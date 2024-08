Ornella Sierra ‘estalló' contra quienes “se meten” en su relación con Miguel Bueno: “No saben lo difícil que es”

Ornella defendió su relación con Miguel Bueno y envió contundente mensaje - crédito @miguelbuenoficial y @ornellasierra/IG

El foco en el mundo del entretenimiento está en Ornella Sierra y Miguel Bueno, la pareja de celebridades que surgió tras conocerse en el reality La casa de los famosos Colombia.

Después de su participación en el programa, el cantante y la creadora de contenido decidieron darle una oportunidad al sentimiento y gusto que fluyó durante la convivencia, pero su relación se ha visto afectada por las masivas críticas que han recibido desde que se terminó el programa.

En su momento, los rumores fueron porque no los veían juntos, luego porque se pensaba que estaban en una relación por temas de marketing, y después aumentó la idea de una ruptura debido a que Miguel Bueno quedo captado en cámara bailando junto a una mujer de pelo negro en una discoteca de Medellín, la cual se pensó que sería su exnovia Carolina Picorios.

Ante esto, Miguel Bueno ha guardado silencio y continuado con su camino, pero en su defensa han salido su hermana Laura Bueno y Luisa Fernanda W, su cuñada.

Laura explicó que el hecho de que los internautas no los vean juntos en cada momento no tiene un significado en particular, ya que cada uno tiene una vida, unos compromisos que deben cumplir y no siempre es en los mismos lugares.

Por su parte, Luisa habló del tema a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que respondió que en su perspectiva hay mucha gente involucrada en una relación que debe ser de dos.

“Lo único que sí sé es que deberíamos dejar la presión con Miguel. Con tanta presión es muy duro que algunas cosas fluyan, según yo. Me consta que es un caballero y no estaría dispuesto a jugar con ninguna mujer [...] la única realidad es que es un tipo soltero”, dijo la influenciadora.

En cuanto a Ornella, un día hizo una publicación en X y varias usuarias se la respondieron asegurando que estaba soltera y que estaba distanciada de Miguel Bueno, así que ella decidió responderles con una foto en la que aparece haciendo videollamada con el cantante.

“¿Cómo así, mami, disculpa?, pero nunca sola”, puso la creadora en la foto, esperando que de esta manera se despejaran las dudas y se detuvieran los comentarios en contra de su relación.

Adicionalmente, luego de sus vacaciones en México, Ornella llegó a Medellín a visitar a sus amigos, cumplir con compromisos laborales, pero primero se reunió con el cantante, según se pudo ver en un video publicado por Juan Camilo Pulgarín en Instagram.

La pareja de celebridades está junta desde el 8 de agosto en la ciudad de la eterna primavera y asistieron a la presentación del nuevo álbum de J Balvin llamado Rayo.

Sin embargo, el reencuentro se vio nuevamente nublado con críticas y comentarios por parte de los internautas, ya que después de que Ornella compartió en su cuenta de X que se fue a dormir temprano con Camilo Pulgarín, hubo unas personas que la empezaron a etiquetar en mensajes y reacciones negativos por haberse ido sin Miguel, entre otras razones.

Es por esto que Sierra decidió parar la situación con un contundente mensaje en el que dijo que estaba cansada, se sentía enferma y que en medio de los síntomas que tenía quiso poner un límite a la ola de odio a la que ella y el menor de la familia Bueno se están enfrentando.

“Ya empezaron con la etiquetadera. Tenía sueño y me vine a dormir con Camilo, cójanla suave. Yo llevaba desde las 6 de la mañana despierta trabajando, llegué ayer en la noche de México, llegué a Medellín hoy y enseguida a correr, obviamente el trajín me estaba enfermando. [...] Mándense las cosas entre ustedes, si quieren, pero déjenme de etiquetar. ¿Se han puesto a pensar cómo nos sentimos? Y si me tomo el trabajo de escribir esto con palo de fiebre a las 4 de la mañana, es porque me parece necesario poner un límite”, dijo Ornella Sierra.

En el contundente mensaje, Sierra explicó cómo está su situación con Miguel Bueno y confirmó que no tiene que cuidar a nadie porque llevan una relación sana. Además, les pidió comprensión, respeto y distancia a sus fanáticos, ya que la presión que les están poniendo encima estaría pasando los límites.

“¿Se han puesto a pensar en cómo es intentar tener una relación con todo el mundo opinando 24/7? La inteligencia emocional que he construido con esto. Yo me puedo ir a dormir temprano, tranquilita, porque tengo una relación sana conmigo misma y con Miguel. Aquí nadie es guardián de nadie, muchas gracias por la etiquetada, pero de nada sirve que cojan y me digan que soy una estúpida y que también hablen mal de él”, puntualizó la joven influenciadora.