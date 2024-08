Zharick León y Mario Duarte revelan detalles del detrás de escenas de ‘Yo soy Betty, la fea 2′

Dos de los actores de la nueva versión de Betty, la fea, revelaron detalles detrás de la producción - crédito @Bettylafeaonprime/Instagram

En una entrevista para el programa de Losa impresentable de Los 40 Colombia, Zharick León y Mario Duarte revelaron detalles detrás de esta nueva versión que celebra los 25 años de haberse lanzado la telenovela original.

La serie se estrenó a mediados de julio en la plataforma de Prime Video, en la que ha logrado posicionarse como uno de los mejores proyectos del 2024, captando grandes audiencias en diferentes partes del mundo, en donde por más de 20 años el personaje de Beatriz Pinzón Solano se ha mantenido en la memoria de los fanáticos.

En la entrevista Zharick confesó que haber tenido la oportunidad de estar en esta temporada hace parte de un sueño cumplido, “esto fue como haber ganado la lotería y a pesar de que ya grabamos me cuesta trabajo creer que es verdad, a veces cuando hablo con ellos (los compañeros actores) aterrizo, y estoy muy contenta”.

Zharick León reveló que quiso interpretar a Beatriz Pinzón Solano en 'Yo soy Betty, la fea', pero no pasó el casting - crédito @zharickleonactriz/Instagram

Además, la actriz confesó que desde siempre ha sido fan de la telenovela y desde hace 25 años la disfrutaba con su familia, “aunque yo estaba en otros proyectos y andaba en otra cosa de mi vida, pero sí me veía Betty cuando estaba con alguien de mi familia, incluso antes de grabar esta temporada me alcancé a ver una parte de la original como muchos que se la repitieron en pandemia”.

Respecto a eso, el actor Mario Duarte, quien interpretó a Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty, aseguró que, aunque la primera temporada tiene más de 300 capítulos, había unos que eran cortos. “Hubo un momento en esa época que Fernando Gaitán ya escribía contra el tiempo y escribía lo que los fans querían ver, eso ya no pasa porque ahora todo ya está escrito y planeado”.

Los actores aseguraron que la nueva versión de Betty tuvo que adaptarse las nuevas dinámicas de la sociedad - crédito @marioduartedlt / Instagram

Algunos de los cambios más significativos que ha tenido la nueva versión de Betty, es la adaptación a nuevas creencias y formas de vida que han llegado al mundo después de 25 años, por lo que incluso hoy la versión original de la telenovela es considerada un poco fuerte por temas de machismos y homofobia, “En este nuevo comienzo nos hemos adaptado a los nuevos lenguajes, a un respeto hacia la mujer, se trata de ir acorde a la vanguardia sin irnos al lado feminista o lado machista”, explicó la actriz.

La esencia detrás de la nueva versión de Betty, la fea

Los actores aseguraron a los micrófonos de Los 40 Colombia que la creación de esta versión mantuvo una misma esencia en los personajes desde hace 25 años, lo que según ellos hizo que esta temporada captara la atención de las mismas audiencias. “Este nuevo comienzo tiene muchos elementos y lo más importante es que los personajes guardan su línea, por ejemplo, la dulzura de Betty, eso es una magia que se conserva.”

Mario Duarte y Zharick León confesaron que la esencia la serie aún está después de 25 años - crédito @primevideolat/Instagram

Dentro de la misma línea que mencionó Zharick, Mario Duarte asegura que un rasgo característico de la serie es la risa de Nicolás Mora y de Betty, que fueron creadas por los mismos actores al leer en el guion que sus personajes debían reírse como gansos. “No entendíamos el tema de la risa de gansos, y yo me demoré como 15 días encontrando la risa, pero fue gracias a Ana que la pudimos encontrar, es importante el tema de ser cómplices.”

Mario Duarte reveló porque hace unos años había rechazado la idea de volver a hacer Betty

Después del estreno de esta nueva versión y de conocer el elenco de la serie de Prime, algunos fanáticos notaron que ciertos actores decidieron no volver al set, como fue el caso de Luis Mesa, quien interpretó a Daniel Valencia. Por otro lado, Mario Duarte también aseguró en repetidas ocasiones que no volvería, pero cambió de opinión.

Mario Duarte reveló que en algún momento no pensó en volver a interpretar a Nicolás Mora - crédito (Canal RCN)

“Yo no dije que jamás volvería, era más unas ganas por desmarcarme porque no quería que me recordaran solo por eso. Es un deber de los actores, además que uno lo necesita, pero la verdad es que no pensé que esto fuera a suceder, no pensé que me fueran a llamar, por eso acepté”, aseguró el actor.