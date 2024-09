Aliste el bolsillo: esto costaría ir a Linkin Park el lunes 11 de noviembre

El evento contará con la nueva vocalista Emily Armstrong - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Linkin Park

El 11 de noviembre de 2024, Bogotá albergará un evento que marcará un hito en la historia musical del país: el regreso de la banda de rock Linkin Park. El grupo, famoso por éxitos como ‘In The End’, ‘Numb’, ‘What I’ve Done’ y ‘Burn It Down’, ofrecerá un único concierto en el Coliseo Medplus.

Lo que hace este anuncio aún más especial es que Bogotá será la única ciudad en Latinoamérica incluida en su gira de 2024, convirtiéndola en una parada exclusiva para los fanáticos del continente. La preventa de boletos comenzará el 11 de septiembre para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y los usuarios de su billetera digital.

La presentación de Linkin Park en Colombia no solo representa un encuentro con la música de una banda que ha marcado a toda una generación, también un momento emotivo para los seguidores que aún recuerdan con nostalgia a Chester Bennington, el exvocalista que falleció el 20 de julio de 2017.

Desde sus inicios a finales de la década de los 90, Linkin Park ganó fama mundial con su estilo único que fusiona rock, hip hop y música electrónica. Su álbum debut, ‘Hybrid Theory’, lanzado en 2000, sigue siendo uno de los discos más vendidos y respetados en el mundo del rock y del nu metal, estableciendo a la banda como un líder en su género.

Para 2024, el regreso de Linkin Park a los escenarios estará acompañado con la incorporación de Emily Armstrong como nueva vocalista tras un periodo de siete años de inactividad. El líder de la banda, Mike Shinoda, explicó que el nuevo álbum titulado ‘From Zero’ se lanzará el 18 de noviembre, con su sencillo principal ‘The Emptiness Machine’.

Esto costaría ir a Linkin Park en el Coliseo MedPlus

El jueves 5 de septiembre la banda realizó una presentación sorpresa retransmitida globalmente a través de su canal de YouTube. Los miembros clásicos, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Pharrell y Joe Hahn, actuaron junto al baterista Colin Brittain, que sustituyó al miembro fundador Rob Bourdon que no participará en esta reunión, y la nueva vocalista Emily Armstrong.

La elección de Bogotá como la única ciudad latinoamericana para su concierto resalta la importancia del mercado colombiano para la banda. El evento tendrá lugar en el Coliseo Medplus, caracterizado por su capacidad para albergar importantes espectáculos internacionales.

El Coliseo Medplus es un recinto multiusos ubicado en la zona industrial de Siberia en Cota, Cundinamarca, al occidente de Bogotá. Para llegar, los asistentes podrán hacerlo trasbordando una ruta rural en el Portal de la Calle 80 del sistema TransMilenio. El valor de este puede costar $3.200, en el caso de abordarlo afuera del portal. Igualmente, puede llegar a través de un taxi o desde un vehicular particular.

En el caso de movilizarse desde un vehículo particular, el coliseo cuenta con el servicio de parqueadero, tanto para automóviles como para motocicletas. El valor puede varias según el evento; sin embargo, por lo general la tarifa es de $30.000 para un automotor de cuatro llantas y de $20.000 para motocicletas.

Por otra parte, el Coliseo MedPlus cuenta con una oferta gastronómica variada que está disponible en todos los sectores. Podrás encontrar comidas, snacks, bebidas, golosinas y bebidas alcohólicas en los bares (solo para mayores de edad), el valor puede varias según el servicio, por lo que es importante disponer de suficiente dinero si desea hacer el gasto allá.

Estos son los precios de Linkin Park en Colombia:

Lista de los valores de la etapa I con el servicio de las boletas para el concierto:

Sectores 115 a 119: $553.000

Platea 1: $471.000

Sectores 109 a 112: $353.000

Platea 2: $294.000

Sectores 100 a 104: $282.000

Sectores 103 a 108 (filas 1 - 11): $235.000

Sectores 103 a 108 (filas 12 - 28): $164.000

Lista de los valores de la etapa II con el servicio de las boletas para el concierto:

Sectores 115 a 119: $589.000

Platea 1: $530.000

Sectores 109 a 112: $412.000

Platea 2: $329.000

Sectores 100 a 104: $318.000

Sectores 103 a 108 (filas 1 - 11): $270.000

Sectores 103 a 108 (filas 12 - 28): $200.000

