El romántico recibimiento que tuvo Epa Colombia al salir de la clínica

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al someterse a una serie de procedimientos en el rostro. La empresaria apareció en una publicación a través de su cuenta de Instagram, con vendajes y algunas facciones alteradas por la hinchazón que produjeron las intervenciones para modificar su apariencia.

Aunque envió un mensaje a sus fans agradeciendo por el apoyo que tuvo, así como aprovechar para seguir promoviendo sus productos, Barrera Rojas se llevó una sorpresa al llegar a casa. Su novia, Karol Samantha, tenía preparada una romántica bienvenida en el lugar en el que se estaban hospedando, con una impresionante decoración con globos en color rojo.

La decoración fue complementada por pétalos de rosa distribuidos en varias zonas de la habitación, tanto en el piso como en las camas. Asimismo, en la decoración se observaron dos ramos de rosas sobre los sitios de descanso, uno de ellos acompañado por un mensaje enviado por Karol Samantha para la empresaria.

“Tan linda mi esposa … Ahora todo el tiempo pensé a Karol, que pregunté fue por Karol y no por la bebé. Karol, Karol, ¿dónde está Karol? Mi esposa”, fueron algunos de los balbuceos que pronunció Daneidy Barrera, con un poco de dificultad debido a la cantidad que vendajes que tenía en su rostro.

Aunque el mensaje en la tarjeta en uno de los ramos no fue fácil de leer en la primera publicación, lo cierto es que en otras de sus InstaStories se pudo leer que fue una emotiva dedicatoria de parte de su pareja, que decía: “Tu felicidad es la nuestra, que tengas pronta recuperación, que Dios siempre te acompañe. Te amamos MAMAMOR”, fue el texto con el que Samantha acompañó el ramo de rosas para su pareja.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos comentaron deseando pronta recuperación para la empresaria y otros, simplemente recordaron las apariciones bochornosas junto a Yina Calderón, pidiendo que le recortaran un poquito la lengua para evitar que se meta en más conversaciones que no le corresponden.

Entre los más destacados están: “Epa, pronta recuperación, vas a quedar mejor que antes”; “lástima que se haga tantas cosas, va a quedar peor que su amiga Yina toda deforme”; “ya no sabe ni en qué gastarse la plata”; “amiga, el cerebro y la lengua para cuando”; “qué lindos detalles, son valiosos sobre todo cuando estás lejos sin que te puedan cuidar”; “veremos un Yina 2.0 en versión remasterizada”, entre otros.

Así le respondieron a Epa Colombia tras señalamientos: “Narcisista”

Epa Colombia se despachó en contra de Annie Espejo en una de sus apariciones junto a Yina Calderón, acusándola de haberle robado una fuerte suma de dinero, así como de haberle tumbado una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram. En vista de los señalamientos, la joven creadora de contenido le respondió en una entrevista con La Red.

“No me parece justo lo que está haciendo, no entiendo por qué razón lo hizo. Lo único que yo hice en el pasado fue apoyarla y, además, de darle mi apoyo emocional y psicológico. Con esto he aprendido que hay personas que son narcisistas, mentirosas y que al final a este tipo de personas lo único que se les puede brindar es mucho amor y mucha compasión. A nivel personal, yo ya le envié un mensaje y le dejé saber que lo que está haciendo no me interesa para nada, y aun así le dije que la seguía apoyando”, dijo Annie en entrevista con el medio antes citado.