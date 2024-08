Un turista burló la ley y corrió desnudo por las playas de Bocagrande, Cartagena: quedó en video

Un turista burló las autoridades y corrió desnudo en playa de Cartagena - crédito @MundoNoticias/Instagram

Cartagena enamora por sus lugares históricos y hermosas playas que atraen diariamente cientos de turistas nacionales y extranjeros, posicionando a La Heroica como uno de los destinos predilectos y obligados a visitar en Colombia.

Quizá fue esa sensación de libertad que emana la ciudad por haber sido la primera en independizarse de España durante la época de la Nueva Granada (actual Colombia), el 11 de noviembre de 1811, que un turista, de quien hasta el momento no se conoce su identidad, decidió correr desnudo “como si no hubiera un mañana”.

Los hechos, conocidos el martes 27 de agosto, quedaron grabados en un video que muestra la osadía del intrépido bañista, que en plena hora pico, en la que los turistas disfrutan de la brisa y sol, fueron sorprendidos por el nudista huyendo de dos uniformados que poco o nada pudieron hacer.

Turistas en Cartagena fueron sorprendidos por un nudista fugitivo - crédito EFE

La particular situación se registró en el barrio Bocagrande de la Ciudad Amurallada, justo en el sector Playa 5, donde algunos vendedores y transeúntes, en su intento de que fuera retenido, gritaban ¡cójanlo!, mientras el hombre decía: ¡Admiren a Jesús!, haciendo la señal de la cruz con una de sus manos.

Finalmente, fue en una zona llena de rocas, conocidas también como espolones, que el turista se detuvo, no sin antes hacer correr por varios metros a los uniformados que ya se notaban cansados por la persecución: ¿Ve, y por qué es que está corriendo desnudo?, dijo extrañado el que grababa el video que rápidamente se volvió viral.

Frente a este inusual acontecimiento, las autoridades cartageneras no han emitido alguna información sobre las razones o sanciones por este tipo de actos. Sin embargo, sí se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales.

La playa estaba en plena hora pico cuando apareció el intrépido turista - crédito Europa Press

“Acá la gente hace lo que le da la gana, definitivamente. No hay respeto”; “Es más grave para los ojos ver a los vendedores ambulantes, robando a los extranjeros”; “Pregunta sería que cargo le pueden hacer o eso no demanda cargos?”; “Cojanlo? Por que ? Desde cuando es un delito hacer nudismo en una playa donde no está señalizada su prohibición?”; “Déjenlo ser felìz y sin miedo al éxito 😂🤣😅”; “😂😂😂😂😂dejen a ese pobre hombre quieto. Es solo un reto (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Vendedor informal reincidió y vendió dos mangos a $80.000

Cartagena ha sido centro de la controversia debido a los famosos casos de cobros excesivos en productos y servicios, especialmente a ciudadanos extranjeros, quienes terminan decepcionados y con una mala percepción de la ciudad.

A propósito, el sábado 17 de agosto, la Administración local confirmó la sanción contra un comerciante de frutas que vendió dos mangos a $80.000 a turistas que serían extranjeros. “Una vez más la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, a través del Plan Titán 24, atendió un caso de cobro excesivo en el Centro Histórico cuando un vendedor de frutas cobró a un turista 20 dólares por dos mangos”, afirmó la Alcaldía en un comunicado.

Sancionan a vendedor por vender dos mangos a $80 mil - crédito Colprensa/Alcaldía de Cartagena

De acuerdo con lo informado, no sería la primera vez que el comerciante presenta esta conducta, debido a que en abril de 2024 habría vendido cuatro mangos en $100.000; no obstante, debido a la acción de las autoridades, devolvió el dinero y afirmó que dicho episodio no volvía a ocurrir, por eso la sorpresa fue otra cuando notaron la reincidencia del hombre. Además, añadieron que en otra ocasión fue sorprendido por un policía vendiendo dos pitayas en $60.000.

Asimismo, el comerciante habría cometido otra infracción al ejercer funcionares por fuera del horario permitido, pues a través del Decreto 0947 del 25 de junio de 2024, prohíben la presencia estacionada de personas y las ventas ambulantes entre las 7:00 p. m. y las 3:00 a. m. “A través del Plan Titán 24 se ubicó al turista y se realizó la devolución del dinero”, apuntó. El vendedor fue traslado a una estación de Policía y recibió un comparendo por el cobro excesivo; además, la carreta donde realizaba las ventas fue decomisada.