J Balvin reveló cómo cuidó su salud mental: “No caigo en esos momentos oscuros de los que no me podía sacar nadie”

J Balvin estrenó su nuevo disco 'Rayo' con el que reconectó con sus raíces - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/Efe

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido por su nombre artístico, J Balvin, se catapultó en el top mundial del género urbano bajo la insignia del orgullo paisa. También se convirtió en padre, sufrió de depresión y, a sus 39 años, quiso volver a sus raíces con el lanzamiento del álbum Rayo en agosto de 2024.

Su nuevo disco lo compuso buscando reconectar con el joven de barrio que hacía música para sus “parceros” y que terminó poniendo a bailar al mundo entero. En entrevista con Revista Bocas, el reguetonero colombiano abrió su corazón para recordar sus inicios, su faceta como papá y sus nuevos proyectos.

Desde su penúltimo álbum, José, en 2021, el hijo de Medellín se tomó una pausa musical que se prolongó hasta por casi tres años. Durante ese tiempo se alejó de las redes sociales y se concentró en como él dice “sanar sus demonios”.

El artista recordó cuando Ella me cautivó, su primera canción pegó en el 2007 y cómo tuvo que abrirse paso a punta de conciertos en colegios, a los que iba en su carro Rayo, al que le hace honor en su última producción. Fue tocando puertas y, siete años después, no solo logró sonar en todo el país, sino que se posicionó como el número uno en Billboard con la pista 6 AM, junto a cantante puertorriqueño Farruko.

El cantante paisa estuvo en vuelto en polémicas por presuntamente querer sabotear los Latin Grammys 2022 - crédito Jeff Kravitz/FilmMagic

De ahí en adelante, J Balvin solo cosechó éxitos y se convirtió en el artista con más videos musicales que han alcanzado el billón de reproducciones en YouTube, el colombiano más escuchado en los últimos cinco años y el segundo latino después del fenómeno Bad Bunny, con hits musicales como Ay vamos, Ginza, Mi gente, entre otros.

A pesar de estar en la cúspide de la industria musical, el cantante de Doblexxó se enfrentó a situaciones que lo pusieron en el foco de las críticas. Durante el Paro Nacional de 2019, J Balvin fue cuestionado por guardar silencio frente a la realidad social que vivía Colombia; además dos años después se vio involucrado en una fuerte polémica al estrenar la canción Perra junto a la artista de República Dominicana Tokisha, para sus fanáticos la letra del sencillo hacía referencia al machismo.

Sin embargo, fue la controversia con el cantautor Residente lo que llevó al artista colombiano alejarse del ojo público. Para J Balvin ese hecho representó un episodio trascendental en su vida artística y personal, según él, la industria musical le dio la espalda, provocando un deterioro en su salud mental y que decidiera tomar una pausa de los escenarios y las redes sociales con el fin de reflexionar y volver a la música mejor que antes.

J Balvin aseguró que su hijo Río le ayudó a crecer como persona y a volver a la industria musical - crédito @valentinaferrer/Instagram

“Ha sido un periodo de aprendizaje, principalmente. De mucha madurez. Ser padre me generó un cambio muy grande en mi vida. Desde que llegó mi hijo Río, mi parte emocional, la forma de afrontar los problemas es totalmente diferente a como solía ser antes”, contó.

A su vez, le dijo al medio citado que gracias a sus tropiezos del pasado “soy mucho más fuerte y no caigo en esos momentos oscuros de los que no me podía sacar nadie”. Igualmente, dijo que durante el tiempo que estuvo por fuera de los escenarios aprovechó para compartir con su familia y fortalecer los vínculos con ellos, sus “amigos más cercanos”.

“Fue un tiempo que aproveché para cuidarme mentalmente, espiritualmente y físicamente. Unos meses que sirvieron a pesar del riesgo, porque esta es una carrera donde todo corre muy rápido y la competencia nunca duerme. No me arrepiento de haberme tomado este descanso, pero me dio duro”, indicó.