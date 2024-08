Valentina Lizcano reveló cómo ha sido su proceso de sanación después de haber sido abusada: “Estoy feliz de haberme sacado ese veneno de mi cuerpo”

La actriz Valentina Lizcano hablo de su proceso de sanación después de ser abusada - crédito @valelizcano / Instagram

La actriz Valentina Lizcano abrió su corazón y confesó en una entrevista para La Red Viral cómo ha sido su proceso de sanación tras ser abusada sexualmente cuando era apenas una niña. Además, reveló que decidió contarlo públicamente en su adultez para ayudar a sanar a personas que han pasado por lo mismo.

“Yo hablé porque creo en una cosa que se llaman constelaciones familiares en las que uno repite los errores de sus antepasados, entonces antes se comía callado y no se hablaba, y cuando no se habla no se sana, hay que abrirnos, es que a las mujeres de nada nos ha servido quedarnos calladas”, explicó la artista.

“Esto lo hice para que nos demos cuenta de que no se puede normalizar, para que las mamás se den cuenta que tienen que atender las señales de sus hijos, y ahorita desgraciadamente estamos en un pico de feminicidio y abuso a menores, eso pasa porque nos hemos quedado callados, y bendito sea que yo de vergüenza no sufro”, añadió.

La actriz reveló que haber contado abiertamente su caso de abuso sexual la ha ayudado a sanar - crédito La Red Viral / YouTube

La talentosa colombiana confesó que considera que la vergüenza, alimenta la ignorancia y el ego para evitar que las personas evolucionen, por lo que ella ha decidido hablar de todo su proceso, lo que le ha generado enemigos en redes sociales que la critican por hablar abiertamente.

Además, confesó que este proceso de exteriorizar su dolor le ha funcionado a algunos de sus seguidores que vieron un apoyo en ella. “Ha sido bonito hacer un proceso de acompañamiento a muchas mujeres y hombres, eso es algo importante, porque nosotras tenemos más permitido socialmente hablar de nuestros sentimientos, los hombres no, y la cantidad de niños y de hombres abusados que han callado por vergüenza son muchos”.

“Ha recibido malos comentarios por hablar del tema, pero sí ha sido más positivo que negativo este proceso, y tenido la posibilidad de ver como las personas sanan su niño interior, además en mi caso es un proceso que debía sanar para que no se repita, porque uno trae una colita con mis hijas y ni les corresponde”.

La actriz aconsejó a las personas que sanen su niño interior porque muchas veces esas cargas llegan a impactar a los hijos - crédito @valelizcano / Instagram

La actriz siguió a decir que los procesos de sanación después de un abuso deben tener un seguimiento porque muchas personas se ven afectadas y viven en silencio lo que más adelante puede afectar sus relaciones personales, incluso confesó que la persona que abusó de ella también lo hizo con otras niñas de su colegio.

“Me da una profunda tristeza tener que aceptar que mi historia es una historia que se repite mucho, y le pido disculpas a las personas que se incomodan con lo que digo, pero yo estoy enfocada en esas personas que no las han escuchado, porque estoy segura que yo vine a este mundo a servir, yo hago esto para incomodar a las personas para que se cuestionen ciertas cosas”, dijo Valentina.

La construcción de la felicidad de Valentina

Después de la contundente confesión de la actriz y de haberse convertido en una figura pública abanderada ante la lucha contra el abuso sexual, asegura que se siente feliz y exitosa por aportar un poco de conciencia desde sus redes sociales.

“Hoy en día me considero una mujer exitosa porque vine a este mundo a conquistar mi paz y mi tranquilidad y en medio de un momento difícil en el mundo, me siento feliz de haberme sacado ese veneno de mi cuerpo y de haber recuperado un gran porcentaje de mi salud mental, entendiendo que debo concéntrame en mi futuro”.

Valentina aseguró que desde que confesó lo de su abuso ha podido construir su felicidad - crédito @valelizcano/ Instagram

Valentina Lizcano aprovechó su intervención para enviarle un sentido mensaje a esas personas que después de vivir una dura situación se han sentido solas: “Si han tenido pensamientos suicidas porque hasta yo los he tenido y que han perdido el sentido de todo, yo les juro que vale la pena quedarse, nada es permanente en esta vida”.

La actriz se encuentra en algunos proyectos alejados de los medios y está enfocada en dictar charlas sobre salud mental para poder aportar a sus seguidores un poco de confianza para afrontar las situaciones de la vida.