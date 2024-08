Mary Luz Herrán defendió las ausencias de Gustavo Petro: “El presidente necesita descansar”

En la imagen, Mary Luz Herrán y Gustavo Petro, mientras estuvieron casados - crédito Mary Luz Herrán/X

Mary Luz Herrán, exesposa del Gustavo Petro, defendió las reiteradas ausencias del primer mandatario, pues aseguró que todo se trata de sus labores como presidente.

Así lo expresó en una entrevista con el medio Semana en la que abordó varios temas relacionados con la política colombiana, incluyendo las críticas sobre los períodos en los que el presidente está fuera del ojo público.

Sobre las ausencias del mandatario, Herrán fue clara al decir que “el presidente necesita descansar”, esto, porque la exesposa de Petro comparó la situación que vive el presidente con lo que sucedió con Iván Duque que, cuando fungía como primer mandatario, cambió el color de su cabello de negro a blanco.

“Cuando vimos a Iván Duque como senador tenía el cabello negro y en la presidencia le fue quedando blanco. Pensamos que era un montaje, pero la presidencia acaba, quita tiempo, sueño. Petro tiene todo su derecho a tomarse un descanso”, aseguró Herrán.

Sin embargo, frente a las repetidas ausencias en eventos oficiales de dos, tres y hasta más días de Gustavo Petro, Herrán agregó que estas son necesarias debido a reuniones y asuntos de Estado que “no tiene por qué difundirlos”.

En ese sentido, añadió que, “cuando él se ausenta es porque está en alguna cosa muy importante”, por lo que insistió que siempre se trata de temas de gran relevancia para el país y que a menudo tienen un cierto grado de confidencialidad: “Siempre estará en asuntos de Estado que, seguramente, tienen su nivel de reserva”, agregó.

Herrán también describió su percepción del mandatario, en la que resaltó su carácter soñador y el amor que tiene por Colombia: “Es un hombre soñador, ama muchísimo a Colombia, a él como a mí nos duele la injusticia. La presidencia no es fácil, el país no se cambia en cuatro años. Nosotros somos Gobierno, pero no poder territorial”.

Apoya la reelección

La controversia sobre una posible reelección de Petro también fue abordada en la entrevista, por lo que, al ser cuestionada sobre el tema, Herrán aseguró que él no tiene la intención de reelegirse, aunque agregó que el pueblo quiere que se mantenga en la presidencia:

“Él siempre dijo en su discurso que no estaba buscando la reelección, pero, realmente, el pueblo colombiano sí quiere que Petro se reelija”.

En cuanto a los rivales políticos que tendría Gustavo Petro en la próxima contienda electoral, Herrán aseguró que no ve un contrincante que pueda poner en peligro la continuidad del primer mandatario en la Casa de Nariño.

“Realmente no he visto a nadie, me pongo a pensar y no hay nadie que le dé a los tobillos hoy a Petro”, aseguró.

Herrán expresó su deseo de que Gustavo Petro permanezca en el poder por un segundo mandato, dado que “le sobra, hoy tiene mucho más caudal electoral que hace dos años”, afirmó, sugiriendo que la popularidad del presidente está en alza.

Además, destacó que no ve a nadie en la escena política actual que pueda reemplazarlo, ni en la derecha ni en la izquierda: “Él es un monstruo político, no lo hay ni en la derecha ni en la izquierda”.

Por último, se refirió a figuras políticas como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Daniel Quintero, brindando opiniones mixtas sobre la posibilidad de que puedan convertirse en candidatos del Pacto Histórico.

Por un lado, Herrán consideró que Pizarro se encuentra en un proceso de formación positivo, pero no lista para las próximas presidenciales “la observo con buenos ojos, pero no la veo para 2026″, aseguró.

Mientras que Sobre Cepeda opinó que es muy bueno, pero no tiene intención de ocupar el puesto de presidente, y sobre Quintero mencionó que no siente ninguna identidad.