Kevyn, del ‘Desafío’ fue visto con una nueva mujer: ya habría superado a su ‘ex’ y a Natalia, su compañera en el reality

Después de la polémica participación de Kevyn en el Desafío XX —inició un triángulo amoroso ante las cámaras del programa—, el deportista recibió mensajes de odio en redes sociales por besarse con una de sus compañeras de reality, al mismo tiempo que sostenía una relación sentimental por fuera del programa.

Cuando el excapitán del equipo Alpha y Beta se besó frente a las cámaras con su compañera Natalia, la novia de Kevyn en ese momento decidió terminar su relación sentimental, tal como lo hizo con la concursante del programa tiempo después. Por ello, se especulaba que él seguía soltero incluso después de finalizar las grabaciones del programa.

Sin embargo, el exconcursante ha sido visto junto a una nueva mujer, que según las redes sociales sería su nueva pareja. Se trata de Cris o Crismarismaita según su usuario de Instagram, mujer que tal como se lee en la descripción de su perfil, es la manager de Kevyn, pero los internautas aseguran que mantiene más que una relación laboral.

La respuesta de Cris a las especulaciones

Aunque se le ha involucrado en repetidos comentarios en redes sociales con el deportista, Cris decidió aclarar las cosas con un simple comentario en una de sus publicaciones, pues uno de los internautas le preguntó el tipo de relación que mantienen, “¿Qué eres de Kevyn?”, a lo ella con una simple palabra aclaró los rumores, “manager”, escribió en respuesta, dando a entender que su relación es solo laboral.

Que pasó con la relación dentro del ‘reality’

En el capítulo publicado el 8 de agosto, mientras el Tino y el Pibe estaban como invitados especiales en el programa, se les cuestionó tanto a Natalia como a Kevyn qué había pasado entre ellos y la razón por la que ya no estaban juntos.

El Tino se encargó de preguntarle a Natalia sobre su vida amorosa, momento en el que confesó que tenía una situación complicada, “Yo no tengo novio, pero tuve una situación con Kevyn, pero yo no fui la novia”, dijo la participante en su momento.

Mientras tanto, las compañeras de Kevyn fueron las encargadas de hacerle el interrogatorio a él, “no nos quiere contar nada, a nosotras sus amigas”, dijo una de las concursantes mientras intentaba averiguar sobre la relación con Natalia. “Yo no niego que yo pensé tener algo con ella, pero obviamente este es otro mundo, y digamos que hasta el momento no ha surgido nada, pero yo la quiero, ella ha sido bien conmigo”, dijo.

Kevyn además confesó en ese momento que no había tenido la oportunidad de hablar con su expareja. “Yo no he hablado con ella. No voy a decir que me arrepiento de lo que pasó, se podían hacer las cosas diferentes, pero yo sé que ella (su ex) se fue, además yo hice algo que no estuvo bien, no me enorgullece lo que pasó aquí, me duele haberle causado daño”.

Natalia habló de la expareja de Kevyn

En medio del capítulo 107 del desafío, Natalia aprovechó para dar algunos detalles de la relación de Kevyn a sus compañeros del equipo Tino, pues aseguró que lo mejor que le pudo pasar a las ex del concursante fue haber terminado con él.

“A esa mujer lo mejor que le pudo pasar fue terminar con Kevyn. Ella se fue del país. Es que el plan de ambos era irse por el hueco a Estados Unidos y ella lo hizo. La mamá del hijo también se llama Natalia”, dijo.

“No la conocí, pero supe que varias veces intentaron hablar y como que pelean tanto, que a ella le toca hablarse con la mamá de él. Yo no sé, realmente, la verdad de esa historia”, añadió la participante.

Qué pasó con la expareja de Kevyn

Derly Hurtado, quien fue pareja del ex capitán de los equipos Alpha y Beta, ha dejado el país y se rumorea que ha iniciado una nueva relación sentimental con un hombre en Estados Unidos, su actual lugar de residencia, según Publimetro.