon para darle un consejo a Gabriela Tafur aprovechando que se acaba de casar y ellos ya tienen unos años de experiencia. Aunque primero le preguntaron por cuál ha sido el mejor tip que les han dado desde que se casaron y cómo iba la relación, luego decidieron decirles lo que, al parecer, a ellos les funciona a la perfección.

“El matrimonio va bien y el mejor consejo ha sido que no nos acostemos a dormir peleados”, dijo sonriente la exreina y guardado la discreción.

En ese instante, Maleja decide indagarla sobre cómo le había parecido la recomendación que ella y su esposo les dieron de manera privada. A lo que primero respondieron que bien, pero que era un secreto. Sin embargo, Sebastián Mejía reveló de qué se trataba la situación.

“El que me dieron hoy, pero es un secreto”, dijo Gabriela Tafur.

“No se puede contar”, aseguró Maleja Restrepo.

“Que tiene que aflojar la cola. Es el mejor consejo de mi mujer, a que el éxito del matrimonio es que afloje la cola”, reveló Tatán Mejía.