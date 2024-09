Tiktoker revela como es su aventura para preparar y vender tamales en Estados Unidos

El colombiano ha salido adelante en Estados Unidos con su emprendimiento - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Captura de pantalla TikTok)

Leonardo Castro es uno de los miles de colombianos que buscan en el extranjero un futuro con más oportunidades y mejores condiciones. A través de su perfil de TikTok, tehablaleo, compartió un video en el que recuerda los trabajos que ha tenido en Estados Unidos y cómo, actualmente, ha logrado establecerse con un emprendimiento basado en una de las comidas más representativas y tradicionales de la gastronomía colombiana: el tamal.

El colombiano indicó que a lo largo de su permanencia en Estados Unidos pasó por varios trabajos en los que no lograba adaptarse debido a su personalidad, por lo que decidió iniciar un emprendimiento de comida colombiana. De acuerdo con Castro con la venta de tamales ha logrado vender 500 en una semana, aclarando que ha sido producto de un gran esfuerzo realizado por él y por familiares.

El colombiano mostró como es el proceso de preparación de los tamales en Estados Unidos - crédito @tehablaleo/TikTok

“He llegado a vender hasta 500 tamales en una semana acá en Estados Unidos (...) Mi abuelita, quien fue la que llegó primero de Colombia a Estados Unidos, es la que le ha dado el sazón a todas las comidas que hemos vendido. La idea de vender comida aquí no fue mía, sino de un tío y de mi abuelita. Aproveché para proponerle (a la abuela) que vendiéramos comida, y lo que más movíamos eran los tamales tolimenses. Sin embargo, no todo ha sido tan bonito como parece. Decir que hemos vendido 500 tamales en una semana no significa que todas las semanas sea así”.

De acuerdo con el tiktoker tehablaleo en medio del auge de su emprendimiento, su abuela decidió regresar a Colombia, dejándolo a cargo del negocio. A pesar de esta situación, continuó trabajando solo, enfrentándose a diversos desafíos, como la adaptación a los productos estadounidenses, que difieren de los colombianos, la ausencia de su abuela, y las pérdidas habituales que enfrenta cualquier empresa en crecimiento. A lo largo del proceso, destacó la importancia de superar estos obstáculos para mantener vivo su proyecto.

“Lo que no contaba era que mi abuelita se iba a regresar a Colombia. Me dejó la receta, pero no me dejó su sazón. Empecé a promocionar todo por redes sociales y logré atraer a muchos clientes. Sin embargo, perdí algunos porque los tamales no me quedaban igual de ricos sin la mano de mi abuelita. Después de mucho tiempo aprendí y, aunque aún sigo cometiendo errores, he mejorado. Una de las últimas pérdidas grandes fue en Nueva York, donde perdí más de 400 tamales por descuidos. Volví a Chicago y poco a poco recobré la confianza de los clientes. Las ventas han vuelto a subir, y seguimos vendiendo tamales” .

Finalmente el colombiano concluyó el video señalando que se enfrenta a una decisión crucial: abrir un local físico en Estados Unidos, lo que significaría quedarse en el país a largo plazo y, posiblemente, renunciar a volver a Colombia en el futuro. Este dilema lo ha llevado a reflexionar sobre el precio que tendría alcanzar un nuevo nivel en su negocio, versus el sacrificio personal y familiar que implicaría no regresar a su tierra natal.

El colombiano habló sobre su experiencia vendiendo tamales en Estados Unidos - crédito @tehablaleo/TikTok

El tamal es un plato tradicional de la gastronomía latinoamericana, especialmente popular en Colombia, que consiste en una masa de maíz rellena de diversos ingredientes como carne de cerdo, pollo, arroz, huevo y vegetales.

Esta mezcla se envuelve en hojas de plátano o bijao y se cocina al vapor. El tamal varía en su preparación según la región, pero su esencia es la misma: un alimento completo lleno de proteína y carbohidratos para satisfacer el apetito. Es una comida festiva, común en celebraciones familiares y ocasiones especiales, y refleja la riqueza cultural y gastronómica de las regiones donde se prepara.