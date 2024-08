Inició el piloto en la avenida Boyacá para mejorar la movilidad: pilas con los cambios de sentidos

Bogotá implementó un nuevo plan piloto en la avenida Boyacá para disminuir la congestión vial - crédito Alcaldía de Bogotá

Las primeras horas de la mañana del lunes 12 de agosto de 2024, estuvieron muy movidas por los cambios, rehabilitaciones e intervenciones que se están adelantando en los corredores principales de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad inició la implementación del piloto de la avenida Boyacá, en el sector de Marsella - Aloha, que tiene como fin mejorar la fluidez del tráfico y la reducción de la congestión vial que usualmente se registra en esa zona de la capital.

El plan piloto, que comenzó a partir de las 6:00 a. m., se aplicará de lunes a viernes hasta las 8:00 p. m. En este punto de la avenida Boyacá, los principales cambios serán los siguientes sentidos viales:

La calle 7a. entre la carrera 71b y la avenida Boyacá, tendrá sentido único de oriente a occidente.

La transversal 71b entre la calle 9d. y la avenida Guayacanes, será de sentido único sur a norte.

La transversal 69b entre la avenida Guayacanes y la calle 9d., presentará sentido único norte a sur.

La calle 12 bis entre avenida Boyacá y carrera 71g, tendrá sentido único de occidente a oriente.

Tenga presente que transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril es una infracción al literal D03 del Código Nacional de Transporte (Ley 769 de 2002), que equivale a una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), es decir, $1.300. 000 según las tarifas de 2024.

La Secretaría de Movilidad presentó cambios significativos en sus principales corredores viales - crédito Secretaría de Movilidad

Habilitan carril de TransMilenio y Parque Periodistas en el Eje Ambiental

Asimismo, en la mañana del lunes 12 de agosto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; el director del IDU, Orlando Molano; y la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, habilitaron el carril exclusivo del componente troncal del sistema TransMilenio del Eje Ambiental.

Lo anterior significa, que se retomará nuevamente las operaciones de los servicios troncales de las estaciones ‘Museo del Oro’ y ‘Las Aguas - Centro Colombo Americano’.

“Hoy habilitamos cerca de 1 km de carril exclusivo de TransMilenio en el Eje Ambiental, lo que permitirá el reinicio de operaciones en las estaciones Museo del Oro y Las Aguas que beneficiará a más de 32.000 usuarios”, afirmó el alcalde Galán.

La gerente del sistema hizo un llamado a los peatones que se movilizan por este sector de la ciudad a que no invadan el carril exclusivo, no solo por su seguridad, sino también para que no sean penalizados por conductas contrarias a la convivencia y al servicio de TransMilenio.

“Retomar la operación de Museo del Oro y Las Aguas – Centro Colombo Americano, del Eje Ambiental, significa beneficiar a más de 32.000 personas que utilizan habitualmente estas estaciones, especialmente jóvenes universitarios”, sumó Ortiz.

Las intervenciones de mantenimiento en el eje ambiental concluirán el 19 de septiembre - crédito @CarlosFGalanX

Así las cosas, desde el lunes 12 de agosto, el sistema retomará el tránsito de las siguientes rutas:

J23 (lunes a sábado de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. y domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.)

F23 (lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. y domingos y festivos de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.)

J70 (lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:00 a. m.)

J74 (lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:30 p. m. y sábados de 6:30 a. m. a 8:30 p. m.)

B74 (lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:30 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 8:30 p. m.)

Es importante señalar que más de 130 personas están participando en las intervenciones de mantenimiento y conservación que se adelantan en el Eje Ambiental, zona que conecta con puntos turísticos de la ciudad, como lo son el Santuario de Monserrate, el parque de Los Periodistas, la plaza de San Victorino, la plazoleta del Rosario, entre otros. Estas actividades finalizarán el 19 de septiembre, de acuerdo con el cronograma de actividades del IDU.